«Farmen»-paret har blitt foreldre – to uker før termin

Det var i april at de to tidligere «Farmen»-deltagerne Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud annonserte at de ventet barn.

– Vi er overveldet av all responsen og synes selvfølgelig det er kjempehyggelig! Det ble plutselig veldig ekte når vi sa det høyt. Vi gleder oss masse og ser frem til en veldig spennende tid fremover, sa de da.

Sleperud var den som gikk gravid, og nå har hun altså født en liten gutt. Det bekrefter paret til God kveld Norge.

– Det er veldig stas, og vi er utrolig stolte. Både Lene og barnet er i god form. Vi er litt trøtte men det må du regne med når det er en som er oppe om natta og sover om dagen, sier de på telefon fra barselhotellet på Ullevål.

Planlagt keisersnitt

Det var på mandag at den lille gutten bestemte seg for å komme. Han har ligget i seteleie gjennom hele svangerskapet, og Sleperud valgte derfor planlagt keisersnitt.

– Vi valgte det fordi det veldig ofte ender med hastekeisersnitt hvis man velger å føde i seteleie. Vi ville vite hva vi gikk til, forklarer hun.

Når man velger planlagt keisersnitt er det vanlig at barnet kommer før termin.

– Så han ble tatt ut rundt to uker før termin. Men han var stor i størrelsen, tre og en halv kilo, forteller jentene.

FORLOVET: Tonje fridde til Lene direkte på Gullruten i 2019. Foto: Marit Hommedal

Lå inntil hverandre

Frøystad Garvik forteller at hun følte seg litt maktesløs da Sleperud ble bedøvd og fikk på seg ledningene i forkant av operasjonen, men under selve fødselen fikk hun være helt inntil partneren.

– Det var veldig fint. Vi lå panne mot panne og kinn mot kinn under hele operasjonen, helt til vi hørte at han gråt. Det var en veldig fin opplevelse, forteller Frøystad Garvik, som vant Farmen i 2018.

Sleperud var bedøvet fra brystet og ned under hele operasjonen.

– Det er kjempefint fordi du er helt med og får tatt imot barnet, men du kjenner ingenting. Så er det veldig spesielt når du blir liggende i en til to timer etterpå for å få igjen følelsen i beina.

Nå ser de frem til å dra hjem og bli enda bedre kjent med gutten sin.

– Vi gleder oss masse til å være sammen i tiden fremover. Nå bare ligger vi og titter på han, lukter på han og beundrer mesterverket. Vi er nyforelsket begge to, stråler de.

De har ikke bestemt seg 100 prosent for navn enda.

Lang prosess

Da de møtte Dorthe Skappel og God kveld Norge i mai fortalte de at prosessen hadde tatt lang tid. De bestemte seg for å få et barn høsten 2019.

– Vi begynte med å planlegge IVF-prosessen ganske tidlig, fortalte Sleperud.

IVF, også kalt prøverør, betyr befruktning utenfor kroppen.

– Vi trodde jo at vi kom til å bli gravide på første forsøk. Vi tenkte at vi er unge, vi fikk høre at vi hadde bra verdier og sjansene var gode. Men når du får beskjeden dagen etterpå om at ingen av eggene overlevde, det var ekstremt tøft, sa Sleperud til Skappel.

Selektiv på donor

De var også selektive da de skulle velge sæddonor.

– Vi ville at han skulle være lik oss. Han skulle være høy og blond. Men det vi så mest på var egentlig sosial intelligens i forhold til motstandsdyktighet, optimisme, empati, omgjengelighet, alt som bygger opp emosjonell intelligens, forklarte Frøystad Garvik.

– Man får vite utrolig mye om en donor. Ikke noe privat eller hvor han bor, men veldig mye om personlighet, utseende og interesser, la Sleperud til.

Til slutt ender man på tre donorer, også velger klinikken til slutt hvem det blir. På grunn av personvern får foreldrene ikke vite hvem som blir valgt.