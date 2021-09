Skaper store reaksjoner: – Mye mas og drama

New York krever vaksine for å delta på innendørsarrangement. Det kan bety at Brooklyn Nets blir uten sin store stjerne Kyrie Irving på samtlige hjemmekamper kommende sesong.

90 prosent av alle NBA-spillere har eller skal vaksinere seg mot koronaviruset, men fremdeles gjenstår 10 prosent. Det har ført til store diskusjoner før sesongen braker løs i USA i oktober.

New York krever at man må være vaksinert for å delta på innendørsarrangementer, inkludert sportsarrangementer. Samme reglene gjelder i San Fransisco. Ifølge CNN er samtlige New York Nicks-spillere vaksinert, men det er fremdeles usikkert om Brooklyn Nets og Golden State Warriors vil oppnå det samme, eller få unntaksregler av et eller annet slag.

I front av diskusjonen står en av NBAs største stjerner Kyrie Irving som ikke vil si om han er vaksinert eller har planer om å bli vaksinert. Dersom han ikke vaksinerer seg må han stå over samtlige av Brooklyn Nets hjemmekamper.

– Det er mange spørsmål rundt hva som skjer i Kyries verden, og jeg har lyst å holde det privat og løse dette på en riktig måte sammen med laget og gå videre med en plan, sier en diffus Irving under NBAs mediedager via Zoom, gjengitt av Washington Post.

– Jeg kan åpenbart ikke være fysisk tilstede i dag, men det betyr ikke at jeg legger noen begrensninger på fremtiden rundt min rolle i laget, fortsetter NBA-stjernen.

– Mye mas og drama

– De ti prosentene som er usikre har skapt vanvittig mye reaksjoner. Grunnen til at de ikke vil si noe er fordi det blir massiv kritikk, slik USA er blitt på mange området. Hvis du ikke vaksinerer deg får du kritikk, men om du velger å vaksinere deg får du også kritikk fra visse miljøer, sier daglig leder i Gimle Basket, Frederik Gnatt som følger NBA tett gjennom podcasten «Time Out».

Gnatt mener det er litt av imaget til Irving å være diffus i svarene sine.

– Han pleier til en viss grad imaget sitt og er vel sånn som person på mange måter også, sier han.

Ifølge Rolling Stone har Irving likt innlegg i sosiale medier som tar avstand fra koronavaksinen og som mener «at vaksinene er en måte å koble svarte mennesker til en database for satans planer.»

Irving har også tidligere uttalt at det er mulig at jorden er flat, og stilte spørsmål til at man ikke må tro på alt man lærer.

– Det er ikke tilfeldig at han den gang stilte spørsmål ved jorden og nå er det vaksinen. Han husker hvor mye drama det ble da han nesten litt tullete sa dette om en flat jord, men nå dominerer de ti prosentene som er usikre til vaksineringen nyhetsbildet i USA. Det er mye mas og drama, og det er ikke alltid man ønsker seg det heller, sier Gnatt.

Dersom Irving ikke velger å vaksinere seg, vil det bli et enormt tap for Brooklyn Nets.

– Han er blant de beste spillerne i NBA, så det vil sette dem enormt tilbake, understreker Gnatt.

– Men man kommer inn på store spørsmål i det om man kan tvinge noen, eller sparke noen hvis de ikke vaksinerer seg. Det er jo ikke Irving som ikke vil møte på jobb, han får ikke lov. Men dette er et valg Irving tar og valg får konsekvenser. Velger han å ikke vaksinere seg, bør det også få konsekvenser, men det er vanskelig å si hva de blir, legger han til.

Får støtte fra Durant

Kevin Durant var tilstede på NBAs mediedager mandag, og uttrykte ingen bekymringer for lagkamerat Irvings vaksinesituasjon.

– Jeg stoler på Kyrie og forventer at vi vil ha hele laget på plass på et eller annet tidspunkt, sier Durant.

– Durant er nok i en veldig vanskelig situasjon der. Han er veldig god kamerat med Irving, og de kom til Brooklyn sammen og lagde det man kaller for et superlag der, sier Gnatt.

– Så har det vært noen spekulasjoner om at Brooklyn er lei Irving fordi det har vært flere utenomsportslige situasjoner. Durant må prøve å holde en viss lojalitet for sin kamerat, samtidig som han er opptatt av hvordan Brooklyn gjør det, og de er favoritter til å vinne hele greien.