I 1997: «Ingen ytre skade» på vraket. Nå viser ny video store skader på Estonia

Under en pressekonferanse i Stockholm ble det tirsdag presentert nye funn om forliset av passasjerfergen Estonia.

Ifølge Fokus Estonia tyder funnene på en eksplosjon i fergens baugport, skriver Postimees.

Høye temperaturer

NTNU-professor Ida Westermann, som er førsteamanuensis ved Institutt for materialteknologi, sier at de undersøkte vrakdelene ble utsatt for temperaturer på 850-1200 grader.

Hun sier at analysene tyder på at det kan ha funnet sted en eksplosjon.



– Dette kan ikke forklares som en mekanisk skade. Jeg har ingen annen forklaring, sa hun under pressekonferansen.

Nye undervannsbilder av skipsvraket Estonia avdekker flere ukjente detaljer om skadene på passasjerfergen, melder Sveriges Radio.

Det er et hull på flere meter under vannlinjen på skipets styrbord side.

Andra hålet i Estonia - ny film.



Enligt analyser ska hålet befinna sig under Estonias så kallade vattenlinje.



Ekot har nu tagit del av ännu en sekretessbelagd film från dykningarna i somras.https://t.co/NUxcnLm4d0 pic.twitter.com/gwtM2f55Xq — SR Ekot (@sr_ekot) September 28, 2021

Disse skadene ble for første gang avslørt i TV-dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt». 852 mennesker mistet livet, hvorav seks av dem var nordmenn.

Opptakene fra den svenske havarikommisjonens dykkinger i sommer viser flere detaljer rundt skadene enn det som har vært kjent til nå. Biter av stålkonstruksjonen ser ut til å ha blitt revet opp innenfra.

– Ødelagt

– Det ser mer ødelagt ut enn jeg hadde ventet meg. Og det ser ut som at platen har blitt brettet utover, sier Anders Ulfvarson, professor i skipsbyggeteknologi ved Chalmers tekniska högskola.

Tidligere har det blitt spekulert på om hullet oppsto da skipet traff sjøbunnen. Foto: Havarikommisjonen

Stålet på visse steder ved hullet er svart og bøyd, og ser noen steder nesten utbrent ut.

– Hvis hullet var der da båten sank, kan det bli en ny havarigranskning, sier SR-reporteren Erik Ridderstolpe om de nye opptakene.

Tidligere har det blitt spekulert på om hullet oppsto da skipet traff sjøbunnen.

Den svenske politikeren Lars Ångström mener at man ikke lenger kan forklare skadene med at de har oppstått da fartøyet traff stein og fast bunn.

– Det er helt utelukket at kontakt med bunnen skulle føre til disse utstikkende bjelkene og forvridde platene. Dette må ha skjedd av andre grunner. Med tanke det ser utbrent og forvridd ut, kan man ikke utelukke detonasjon, sier Ångström.

Bildene avslører nye detaljer om skadene på Estonia. Foto: Havarikommisjonen

Sank på en time

Ulykken var Europas verste skipskatastrofe i fredstid. Det gikk rundt en time fra fergen begynte å ta inn vann til den forliste natt til 28. september 1994.

Selv om det raske hendelsesforløpet og vitnemål fra overlevende kunne tyde på et hull i skroget, ble dette kategorisk avvist av den felles havarikommisjonen JAIC i desember 1997. JAIC-rapporten nevnte heller ikke noe om et flere meter stort hull i skroget på styrbord side.

Ifølge eksperter som analyserte funnet under arbeidet med TV-dokumentaren, må skaden ha blitt forårsaket av en stor ytre kraft.

Margus Kurm, som var tidligere påtaleansvarlig for etterforskningen i Estland og ledet regjeringens utredning av katastrofen mellom 2005 og 2009, leder en privat ekspedisjon som skal finne ut hvorfor Estonia sank.

Da Kurm i september 2020 kommenterte bilder som viste flengen på styrbord side av fergen, mente han at de tydet på at Estonia ble truffet av en ubåt.

I sommer ble det også samlet inn data om forliset og bunnforholdene med ekkolodd og sonarutstyr, og i september ble en rapport med nye bilder offentliggjort. Disse dataene tydet på «strukturelle skader» på styrbord side av skipsvraket.