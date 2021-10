BMW gjør to ting de aldri har gjort før med sin nye elbil i4 M50. Det er første gang gjør 4-serie til en ren elbil – og kanskje like viktig: Dette er første elbil med M-bokstaven i navnet. Akkurat det forplikter.

M-bilene er nemlig de mest sportslige. De som aller mest underbygger BMWs rykte knyttet til kjøreglede.

Tradisjonelt har vi gjerne snakket bakhjulsdrift kombinert med seks-, åtte eller ti sylindre – og et perfeksjonert lydbilde fra eksosanlegget.

Men ingen av disse tingene er med i i4 M50.

Kan det bli bra likevel?

Lav startpris

Det andre som er nytt er kanskje mer relevant for folk flest. At bilen er elektrisk. Det gjør nemlig at du får den helt uten avgifter (enn så lenge, i alle fall).

Kjøper du innstegsmodellen i4 sDrive40, er startprisen 490.000 kroner. Rekkevidden er da opptil 590 kilometer og du har kun bakhjulsdrift. Den utgaven får vi imidlertid ikke teste på turen vår til München. Vi kommer tilbake til den når den kommer til Norge.

Nordmenn flest velger uansett toppmodellen – M50 xDrive. Den har vi kjørt!

Firehjulsdrift viktig

Den viktigste grunnen til det, er kanskje firehjulsdriften. Men en del er nok også fascinert av at du har 544 hestekrefter og et litt sprekere utseende.

I tillegg har norske kjøpere som vanlig en dragning mot godt utstyrte biler.

Derfor er det Fully Charged-utgaven det er høyest trøkk rundt. Med en pris på 599.000 kroner.

Skal du ha enda mer utstyr er det Supercharged Edition, som gjelder. 649.000 kroner koster den. Da har du mer eller mindre alt utstyr.

BMW i4 har kombiluke, som gjør den mer praktisk enn en sedan.

Tøffe konkurrenter

i4 M50 hopper rett ut på dypt vann, med konkurrenter som Tesla Model 3 og Polestar 2. BMW-en kan slå seg på brystet med en helt annen historikk og er et premiummerke.

Men de kan ikke ta lett på oppgaven. Konkurransebildet er blitt et helt annet bare på noen få år. Merke-lojaliteten er historisk lav, så historikk er mindre viktig enn før. Du får ikke noe "gratis", lenger. Er ikke produktet bra nok – går kundene bare et annet sted.

Med det som bakteppe, er det forståelig at BMW legger full tyngde bak i4. De har ikke råd til å mislykkes.

Vi er i Tyskland for å sjekke om de har lykkes ...

Hvordan er den å kjøre?

Noen ganger overgår BMW seg selv. Akkurat det synes vi de har gjort her. For i4 er forbasket bra å kjøre! På imponerende vis har de klart å skjule mye av vekten på solide 2.290 kilo. Det har ikke gjort seg selv. Sporvidden er økt foran, bak er det luftfjæring og adaptivt sportsunderstell med elektronisk justerbare dempere er også på plass.

Konkurrent på fossilt drivstoff. Eieren av denne Audi RS5 Sportback-en var tydelig nysgjerrig på i4 M50.

Batteripakken er som vanlig plassert i gulvet og gir lavt tyngdepunkt – samtidig som den stiver opp karosseriet.

Legg til BMW-styrefølelse, som forteller deg akkurat hva som skjer med forhjulene og gir en godt vektet følelse, og du har en svært kompetent kjøremaskin.

Testbilen har forresten 20" felger med fete 285-dekk bak, som bidrar til å få skikkelig feste. Bremsene i M50 er også større og bedre. De tåler mye juling, uten at du mister effekten.

BMW har selvsagt også sørget for at motoren på bakakselen er større enn den som sitter foran – så den føles nesten bakhjulsdrevet. Fremre motor yter inntil 190 kilowatt, og bakre 230 kilowatt. Ved maksimal effekt er dreiemomentet på 795 Nm, takket være en boost-funksjon som varer i 10 sekunder. Rått!

Ingeniørene har også jobbet på høygir for å minimere hjulspinn. Det er kanskje ikke så kult for kjøregleden, men desto mer viktig for framkommelighet og akselerasjon.

Sistnevnte er brutal. 0-100 km/t skal gå på 3,9 sekunder. Men det føles raskere enn som så – og videre til over 200 km/t går svært uanstrengt. Autobahn gir oss anledning til å slå fast følgende: Toppfarten på 225 km/t er ikke noe problem!

sDrive 40 klarer forresten sprinten til 100 km/t på 5,7 sekunder, som slett ikke er ille, det heller. Her er toppfarten 190 km/t.

Det er ikke så ofte man får testet toppfarten. Men på Autobahn er det mulig. Vi kan gå god for at i4 klarer 225 km/t. Bildet viser veien dit (bildet er tatt av fotograf som var med i bilen).

Akkurat som en del andre elbiler, kan du få et spesialtilpasset lydbilde via høyttalerne i bilen: BMW Iconic Sounds Electric. I Sport gir den en ganske barsk lyd, som minnner om en blanding av fossilmotor og et romskip. Vanskelig å beskrive – men sjekk ut videotesten, så får du høre den.

Ikke mest brukt på vanlig kjøring, kanskje, men ganske artig når man kjører aktivt.

Et annet område der bilen virkelig imponerer, er støydempingen. Her er i4 i særklasse. Ikke minst når vi vet at testbilen har store hjul, som normalt gir en god del dekkstøy.

Understellet er også godt tilpasset normal kjøring. Noen ganger går BMW litt for langt for å sikre en bil som er kjøreglad, og det blir en stumpete følelse på ujevnt underlag. Men med i4 har man funnet en gylden middelvei, basert på vårt første møte. Så får vi se hvordan opplevelsen er på norske veier, etterhvert.

sDrive 40 og M50 har samme batteripakke, på 83,9 kWt. Den er kompakt – og har 20 prosent høyere energitetthet enn batteriet i i3. M50 har oppgitt rekkevidde på 520 kilometer. Men det er altså optimal rekkevidde. Her spiller hjul og utstyr en stor rolle.

Når det gjelder forbruk, må vi komme tilbake med en skikkelig test av dette når bilen kommer til Norge. Men basert på vårt førsteinntrykk, imponerer BMW igjen med effektiv drivlinje og lavt forbruk. Vi kommer raskt ned i 19-20 kWt/100 kilometer, selv med deler av kjøringen på motorvei. Oppgitt forbruk er 19-22,5 kWt (blandet, WLTP) – avhengig av utstyr og felger.

Det er verdt å merke seg at bilen har 20" felger. Både disse og 19" felger sørger for en betydelig dårligere rekkevidde – både fordi de gir mer rullemotstand og på grunn av bredden på dekkene som gir økt luftmotstand. Velger du M50 med disse felgene bør du derfor beregne godt under 500 kilometer rekkevidde, basert på det vi fikk vite på lanseringen.

Hurtiglading kan du gjøre unna med 200 kW. Dette fikk vi heller ikke tid til å sjekke i Tyskland, men BMW sier at du skal klare 0-80 prosent på rundt en halvtime.

Med wallboks (AC-lading) kan den ta imot opptil 11 kW – som gir ladetid fra 0-100 prosent på 8,25 timer.

Plass og praktiske løsninger:

Bagasjerommet er på 470 liter. Ikke like praktisk som en stasjonsvogn – men holder nok for mange, likevel.

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er på 470 liter. Det tallet sier imidlertid ikke alt om hvor praktisk denne bilen er. Du får ikke samme høyden bakerst som i en stasjonsvogn – men har i alle fall en stor luke, som gjør det lettere å laste inn og ut.

Baksetene er tredelt – 40/20/40 – og gulvet blir nesten flatt når setene legges ned. De felles ned via knapper lett tilgjengelig ved åpningen av bagasjerommet. Det er også 12-volt-uttak og kroker til å henge fra seg poser.

Løfter du opp bakerste del av gulvet, er det et oppbevaringsrom der du blant annet kan legge ladeledninger. Men i modellene med stor stereo, er mye av dette rommet opptatt.

På taket kan du ha opptil 75 kilo. Det er viktig for norske kjøpere. Det samme er muligheten for å trekke tilhenger. Opptil 1,6 tonn kan i4 trekke, og det betyr at du har solid hengerkapasitet.

For mange vil plassen være tilstrekkelig som familiebil.

Frunk, altså bagasjerom foran, er det ikke.

Baksetene er tilpasset to personer. Det midterste er kun for bruk i nødstilfeller. Foto: Fabian Kirchbauer

Livet i baksetet

Baksetet er trangere enn forventet. Noe av forklaringen er at batteripakken bygger opp en del i høyden. Dermed blir det trangt for beina under setet foran, og du får en litt uheldig vinkel på knærne. De kommer høyt – og gjør at voksne eller litt langstrakte passasjerer ganske fort blir øm i baken av å sitte der.

Takhøyden er også noe begrenset, takket være den coupe-aktige taklinjen – og C-stolpen kommer i veien for utsynet.

Kort sagt – baksetene passer best for de som ikke er 190 centimeter høye.

Du finner også eget klimaanlegg og varme i setene, koppholdere er på plass i både dørene og midtarmlenet.

Baksetet er uten tvil best egnet for to personer. Men det går greit å bruke det midterste setet på kortere turer.

Bak rattet

Foran er det annerledes. Her sitter man svært godt i begge setene. Førerposisjonen er akkurat slik du forventer av en BMW: Lav sittestilling, bred midtkonsoll mellom setene og et tykt ratt.

Testbilen har M-setene som gir ekstra god støtte og har forlengbar sittepute. De kler bilen både visuelt og når du skal kose seg på svingete veier. Justeringsmulighetene er gode, både for sidestøtte, vinkel og korsrygg.

To gode koppholdere, trådløs lading av telefonen og varme i rattet er småting som man setter pris på i hverdagen.

i4 får forresten nye digitale og dynamiske instrumenter. Vi savner imidlertid fortsatt muligheten for en visning som minner om de tradisjonelle "klokkene" fra tiden med analoge instrumenter.

Med unntak av de stående nyrene, er det veldig lite med i4 som er kontroversielt. Foto: Fabian Kirchbauer

Design: Utenpå og inni

Det finnes mange måter to skoler for elbilproduksjon: Dra på med et design som legges merke til og skiller seg fra både egne og andre modeller. Eller, som i i4s tilfelle, gjøre det mest mulig tradisjonelt.

Rent visuelt skal du følge godt med for å se at dette ikke er en 4-serie Gran Coupe. Den største forskjellen er nok diffusoren bak.

Linjene er elegante og lite provoserende. Men grillen, eller nyrene, er som vi har vært innom før, et område som skaper debatt. Etter vår mening gir det bilen særpreg og sterkere tilstedeværelse. Men kommentarfeltene bugner av de som er helt uenige ...

M50 har et mer sporty utseende enn innstegsmodellen. M-pakken og større felger kler den. Uten dette ser den i overkant anonym ut.

Innvendig skiller den seg fra 3-serie og 4-serie med å det nye infotainmentsystemet med buet skjerm, på toppen av dashbordet. For øvrig er det bare små detaljer som avslører at du kjører i4 – som blant annet blå startknapp og blå detaljer på girspaken.

Det nye infotainmentsystemet fungerer enda bedre enn forgjengeren – og det sier ikke så lite. BMW er nemlig blant de beste i bransjen på dette området. Hovedskjermen kan styres både via berøring og menyhjul og knapper. Mye kan du også gjøre via knappene på rattet.

I tillegg er head up displayet videreutviklet – og har blitt enda bedre, med flott visning og gode muligheter for å tilpasse innholdet etter ønske.

Hvordan oppleves bilen?

Alt er solid og godt sammenskrudd. Det er ikke noe hardplast og "billige" materialer som ødelegger følelsen av høy opplevd kvalitet.

Jo mer penger du legger i den, jo mer premiumfaktor får du, naturligvis. Testbilen har det meste av utstyr, inkludert skinntrukket dashbord med kontrast-sømmer, karbon-lister og de dyreste setene. Lekkert!

Tech-faktor

i4 har mye avansert teknologi ombord. Alt fra det tidligere nevnte infotainmentsystemet, ny og mer avansert stemmestyring (BMW Intelligent Personal Assistent), head up display og App til selvkjøringsegenskaper og en rekke assistansesystemer.

Ikke så lett å få gode bilder av head up display. Men her får du i alle fall mye god informasjon opp i frontruta, om du ønsker det.

Det er også egne kameraer som følger med på blikket ditt. De registrerer blant annet om du begynner å bli trøtt eller ikke følger med på veien, og sier ifra om du bør ta en pause.

Vi savner gesture control, som blant annet lar deg styre volum, skifte kanal/sanger og legge på/svare telefoner ved hjelp av gestikulering.

Konklusjon:

i4 blir en bestselger. La det ikke være noen tvil om det. Det er en bil som er stor nok, rask nok (i massevis i M50 sitt tilfelle), har nok rekkevidde og er rimelig nok, for svært mange.

Den er på ingen måte en revolusjon. Den gjør ikke noe ingen andre har gjort før. Men noen ganger trenger man ikke å snu verden på hodet for å lykkes. Det er for eksempel mange potensielle elbiler-kunder som slett ikke ønsker et banebrytende design. De vil at en elbil skal se ut som en bil. Eller i dette tilfellet, som en BMW. Og det gjør i4.

Hvis du har bestilt bilen og sitter å venter akkurat nå: Gled deg!

(NB: Se flere bilder i bildeserien nederst i artikkelen)

Hekken ser ut som den skulle ha fire digre enderør – men det er bare plast der ... Foto: Fabian Kirchbauer

Bilen for deg hvis:

Du vil ha en råsprek og kompakt familiebil

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger ekstra plass i baksetet og god bakkeklaring

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn nesten 12.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Enn så lenge er det ingen omtaler av i4.

BMW i4 M50 xDrive Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 544 hk / 795 Nm 0-100 km/t: 3,9 sek. Toppfart: 225 km/t Forbruk (WLTP): 18-22,5 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 83,9 kWt Rekkevidde: 520 km (WLTP) Hurtiglading: 200 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4 783 x 1 852 x 1 44 cm Bagasjerom: 470 / 1.290 liter Vekt: 2.290 kg Tilhengervekt: 1.600 kg Taklast: 75 kg Nyttelast: 520 kg Pris: Startpris: 489.900 kroner (i4 eDrive40) / 539.900 kroner (i4 M50 xDrive) Pris testbil: 647.189 kroner

