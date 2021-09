Nå kan du velge vaksinetype

Folkehelseinstituttet skriver at god tilgang på vaksinedoser nå gjør at man selv kan velge hvilken vaksinetype man skal få.

Siden det har vært ulik tilgang på de to vaksinetypene som benyttes i det norske vaksinasjonsprogrammet, har noen fått en dose av hver vaksinetype.

Nå åpner Folkehelseinstituttet for at man selv kan velge hvilken vaksinetype man skal få.

– Selv om en får lik beskyttelse av å kombinere vaksinetypene, så er vi kjent med at noen ønsker å få samme vaksinetype for begge dosene. Nå som vi har god tilgang på både Pfizer og Moderna kan kommunene tilby befolkningen den vaksinetypen de ønsker, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved FHI.

FHI skriver at de håper at dette vil hjelpe kommunene med å nå de som har tvilt på å kombinere vaksinetypene.

Prøver å øke vaksinasjonsdekning

Begge vaksinetypene som tilbys er effektive for å hindre alvorlig koronasykdom og død, og det er trygt å kombinere mRNA-vaksiner.

Bukholm fremholder at det viktigste er at den voksne befolkningen får to doser. Det er først etter andre dose man oppnår høy beskyttelse mot sykdom og god beskyttelse mot å spre viruset videre.

«Pop-up-vaksinering» på kjøpesenter

BT skriver at Bergen kommune også tar grep for å få flere til å vaksinere seg.

Denne uken kommer Bergens koronapatrulje til ulike kjøpesentre i byen for å tilby vaksinering til innbyggerne.

Tilbudet gjelder uavhengig av hvor du har folkeregistrert adresse, og du må være fylt 16 år for å få benytte det, ifølge avisen.