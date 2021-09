Slik svarer landslagsuttatte Berisha på Solbakkens oppfordring

Norge spiller mot Tyrkia borte 8. oktober og hjemme mot Montenegro tre dager senere.

En av overraskelsene i landslagstroppen er Vikings Veton Berisha. Han fikk plass blant angriperne i troppen som belønning for sin svært så solide innsats for Viking denne sesongen.

– Jeg synes Berishas lederegenskaper og intensitet... Han er en av de få spillerne jeg kommer til å be løpe litt mindre. Det tror jeg aldri jeg har sagt til noen spillere. Han er nesten for aggressiv og initiativrik, sier Solbakken.

Overfor TV 2 gjør Berisha det klart at han selvsagt vil høre på hva Solbakken sier.

– Jeg får bare følge de instruksene jeg får fra Solbakken. Hvis han mener jeg skal løpe mindre, så hører jeg selvsagt etter, sier Berisha og smiler lurt.

Han hevder at han først fikk beskjed om uttaket etter at Ståle Solbakken holdt sin pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Jeg fikk det ikke bekreftet før pressekonferansen, men jeg fikk indikasjoner på at jeg kom til å bli tatt ut, forteller han.

– Betyr utrolig mye

Viking-spissen, som har scoret 13 mål på 18 kamper i Eliteserien denne sesongen, er selvsagt svært så fornøyd med å være blant Solbakkens utvalgte.

– Det betyr utrolig mye for meg og for meg og for hele klubben. Det betyr jo at jeg personlig gjør mye riktig, og at vi gjør mye riktig som lag som får en spiller fra Eliteserien med A-landslagstroppen, sier Veton Berisha når TV 2 møter angriperen i forbindelse med tirsdagens Viking-trening.

– Hva kan du bidra med i kampene som venter for Norge?

– Jeg har jo utviklet meg mye som spiller, jeg lager masse mål og målpoeng for Viking, og har utviklet meg som leder. Jeg tror jeg kan komme med masse energi og aggressivitet, og får jeg sjansen til å spille, kanskje putte noen mål, svarer Berisha og smiler.

– Krige skal jeg gjøre uansett

Berisha var en av spillerne som storspilte for Norge da det mye omtalte «nødlandslaget» spilte 1-1 mot Østerrike i Nations League 2020.

– Det var jo en veldig bra opplevelse og det har vært mye snakk om det. Det var jo en landskamp hvor vi fikk et bra resultat men ikke bra nok. Det var selvfølgelig en opplevelse å få være med der, sier Berisha.

– Og hvis du ikke får spilletid?

– Det tar Solbakken. Hvis jeg er med, har jeg selvfølgelig alltid tro på at jeg kan spille. Du må i hvert fall alltid være klar. Om jeg får spille hadde det vært utrolig kult, og så først når du får spille så må du gjøre jobben.

Men dersom det blir spilletid skal Berisha å gi alt for Norge.

– Krige gjør jeg alltid uansett hvor jeg spiller, så det er det minste de skal få av meg, lover Berisha.

– Hva forventer du deg fra motstanderne?

– Tyrkia-kampen blir selvfølgelig en tøff kamp, men vi kommer til kampen for å få et resultat. Det blir en helt sinnssyk opplevelse å få oppleve sånne fans som i Tyrkia, svarer han.

Tripic: – Fullt fortjent

Lagkamerat Zlatko Tripic mener det er fullt fortjent at Veton Berisha ble tatt ut i A-lagstroppen.

– Ja, definitivt. Han er det nærmeste vi har en norsk landslagsspiller i A-troppen, og han fortjener det virkelig. Han har også den galskapen som trengs for å vinne. Jeg har hørt at Solbakken sett etter sånne type spillere, og prøvd å få frem den mentaliteten inn i det nåværende landslaget. Veton har mentaliteten, han er i utrolig god form, og han scorer mye mål. Skal du få med deg noe borte mot Tyrkia, så er Veton riktig mann å ta ut, slår Tripic fast overfor TV 2.