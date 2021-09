Her tråkker Simon Nitsche over midt i dansen: – Jeg hadde null kontroll

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sportsankeret takker adrenalinet for at han klarte å gjennomføre lørdagens jive.

Under lørdagens følelsesladde «Skal vi danse»-sending sto viktige øyeblikk i deltakernes liv i fokus.

Først ut på parketten var bookingfavorittene Simon Nitsche (29) og Helene Spilling (25), og det til 80-tallsklassikeren «Rebel Yell» av Billy Idol, som var en hyllest til Nitsches rocke-pappa.

Men alt gikk ikke helt som planlagt på parketten.

– Jeg tråkket over midt i jiven da vi skulle gjøre sånne jive-kicks. Jeg hadde null kontroll da jeg tråkket over og glei. Det var egentlig veldig komisk å se på, sier Nitsche til God kveld Norge.

Fikk melding fra fysioterapeuten

Sportsankeret innrømmer at det gikk noen raske gloser gjennom hodet hans da det skjedde.

– Det første jeg tenkte var «f**». Så ble jeg sånn «ok, jeg står fortsatt på beina, jeg smiler, og låta har ikke gått fra meg», alt det tenkte jeg i løpet av ett sekund, forteller han.

Etter overtråkket gjensto også et løft av dansepartner Spilling, som Nitsche måtte bruke alle krefter på å gjennomføre.

– Adrenalinet overstyrte det hele, så det gikk heldigvis fint, sier han.

Og det gjorde det i alle høyeste grad, for dommerne var fra seg av begeistring og berømmet innsatsen med to niere og én tier.

TAPE: Nitsche har brukt mye tape på trening de siste dagene. Foto: Privat

Men bak alt det harde arbeidet ligger det mye jobb – og også en del smerte.

Nitsche forteller at han har knyttet et nært forhold til Skal vi danses medisinske støtteapparat, nærmere bestemt fysioterapeuten.

– Jeg fikk en lyskestrekk forrige uke, og har vært på klinikken daglig. Da jeg tråkket over på direkten, fikk jeg en SMS fra fysioterapeuten om at han ikke hadde nerver til slikt, og at han håpet alt gikk fint. Det gjorde det heldigvis, sier Nitsche.

85 kilo tysker

For selv om opplevelsen i aller høyest grad var smertefull, kunne det gått så veldig mye verre.

– Han (fysioterapeuten red.anm) sa jeg hadde griseflaks. Når en 85 kilo tung tysk danser lener all sin vekt på en fot som tråkker over, kan det i verste fall bli så hovent at man ikke kan stå på den, forklarer Nitsche.

BALANSEPUTE: Nitsche må trene ankelen grundig hver dag. Foto: Privat

Nå er han og Spilling i full gang med treningen mot lørdagens dans. Til det trengs det både balansepute, god oppvarming av ankel og svært mye tape.

– Jeg må gjøre alle grepene for å få ankelleddet varmt, og så intensiverer vi treningsmengden utover uka. Sånn er det når en fjerdedivisjons fotballspiller skal ut og danse, sier han lattermildt.

Men han er ved godt mot foran lørdagens opptreden.

– Det blir moderne dans uten sko med hæler, så da skal jeg danse barbeint!