Theodor våknet av at inngangsdøren ble blåst inn: – Folk besvimte på bakken

Theodor Öréus er nyinnflyttet i bygården, som ligger i Annedal sentralt i Göteborg. Like før klokken 05 våknet han av et høyt smell, før han hørte utleieren rope.

– Han ropte at noe hadde slått inn inngangsdøren. Jeg gikk ut og sjekket og da begynte det å velte røyk inn i leiligheten, sier Öréus til Aftonbladet.

Ute i trappeoppgangen var alt fylt av røyk. Öréus bor i femte etasje, men trykkbølgen fra eksplosjonen hadde tatt seg helt opp hit. Han så at også naboenes ytterdører var blåst inn etter eksplosjonen.

– Vi bor i femte etasje. Siden trappeoppgangen var fylt av røyk kunne vi ikke ta oss ut den veien. I stedet gikk vi ut på balkongen og klatret over til balkongen i nabobygget, og kom oss ut derfra, forklarer Öréus.

– Jævlig skummelt

Brannvesenet sier noe eksploderte i bygården, men utelukker at det er snakk om naturlige årsaker. Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om årsaken, men de sier til TV 2 at ting kan tyde på at eksplosjonen var planlagt.

– Da vi kom ned til gårdsplassen besvimte folk på bakken. Noen ble hentet med ambulanse, sier Öréus. I alt 23 mennesker er fraktet til sykehus, av dem er fire alvorlig skadet. Den yngste skadde er i 10-årsalderen.

Flere beboere skal ha besvimt da de kom seg ned på bakkeplan. 23 personer er fraktet til sykehus. Foto: Bjorn Larsson Rosvall/TT

Ifølge Öréus hadde flere problemer med å komme seg ut av leilighetene sine, og flere trengte hjelp fra nødetatene.

– Det var jævlig skummelt, men hva ville du gjort? Vi kom oss ut så fort vi kunne, sier Öréus om flukten via balkongen i femte etasje.

– Høyeste jeg har hørt

Det er foreløpig uklart hvor eksplosjonen skjedde, men flere ting tyder på at den fant sted utenfor bygget. Ifølge Anja, som også er bosatt i området, mener eksplosjonen startet i byggets kjeller.

– Kjelleren ligger i husets andre etasje. Under kjelleren er garasjen, men slik jeg forstår det startet brannen i kjelleren, sier hun til Aftonbladet.

Årsaken til eksplosjonen er fremdeles ikke kjent. Foto: Bjørn Larsson Rosvall/TT

Lars Hultén, som også bor i bygården, våknet også av eksplosjonen. Han mener det var umulig å sove gjennom smellet.

– Det var noe av det høyeste jeg har hørt. Hele leiligheten vibrerte, sengen vibrerte, sier Hultén til Expressen.

Han trodde først lynet hadde slått ned i huset. Deretter hørte han mye lyd fra bygården.

– Det var veldig desperat stemning. Folk hang fra balkonger, klatret over balkonger. Det var veldig dramatisk og et veldig raskt brann- og røyktilløp.

Hultén løp for å hjelpe naboene, og åpnet døren ut til trappeoppgangen. Der måtte han innse at det var lite han kunne gjøre.

– Det gikk ikke an å komme ut for det var så røykfylt at jeg ikke kunne se lampen i taket.

– Hjalp en liten fyr ned

Öréus var ikke den eneste som måtte klatre seg ned fra balkongen. Flere vitner sier de så beboere fire seg ned ved hjelp av laken i kaoset som oppstod tidlig tirsdag morgen.

Lars-Gunnar Wolmesjö bor nederst i bygget, like der hvor eksplosjonen skjedde.

– Jeg våknet av et smell. Jeg bor nederst i bygget og det hørtes ut som om noe falt ned på taket over meg, sier han.

Han gikk så ut på terrassen og så at røyk strømmet ut av huset.

– Jeg hjalp en liten fyr med å komme seg ned fra balkongen over meg. Faren løftet ham ned til meg, sier Wolmesjö.