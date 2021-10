Som bilprodusenter flest har Porsche ambisiøse elbilplaner. Allerede nå er de godt i gang. 17 prosent av salget i fjor var helelektrisk for Porsche.. Det er naturlig nok Taycan som står for dette.

Men det stopper ikke der. De har mer på gang. Fra 2024 skal de selge en ny, elektrisk Macan. Og året etter, altså i 2025, kommer 718 Caymann også som elbil.

I 2030 skal 80 prosent av alt Porsche-salget være helelektrisk.

Det store spørsmålet mange stiller seg da er naturlig nok hva som skjer med Porsches bilikon nummer én, nemlig 911.

Gammelmodig på 70-tallet.

911 ble vist første gang i 1963. Allerede på 70-tallet ble bilen ansett som gammelmodig. Blant annet fordi den hadde motoren bak. Porsche lanserte 928, med V8-motor foran, som en slags erstatter for 911. Men slik ble det ikke.

911 overlevde. Og lever fortsatt i beste velgående. Ny modeller har dukket opp som perler på snor. Den største endringen var kanskje i 1996 da de viste sin første vannavkjølte modell, som het 996 – men fremdeles med motoren bak. Slik er det fortsatt.

Porsche 911 er en av få nye biler som har motoren bak.

Det er derfor lett å forstå at mange er litt redde for at den ikoniske bilmodellen med bakmontert seksylindret boksermotor kan forsvinne i all elektrifiseringen.

Porsche-sjef Oliver Blumes uttalelse fra 2018 her heller ikke akkurat styrket skepsisen. Da sa han nemlig som følger:

– En 911 egner seg ikke for eldrift. Dette fordi motoren ligger bak i bilen – og sammen med batterier tror vi bilen vil bli vanskelig å kjøre.

Noe som av mange ble oppfattet som litt «skumle» nyheter. Kan den ikoniske modellen stå i fare for å forsvinne?

Les også: Brooms elbilskole: To ting er viktig å sette seg inn i når du skal hurtiglade

I alle fall fram til 2030

Nå kan vi imidlertid berolige alle entusiaster. For Porsche-sjef Blume hadde nylig mer på hjertet. I et intervju med CNBC tidligere i år uttalte han:

– 911 er vårt ikon. Vi vil fortsette å bygge denne modellen med forbrenningsmotor. Il alle fall fram til 2030 og trolig etter det også.

Blume gjentok også det han sa i 2018, om at 911 ikke er egnet for elektrisk drift. Det er dermed grunn til å tro at de 20 prosentene av salget som i 2030 ikke skal være elektrisk, vil være 911.

Les også: Elbillading – nesten umulig å vite hva det koster

E-fuel

Hvordan Porsche har tenkt å holde forbrenningsmotoren i live i et marked som blir tvunget over på elektrisitet, får tiden vise. Hybrid er nok én vei å gå. For bare kort tid siden avslørte da også spionfotografer det de mener var Porsche-folk som var i full gang med å teste 911 Hybrid på Nürburgring i Tyskland.

Porsche jobber også med syntetisk bensin, såkalt e-fuel.. Etter planen skal det lages 55 millioner liter innen 2024 og dette skal økes etter hvert.

E-fuel kan brukes i både rene forbrenningsmotorer og ladbare hybrider og kan vise seg å være et godt alternativ for å holde liv i forbrenningsmotoren framover. Det trenger 911 – for elektrisk blir den altså neppe ...

Les også: Fortsatt er det flere dieselbiler enn elbiler i Oslo

Video: Her kjørere vi elektriske Taycan Cross Turismo