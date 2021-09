Daniel (42) skulle bare rydde i hagen – fant mystisk rom under gressplenen

Daniel Valstad hadde lenge irritert seg over ei rot i hagen. Da han i september bestemte seg for å fjerne den, gravde han frem et skjult rom.

Daniel Valstad fra Lakselv kjøpte i 2012 et hus på Helseheimen. Siden den tid har han stadig rydda skog og trær på tomta.

Like lenge har en liten rot på gressplenen irritert ham.

– Den har vært på hjørnet av huset, og jeg har ikke villet ødelegge plenen. Men nå var tiden inne, sier 42-åringen til TV 2.

25. september tok Valstad traktoren fatt og begynte å dra opp rota. Da kom det frem et lite hull.

– Jeg fikk presset en stige ned i hullet, og krøp ned med lommelykt, forteller han, og legger til:

– Det var da vi forstod at vi måtte åpne opp hele.

– Alle var nysgjerrige

Under jorda oppdaget Valstad et større rom. Over lå det tre betongblokker. Den fjerde var borte.

– Derav hullet jeg kunne krype ned i, sier han, og forteller videre at sønnen hans løp for å hente naboen.

– Alle var nysgjerrige. Fireåringen min ville ned i hullet med en gang, men jeg slapp han ikke nær.

Valstad begynte å fjerne torv som dekket over betongtaket med traktoren. Deretter fikk han hjelp fra en i nærområdet som hadde en gravemaskin.

– Jeg hadde ikke sjans til å løfte betongen alene, forklarer han.

Tror rommet hadde en funksjon under krigen

Hullet viste seg å være et bunkers-lignende rom, men hva det faktisk har vært, er foreløpig uvisst.

– Hva tror du at du har funnet?

– Det er usikkert. Vi tenkte kanskje det var et gammelt kloakksystem. Det var den første tanken. Men, så tok jeg en prat med naboen min som har bodd her siden før krigen.

Naboen tror rommet kan ha fungert som et slags lufterom for andre bunkere i området.

– Det er funnet en del bunkere ikke så langt unna her. Det var mye tysk aktivitet her i krigens dager. På bakketoppen hadde tyskerne våpenlager og bilverksted. De lagde veier som har gått derfra og ned til bunkerne, forklarer 42-åringen.

Hva som skjer videre med Valstads funn er usikkert, men per nå er hullet dekket over igjen.

– Jeg har lagt over de tre betongelementene igjen, og skaffet et fjerde slik at hele er dekket. Så har jeg lagt sand og mold over.

Tror det er et avløpssystem

Robert Severin Pedersen, detektorist og historieinteressert, sier til TV 2 at det skjulte rommet ser ut som et slags avløpssystem.

– Det har vært mange verkstedsbygninger i det området under krigen, så mest sannsynlig er det noe i forbindelse med det. Det ser ut som et slags avløpssystem, men jeg skal ikke si noe med sikkerhet, forklarer Pedersen.

Selv har han ikke hatt tid til å se Valstads funn i virkeligheten, men har kikka på bildene.

– Tyskerne var nøye da de bygget. De gjorde det ordentlig med tanke på avløp og sånne ting, for de hadde jo planer om å være her en stund.

– Har du sett noen lignende funn?

– Ikke noe likt det Valstad har funnet, men det er mange bunkerser rundt omkring i området. Det har vært store, tyske installasjoner der. Litt lenger vest for Valstads hus står det mye grunnmur igjen fra et velferdsanlegg.

Valstad selv håper og tror det vil dukke opp flere interessante funn i hans private hage.

– Jeg jobber der daglig med fjerning av trær og busker, så jeg skal holde utkikk etter hvert som jeg graver, avslutter Valstad.