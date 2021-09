Slik lokker strømleverandørene deg

– Det er veldig vanskelig å ha oversikt over vilkårene som blir presentert for deg, sier Forbrukerrådet.

«Svindel», «overprising», «rot med vilje» og «lureri.» Slik lyder mange av omtalene av strømleverandørene som ligger ute på nett. Et stort flertall er negative, og strømsaker ligger på topp tre på klagestatistikken hos norske forbrukere.

– Vi skal sørge for at ingen skal bli lurt og ingen av de selskapene som er tilknyttet trygg strømhandel skal lure kundene sine. Så håper vi at bransjen på sikt kan få et omdømme som gjør at ingen heller føler seg lurt, forteller Toini Løvseth, direktør for kunder og kraftmarked i Energi Norge.

HØYE PRISER: Finvær og lav vannstand i magasinene har ført til høye strømpriser den siste tiden. Foto: TV 2 hjelper deg

I Norge har vi over 100 ulike strømselskaper. Alle disse har en drøss av ulike avtaler som alle har forskjellige navn, selv om alle gir deg det samme produktet, nemlig strøm.

– Bevisst villedning

Hos Forbrukerrådet har strømmarkedet fått streng kritikk.

– Det er bevisst villedning. Strøm er strøm. Det finnes ingen kvalitetsforskjeller, og det vet strømselskapene også. De finner på fryktelig mye annet for å få oss til å betale mer for strømmen, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet utførte i fjor en undersøkelse hvor de spurte norske forbrukere hva de vet om strøm. Halvparten svarte at de føler seg lurt når de kjøper strøm, kun en fjerdedel vet hvor mye de betaler for strømmen og veldig få vet hva markedsprisen er.

– Dette vet strømsalgselskapene at vi ikke vet, og benytter det til å lage en hel haug med ulike avtaler og ulike vilkår. I tillegg flytter de oss rundt i hele sitt avtaleunivers, forteller Blyverket.

Trygg strømhandel Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til kundene. Kilde: Energi Norge

TV 2 hjelper deg har gjort en undersøkelse for å se hva selgere sier når de prøver å få deg inn som kunde. Vi har sjekket noen av de største selskapene i Norge; Hafslund Strøm, Fjordkraft, Fortum og Norgesenergi. Alle disse selskapene er sertifisert for Trygg strømhandel.

Hør hva selgerne sier for å lokke deg, i videoen i toppen!

Vi har byttet strømleverandør for å se hva selskapene gjør for å beholde kundene, registrert oss på ulike nettsider hvor vi sier vi er interessert i å bytte strømleverandør og tatt direkte kontakt med selskapenes kundeservice for å høre hva de tilbød der.

Hafslund strøm og Fjordkraft var de eneste som aktivt prøvde å holde på oss. Fjordkraft var raskt ute med å tilby 500 kroner avslag hvis vi byttet tilbake. Hafslund strøm ønsket to av reporterne tilbake og ville tilby en såkalt garantipris.

SPILLER PÅ FØLELSER: Det er ikke uvanlig å høre at strømselgerne spiller på samvittigheten din for å få deg tilbake som kunde. Foto: TV 2 hjelper deg

– Garantert å betale mer

Forbrukerrådets seniorrådgiver Thomas Iversen har hørt på samtalene med selgerne.

– Generelt er det eneste du blir garantert da er å betale mer for strømmen enn du må, sier han.

KAN STRØM: Thomas Iversen er ansvarlig for strømpris.no og vet hva som skal kreves av informasjon. Foto: TV 2 hjelper deg/Brusletto

Den ene selgeren fra Hafslund forteller at det kan være mye å spare på å velge en slik variabelavtale fremfor en spotpris. Iversen er ikke enig.

– I snitt vil en spotpris fortsatt være det billigste du kan velge.

Mener det kan være bra

Hafslund strøm er ikke helt enige med Iversen og svarer dette til TV 2 hjelper deg:

«I perioder kan det være rimeligere med en god variabelavtale. De to siste månedene har denne avtalen hatt en strømpris som i snitt er omtrent 30 prosent lavere enn spotprisen på Østlandet. En variabelavtale kan også oppleves som mer forutsigbart, med samme pris hver time gjennom døgnet, og forutsigbarhet er noe mange kunder ønsker. Prisendringer varsles minst 14 dager i forkant.»

Krav om pris og varighet

Et av de største funnene var at ingen av selgerne opplyste om både pris og varighet i samtalene. Iversen reagerer på mangelen av informasjon som gis.

– Det er lov å markedsføre strøm, men det krever at du er veldig nøyaktig og presis i det du sier og gir klar og tydelig info om fordeler og ulemper ved avtalen. Du skal kunne sammenligne den avtalen du får markedsført og det klarer du ikke med disse.

Ingen av selgerne tilbød avtaleformen som Forbrukerrådet anbefaler, nemlig spotpris.

– Spotprisen blir omtalt som veldig variabel, at den går opp og ned og at du må gardere deg mot den. Det er sant at spotprisen varierer fra time til time, men i snitt vil en spotpris fortsatt være det billigste du kan velge, forteller Iversen.

STØRST OG BEST?: Fjordkraft spiller mye på å være en av de største aktørene i strømmarkedet. Foto: TV 2 hjelper deg

Fjordkraft: – Vi kompliserer ikke avtalene

Fjordkraft beklager at varigheten ikke ble oppgitt under samtalen og sier det ikke er en praksis de følger:

«Vi er helt enig i at selger burde opplyst varigheten på pristaket, men vil understreke at varigheten ville fremgått av en SMS vi sender kunden, og som kunden må akseptere, før det opprettes et kundeforhold.

I opplæringen av selgere vektlegger vi at avtalens varighet skal presenteres både muntlig og skriftlig.

Vi kompliserer ikke avtalene. Avtalene med pristak har vært svært gunstige, gitt kundene forutsigbarhet og ført til store besparelser i år. Pristaket i avtalen TV2 Hjelper deg ble tilbudt på 64,9 øre per kWh varte til 31.10.21. og var i salg fra juli til slutten av august.»

Tilleggstjenester du ikke trenger

De fleste strømleverandørene tilbyr ulike tilleggstjenester som skal være til nytte for deg, men det mener Forbrukerrådet ikke trengs.

– Du trenger strøm, og det er det du skal betale for, sier Blyverket.

Under våre samtaler med strømselgerne er det flere som prøver å få oss til å takke ja til ulike tilleggstjenester, noen legger dette til og med til etter at du har takket ja til avtalen.

PUTTES PÅ: Her opplever kunden at tilleggstjenesten legges til under oppsummeringen av strømavtalen. Foto: TV 2 hjelper deg

«Da har du nå takket ja til skredderstrøm fra Hafslund. Du vil få en kartleggingsperiode på 1 mnd, så spanderer vi påslag og fastbeløp. Nettleia går som vanlig og hos oss får du alltid med en trygg hverdag til kun 45 i mnd, som selvfølgelig er helt gratis i denne kartleggingsperioden.»

Her legger selgeren fra Hafslund til Trygg Hverdag, en forsikring som skal dekke strømregningen om du skulle bli syk eller arbeidsledig. Den har ikke vært oppe i samtalen tidligere og Iversen er kjent med metoden.

– Det er dessverre ganske vanlig metode. Du tar en oppsummering av salget og inkluderer ekstra ting. Så inkluderer du det som gratis i prøveperioden i tillegg og når avtalen fortsetter som vanlig dukker den opp med en kronesats som er så liten at den forblir uoppdaget i månedsvis.

Ønsker ikke at denne metoden praktiseres

Hafslund sier til TV 2 hjelper deg at dette ikke er måten de ønsker å tilby tilleggstjenester på.

«Dette er en salgsmetode vi hverken ønsker eller som er i våre prosesser. Vi har ikke et ønske om at man som kunde av oss har produkter eller tjenester man ikke vil ha eller ser verdien av. Både hva man kjøper og hva det koster skal komme tydelig frem i løpet av en telefonsamtale med oss, ikke bare i oppsummeringen slik dere legger frem her. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere når det gjelder hvordan salg over telefon skal foregå, for å sikre god og tydelig informasjon, og at de som kjøper noe av oss skal være trygge på at de har gjort et godt valg. Ingen av våre produkter og tjenester har bindingstid eller bruddgebyr, og det er enkelt å gjøre endringer på avtalen sin i appen vår og på Min side.»

Oppsøk selskapene selv

TV 2 hjelper deg sjekket også hva som ble anbefalt av selskapene dersom man tok direkte kontakt med kundeservice fremfor å bli oppringt av selger.

SPOTPRIS: Hos kundeservice blir du ofte anbefalt å velge en spotprisavtale. Foto: TV 2 hjelper deg

Her tilbydde alle selskapene spotprisavtaler, med unntak av Fjordkraft som også her ønsket å tilby den variable avtalen Garantipris.

Kjøper strømmen på samme sted

Selv om du kjøper strøm fra strømleverandører, er det ikke de som bestemmer størsteparten av strømprisen. Det skjer hos Nord Pool.

Der legger kraftprodusenter inn hvor mye strøm har de å selge for de neste 24 timene, så legger kjøperne inn hvor mye kraft de trenger det kommende døgnet og hvor mye de er villige til å gi for den kraften.

SETTER PRISENE: Det er hos Nord Pool markedsprisen på strøm settes. Foto: TV 2 hjelper deg/Brusletto

– Prisene bestemmes etter tilbud og etterspørsel. Så prisen vi setter her er det samme som selgerne får betalt og kjøperne må betale for, forteller pressekontakt i Nord Pool, Stina Johansen.

Norge er delt inn i fem ulike strømsoner; nord, midt, vest, sør og øst. Prisene kan variere mye innad i de forskjellige sonene og været har stor innflytelse på disse forskjellene.

Energi Norge svarer

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som organiserer hele strømbransjen, fra produksjon til salg.

KUNDENE HAR ANSVARET: Energi Norge sier at det er opp til kundene å gjøre gode, smarte valg. Foto: TV 2 hjelper deg/Brusletto

– Det er opp til kundene å bestemme hvor mange avtaler som trengs for å fylle deres behov, forteller Toini Løvseth, direktør for kunder og kraftmarkedet i Energi Norge.

De er enige i at jungelen av avtaler er for komplisert og sier de prøver å legge til rette for at kunder skal kunne ta gode, opplyste valg, slik at de gode og trygge produktene er de som blir igjen.

– Det at det er lett å skifte strømleverandør, og at vi har så mange forskjellige avtaler, har ført til at vi i Norge har et veldig lite påslag. Vi leverer den tjenesten det er å levere strøm til en veldig lav pris.

Løvseth tipser alle om å være en smart kunde, og at du må være flink til å klage dersom du ikke får gode nok opplysninger eller er misfornøyd.

– Vi anbefaler alltid at du får avtalevilkårene skriftlig, slik at du kan gjøre en god jobb med å finne en avtale for deg.