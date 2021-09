Reiseboom etter gjenåpningen – men én ting overrasker reiseselskapet

Etter at regjeringen offentliggjorde gjenåpningen av Norge, har bestillingene rent inn hos reiseselskapene. Dersom du vet at du vil reise, anbefaler forbrukerøkonom Magne Gundersen at du ikke venter for lenge med å bestille.

På fredag forrige uke kunne statsminister Erna Solberg omsider kunngjøre at Norge gjenåpnes etter inngripende koronatiltak. Fra og med lørdag ble det dermed en rekke lettelser i reglene for innreise og karantene.

Nyheten skapte umiddelbart en effekt hos reiseselskapene, som opplevde en betydelig økning i bestillingene.

Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Sammenliknet med forrige uke var det en dobling av antall solgte flybilletter, så det er tydelig at pågangen i reiselivet umiddelbart har blitt påvirket av gjenåpningen, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

– Det som overrasker mest

Også hos Apollo opplevde man en klar økning i bestillinger etter regjeringens pressekonferanse på fredag.

– Vi merket det umiddelbart. Bare i løpet av fredag ettermiddag så vi en tredobling i salget sammenlignet med fredag uka før. Det holdt seg stabilt gjennom hele helgen, slik at det har vært en tredobling hele helgen, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera.

Mange av de som bestilte i helgen, booket reiser for høsten og vinteren. Samtidig er det noen som ser lenger inn i fremtiden.

– Det som overrasker mest, er at veldig mange nordmenn booker neste års sommerferie. Trykket på neste års sommerreiser er høyere enn det pleier å være i slutten av september, sier Rivera.

– Folk har skjønt at det blir høyt trykk

Apollos kommunikasjonssjef tror det er flere årsaker til den trenden.

– Mange har kanskje brukt opp ferien for i år. I Norge er det heller ikke like vanlig å reise utenlands på vinteren som det for eksempel er i Sverige, sier Rivera, og fortsetter:

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Apollo

– I Norge er det mest vanlig at utenlandsferien skjer på sommeren, og jeg tror folk har skjønt at det kommer til å bli høyt trykk. Prisene justeres etter etterspørselen, og man kan spare mye penger på å være tidlig ute. Da sikrer man seg også det stedet man helst vil til, for de mest populære stedene selges fort ut.

Rivera tror også at mange bestiller såpass tidlig for å kunne ha noe å glede seg til.

– Vi trenger å ha noe å se fram til, og nå vet vi også at det mest sannsynlig vil gå an å reise.

Oppdemmet reisebehov

Respons Analyse har utført en undersøkelse på vegne av SpareBank 1, der 1265 nordmenn ble spurt om de planlegger å reise til utlandet før årsskiftet. Nesten én av fire svarer ja.

– Det tilsvarer nesten en million nordmenn som har tenkt til å reise til utlandet de neste månedene, og det synes jeg er veldig mange. De tallene overrasket meg, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Undersøkelsen ble utført i midten av september, og derfor er det sannsynlig at enda flere tenker seg utenlands etter at regjeringen i helgen fjernet nesten alle koronatiltak. Ifølge undersøkelsen er det oktober som er den store reisemåneden i det som gjenstår av 2021.

– Det er nok et oppdemmet reisebehov som nå kommer til uttrykk. For noen betyr det en helgetur til Stockholm, København eller London. Andre planlegger høstferien sin i Hellas eller på Kanariøyene. I undersøkelsen ser vi at det særlig er mange eldre som skal komme seg til varmere strøk igjen, sier Gundersen.

– Ikke sitt igjen med de dyreste billettene

Dersom du uansett har bestemt deg for at du skal reise, anbefaler forbrukerøkonomen å bestille så fort som mulig.

– Nå er det veldig mange som skal ut og reise, og det er enormt rush hos fly- og reiseselskapene. De billigste reisene er kanskje solgt allerede. For å unngå å bli sittende igjen med de dyreste billettene, er det lurt å bestille nå, sier Gundersen.

Han minner om at noe kan ha endret seg siden sist du var i utlandet.

– Når du skal ut og reise, bør du være klar over at den norske kronen har svekket seg mot ferievalutaene. Det betyr at det vil være dyrere enn du er vant til når du kommer frem.

Dersom du i det hele tatt trenger kontanter, bør du vente med å ta ut dette til du kommer til landet du reiser til.

– De dyreste kontantene får du kjøpt på Gardermoen, så du bør vente med å ta ut penger. Men sannsynligvis vil du ikke trenge sedler eller mynter i det hele tatt, sier Gundersen.

Gjør deg kjent med reglene

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI svarer også bekreftende på om mange har bestilt etter beskjeden om gjenåpning på fredag.

– Ja, vi har sett en veldig vekst i antall bestillinger de siste dagene. Det er helt fantastisk å se at reiselysten er der, og at vi nå endelig skal sørover i vinter. Salget er nærmest tredoblet sammenlignet med helgen før, vi ser også en sterk vekst i antall barnefamilier som bestiller ferie nå, sier Aspengren.

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun forteller at TUI hele tiden har opplevd god etterspørsel etter reiser i vinter, og da spesielt til Kanariøyene.

– Gran Canaria står nå for den absolutt største andelen av bestillinger. Siden Norge åpnet opp igjen ser vi også at det kommer inn flere bestillinger til Thailand og Mexico, i tillegg til at noen har sikret seg den ultimate drømmeferien på Maldivene, sier Aspengren.

Selv om det allerede har vært mulig å reise noen steder, blir det enklere nå som norske myndigheter har lettet på innreiserestriksjonene. Aspengren oppfordrer til å fortsatt gjøre deg kjent med reglene som gjelder dit du skal, og alltid ha en god reiseforsikring.

– Gjør deg kjent med hvilke rettigheter som gjelder for reisen du har bestilt. Reiser du med et pakkereiseselskap, vil vi ta vare på deg under hele reisen dersom du skulle trenge noe, lover Aspengren.

– Har tatt av

Ving opplyser at salget «virkelig har tatt av» siden fredag.

Country manager i Ving, Marie-Anne Zachrisson. Foto: Ving

– Vi har salgsrekord hver dag siden fredag og gleder oss masse over den flotte utviklingen, sier Marie-Anne Zachrisson, country manager for Ving Norge.

Sammenlignet med de samme dagene i normalåret 2019, har selskapet fra fredag til mandag opplevd en salgsøkning på hele 260 prosent.

– Vi reiser helt til oktober 2022, og de fleste velger Kanariøyene i de nærmeste månedene, sier Zachrisson.