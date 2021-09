Aftonbladet: Beboer vitnet i flere høyprofilerte rettssaker – avhørt av politiet

Klokken 04.48 ble hundrevis av beboere revet ut av nattesøvnen i sentrum av Göteborg. En kraftig eksplosjon blåste inn dører og fylte en bygård med røyk, og mange måtte hoppe ned fra balkonger for å komme seg i sikkerhet. Eksplosjonen sendte over 20 mennesker til sykehus, minst fire av dem med alvorlige skader.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent, og politiet sier brannvesenet må bli ferdig på stedet før de kan foreta tekniske undersøkelser inne i bygget. Tirsdag ettermiddag brenner det fremdeles på stedet, og politiet tror ikke disse undersøkelsene vil kunne skje før tidligst onsdag.

Likevel arbeider de utfra en teori om at eksplosjonen var planlagt, og mener en gjenstand kan ha blitt plassert utenfor bygget.

– I øyeblikket ser vi ingen naturlig årsak til eksplosjonen. Det er ingenting naturlig som har eksplodert, sier politiets talsmann Christer Fuxborg i Göteborg.

Nødetatene jobber fortsatt på stedet. Politiet mistenker at eksplosjonen var planlagt. Foto: Adam Ihse/TT

Vitnet i flere rettssaker

Politiet sier også at de undersøker de ulike beboerne i blokka, for å se om noen av dem kan ha vært et mål for eksplosjonen. TV4 skriver blant annet at en politileder er blant beboerne i gården.

Ifølge Aftonbladet bor det også en person som har vitnet i flere høyprofilerte rettssaker tilknyttet Göteborgs gjengmiljø i gården. Avisa skriver at politiet har avhørt beboeren i løpet av morgentimene, med status som fornærmet.

Politiet sier til avisa at de jobber med å avklare motivet bak eksplosjonen, og understreker at alle beboerne potensielt er fornærmet og vitne.

– Det finnes ingen utpekt enkeltperson. Dette har skjedd mot en eiendom der det bor mange, så det er fremdeles et åpent spørsmål og dette er rettet mot en eller flere personer, sier talsperson Stefan Gustafsson til Aftonbladet.

Flere beboere måtte hoppe ned fra balkonger for å komme seg i sikkerhet. Foto: Jonas Dagson/TT

To teorier

Han ønsker ikke å svare på om det finnes et konkret trusselbilde mot noen av beboerne i bygget.

– Politiet har ingen kommentarer om beboerne, sier Gustafsson. Han uttalte tidligere til TV 2 at eksplosjonen fremsto som planlagt.

Ifølge Gøteborgs-Posten arbeider politiet utfra to mulige teorier. Den første dreier seg om en gasseksplosjon, den andre om at det har blitt plassert en sprengladning utenfor bygget.

– Vi tror det handler om en enkelt sprengladning som ble plassert ved inngangen, hvor lufttrykket har spredt seg til flere trappeoppganger, sier en politimann med kjennskap til etterforskningen til GP.

Brannvesenet har tidligere utelukket at det dreier seg om en gasseksplosjon.