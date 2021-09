Nektet å spille for U21-sjefen. Nå er han tatt ut av Solbakken

Se Tyrkia-Norge på TV 2 fredag 8. oktober kl. 20

Norge spiller to svært avgjørende kvalikkamper mot Tyrkia og Montenegro henholdsvis 8. oktober og 11. oktober. I dag tok landslagssjef Ståle Solbakken ut troppen til de to kampene.

Solbakken har funnet plass til Vikings Veton Berisha og Venezias Dennis Johnsen (23). Berisha var med da nødlandslaget klarte 1-1 borte mot Østerrike i fjor vinter. Johnsen nektet å spille for U21-landslaget under Leif Gunnar Smerud, men nå er han i a-landslagsvarmen.

På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om Johnsens feide med Smerud.

– Det har jeg ikke tenkt på, hørt om eller vurdert. Han er blitt mer voksen på banen, så da er han sannsynligvis blitt det utenfor banen også. Jeg har ikke satt meg inn i det, og det er irrelevant for meg nå, sier Solbakken.

Slik forklarer landslagssjefen valget av Johnsen:

– Vi har hatt et lite øye til ham. Vi har fått meldinger fra Italia at det har gått bra. Jeg har sett kampene hans. Han har løftet seg spesielt i det siste, sier Solbakken til TV 2.

– Han har overrasket oss de siste kampene. Han hadde en rufsete tid i Holland, men han er blitt mye mer disiplinert etter at han kom til Italia.

Jesper Mathisen gleder seg til å se Johnsen på landslagssamling.

– Dennis Johnsen har noe Norge og Solbakken har manglet på kanten, og det er fart. Johnsen er god til å utfordre 1:1, har masse selvtillit og er ganske annerledes sammenlignet med mange av de andre som har spilt kant for det norske landslaget de siste årene.

– Fullt fortjent

Mathisen mener det var riktig av Solbakken å ta ut Berisha.

– Veton Berisha har vært strålende for Viking denne sesongen, og at han nå blir tatt ut er fullt fortjent, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Han er en angriper som er gode både offensivt og defensivt, og det er nok mye av grunnen til at Solbakken har tatt han med. Den jobben han gjør i presset sitt uten ball er fenomenal, og når han i tillegg bidrar som han har gjort i år med både mål og målgivende pasninger er det lett å forstå at Solbakken tar han med til Tyrkia, legger Mathisen til.

Solbakken forteller at Berisha har egenskaper som gjør ham til et godt alternativ dersom Norge trenger å endre et kampbilde.

– Berisha har, i likhet med Lehne Olsen og Ohi, preget Eliteserien kraftig over lang tid. Jeg synes Berishas lederegenskaper og intensitet... Han er en av de få spillerne jeg kommer til å be løpe litt mindre. Det tror jeg aldri jeg har sagt til noen spillere. Han er nesten for aggressiv og initiativrik, sier Solbakken.

TETT I TOPPEN: Norge kan distansere Tyrkia med seier i Istanbul.

Tror Braut blir klar til Tyrkia-kampen

Landslaget er skadeskutt før de avgjørende kampene. Keeper André Hansen er uaktuell. Det samme er Alexander Sørloth. I tillegg har Kristoffer Ajer og Erling Braut Haaland slitt med smeller. Sander Berge er ikke i troppen.

– Jeg hadde korrespondanse med Erling i går. Det går fremover. Vi har et godt håp om at han er med. Det er lenge til Tyrkia i så måte med den type skade han har, sier Solbakken.

Han forteller at Kristiansunds sisteskanse Sean McDermott var aktuell.

– Vi vurderte å ta ham inn, men han måtte gjennom en voldsom papirmølle. Juristene i NFF sa at vi ikke klarte det før de kampene. Det tar ofte et par måneder, for han har vært innom noen irske tropper, sier Solbakken.

Troppen:

Keepere: Ørjan Nyland, Per Kristian Bråtveit, Sten Grytebust

Forsvar: Kristoffer Ajer, Stefan Strandberg, Birger Meling, Marcus Holmgren Pedersen, Fredrik Bjørkan, Stian Gregersen, Marius Lode, Andreas Hanche Olsen, Jonas Svensson, Ruben Gabrielsen

Midtbane: Martin Ødegaard, Moi, Jens Petter Hauge, Patrick Berg, Dennis Johnsen, Morten Thorsby, Mathias Normann, Mats Møller Dæhli, Fredrik Aursnes, Fredrik Midtsjø

Angrep: Erling Braut Haaland, Veton Berisha, Kristian Thorstvedt, Joshua King