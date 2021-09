Avslører isfront med eget forbund: – De snudde ryggen til oss

Tarjei og Johannes Thingnes Bø har preget internasjonal skiskyting i over et tiår, og vært blant Norges største vintersportprofiler.

Denne høsten kommer brødrene både med egen TV-serie og bok - og først ut er boka «Brødrekraften», som lanseres denne uka og er skrevet av Lasse Lønnebotn.

Der avslører de hvordan det oppsto en isfront med eget forbund i kjølvannet av byturen i Pokljuka i mars 2014 - der brødrene sammen med Emil Hegle Svendsen tok seg en skikkelig festkveld før en konkurransefri dag.

GIR UT BOK: Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

Hevder Bjørndalen ville anmelde

Trioen både nattbadet i Bled-sjøen og tappet lufta ut av dekkene på biler og busser som tilhørte landslagene til Østerrike og Sverige. Også bilen til Ole Einar Bjørndalen ble stående på flate dekk - noe den ferske gullvinneren fra Sotsji likte dårlig.

«Vi brukte bankkort for å tappe ut luften. Ikke all luften, men litt. Så gikk vi og la oss for å sove.», forteller de i boka.

Den påfølgende dagen var det konkurransefri, og herrelaget startet med en felles joggetur rundt innsjøen, der Bjørndalen også deltok.

Der nevnte han at den planlagte skiøkta måtte utgå fordi noen hadde tappet dekkene hans for luft, men det var først da trioen så Bjørndalen stå i resepsjonen og be om overvåkningsbilder fra parkeringsplassen at de la kortene på bordet.

«Han ville politianmelde dem som hadde herjet med bilen hans. Da vi løp rundt innsjøen virket han helt rolig, og nå dette? Overvåkningskamera? Anmeldelse?»

«Vi har alltid hatt høy takhøyde på laget, men skjønte at denne gangen hadde vi tatt i litt for mye. Vi skjønte at det var best at han fikk vite sannheten fra oss, så etter lunsj gikk Johannes, Emil og jeg til Ole Einar og sa det som det var. At det var vi som hadde tømt dekkene for luft. Han syntes det var uprofesjonelt av oss, og at det gikk ut over konkurranseforberedelsene hans, men ga oss også honnør for å ha sagt fra.»

Skiskytterforbundet mente Bø-gutta og Hegle Svendsen hadde brutt de etiske retningslinjene, og holdt tilbake bonuser på 100 000 kroner fra hver av de tre festdeltakerne.

WALK OF SHAME: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen møtte pressen i Holmenkollen i april 2014 etter at nyheten om festkvelden i Pokljuka ble kjent. Foto: Ole Berg-rusten

– Stakk hodet i sanden

Dette kom som en stor overraskelse på trioen, som trodde de hadde skværet opp og blitt enige med lederne om å legge saken bak seg.

«Vi fikk vite at forbundet hadde sendt informasjon om straffen på e-post til hele forbundet – både ledere, styremedlemmer, trenere og utøvere. Vi skjønte fort at det bare var et tidsspørsmål før pressen fikk tak i den interne e-posten. Snart ble vi oppringt av alle mulige medier. Hvem hadde gått bak ryggen vår og spredt e-posten? Skiskytterforbundet hadde gitt oss en altfor hard reaksjon – og heller ikke klart å håndtere det internt. Nå kunne vi ikke engang stole på vårt eget forbund. Da ble vi forbanna.»

«Etter medieoppslagene var det ingen av lederne eller trenerne våre i Skiskytterforbundet som tok kontakt. Vi hadde alltid vært en sammensveiset gjeng og samarbeidet godt, og de var alltid synlige når vi tok hjem gullmedaljer og krystallkuler. Men da det for første gang var en negativ sak om oss, var det ingen hjelp eller støtte å få. De stakk hodet i sanden. Hvor var støtten da vi trengte den som mest? Vi merket raskt at vi sto for oss selv. Johannes og jeg satt sammen og lurte på hva vi skulle gjøre. Det var isfront mellom oss og ledelsen i forbundet etter episoden i Pokljuka.»

I boka skriver brødrene at de hadde presse stående utenfor døra si der de bodde på Lillehammer, uten å åpne. De følte seg jaget og overlatt til seg selv.

Etter at Emil Hegle Svendsen hadde kontaktet Ingebrigt Steen Jensen for råd om hvordan de skulle håndtere mediene, endte det opp med en seanse der trioen sto skolerett foran et stort pressekorps i Holmenkollen.

– Vi var på en utøverfest med en del av konkurrentene og kameratene våre. Vi tok noen øl, og så gikk vi for langt og må stå her og beklage oss. Det var fyll, men at folk skriver at vi var dritings blir å overdrive. Vi beklager at vi gikk for langt, sa Tarjei Bø.

– Vi var på fylla. Vi var hverken ekle eller dritings, men vi gjorde ting vi ikke skulle gjort, sa lillebror Johannes Thingnes Bø.

Tilliten brutt

I boka skriver de at mediestormen roet seg etter pressekonferansen, og etter at de hadde tatt selvkritikk og ryddet opp.

«Det kom ikke ett spørsmål eller flere oppslag etterpå. Vi hadde selv klart å løse dette på best mulig måte. Vi var ferdig med saken. Men vi var ikke ferdig med forbundet. Vi aksepterte å få en straff for det vi hadde gjort.

Men størrelsen på boten var helt ute av proporsjoner. Fremdeles hadde ingen fra forbundet snakket med oss, ingen telefoner, ingen dialog – ingenting.

De snudde ryggen til oss etter at vi i alle år hadde levert gull etter gull, og jobbet hardt for å gjøre landslaget til et attraktivt sponsorobjekt.

«Hva ville dere vært uten forbundet?» var det én journalist som spurte oss.Vi snudde på det: «Hva ville forbundet vært uten oss?» Vi hadde alltid vært stolte over å være en del av et landslag som sto sammen i medgang og motgang, med et forbund som bidrar til at vi skal lykkes som idrettsutøvere. Men nå følte vi oss dårlig behandlet. Den gjensidige respekten var brutt.», skriver de i boka.

Det var Espen Nordby Andersen og Roger Grubben som var trener for eliteherrene i 2014. Nordby Andersen valgte å trekke seg etter sesongslutt.

– Det er ikke positivt at de guttene drar på byen. Det går litt ut over motivasjonen for støtteapparatet. Vi er skuffet over oppførselen deres, men det tror jeg de vet selv. Vi er egentlig ferdig med den saken. På kort sikt er det litt demotiverende, sa Nordby Andersen til TV 2 etterpå - men understreket samtidig at det ikke var hovedgrunnen til at han ønsket å slutte.

– Kjenner meg ikke helt igjen

Daværende generalsekretær i Skiskytterforbundet, Rakel Rauntun, sier hun ikke kan huske detaljene i saken, men kjenner seg ikke helt igjen i at dialogen var helt fraværende.

– At det var så lukket klarer jeg ikke helt å kjenne meg igjen i. Det var jo en betent sak, og jeg husker at vi hadde flere møter sammen der vi satt rundt samme bord, blant annet med tanke på den bonusen som ble inndratt.

– Opplevde du at det var en isfront?

– Jeg klarer ikke å huske det som en isfront, nei. Men det var konflikter mellom ulike elementer og løpere på ulike nivåer. Å stå i en konflikt vil føles ubehagelig for alle parter. Men samtidig ble det løst, vi kom oss videre. Det var det viktigste, sier Rauntun.

Skiskytterforbundets landslagssjef Per Arne Botnan, som også var sportssjef i 2014, svarer slik på spørsmål om hvordan forholdet til brødrene er i dag:

– Det var ikke ålreit for noen, det som skjedde den gangen, men vi følte da at vi måtte sette ned foten. Men seinere opplever jeg at jeg har et veldig godt forhold til både Tarjei og Johannes, og har hatt det over lengre tid. Jeg har ikke tenkt noe mer over den saken.

Det var Botnan som i 2014 sendte e-posten om festkvelden bredt ut i forbundet, en e-post som altså havnet hos mediene.

– Var det dumt å sende den til så mange?



– Vi ønsket å unngå at saken kom ut i mediene. Men vi tenkte den gangen at alle internt måtte være informert om saken, for når det kommer opp en sånn sak som du ikke ønsker skal skje igjen, er det viktig at alle vet at det ikke var akseptabelt og at det fikk konsekvenser. Men det er klart, for hver du fører opp på mottakerlista, jo større blir risikoen for at e-posten havner et annet sted, sier Botnan.



TV 2 har vært i kontakt med både Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø, men ingen av dem ønsker å stille til intervju om boka før de stiller i lokalene til Kagge forlag onsdag formiddag.