Har utpekt ny navngitt gjerningsmann i nytt avhør

STAVANGER TINGHUS (TV 2): I fire avhør i 2020 erkjente den tiltalte 43-åringen at det var han som drepte ekskona og hennes nye kjæreste. Men plutselig ville han forklare seg på nytt.

Tirsdag startet rettssaken mot en 43 år gammel mann som er tiltalt for å ha drept sin ekskone og hennes nye mann i Stavanger i fjor sommer.

Samtidig som rettssaken mot den drapstiltalte mannen er i gang, sitter en ny mann i avhør med politiet tirsdag formiddag.

For 14 dager siden varslet den tiltalte 43-åringen sin forsvarer om at han ville forklare seg på nytt. Onsdag i forrige uke ble han avhørt av politiet for femte gang.

I avhøret snudde han sine første forklaringer på hodet.

Tiltalte mener nå at det var mannen som sitter i avhør tirsdag som utførte drapene.

– Ble bedt om å ta skylda

Den tiltalte 43-åringen ringte selv og varslet politiet på drapsnatten. Da politiet ankom den aktuelle boligen, fant de tiltaltes ekskone og hennes nye mann knivstukket og drept.

43-åringen var også i leiligheten da politiet ankom, og ble raskt pågrepet. I avhør dagen etterpå erkjente han at det var han som hadde drept de to.

I løpet av høsten 2020 ble han avhørt fire ganger.

– Tiltalte forklarte da at han erkjenner å ha knivstukket mannen. Han forklarte seg mindre detaljert om kvinnen, og sa at han ikke hadde til hensikt å drepe henne.

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det sa og aktor og statsadvokat Folke Åmlid i sitt innledningsforedrag tirsdag.

43-åringen har aldri erkjent straffskyld for drap. Han har i avhør sagt at han ikke hadde til hensikt å drepe kvinnen, selv om han gjorde det.

– Men så, 12. september, varslet forsvareren at han ville gi nye forklaringer. Da forklarte tiltalte at det ikke var han som hadde utført drapene, men en annen navngitt mann som hadde forlatt stedet og som ba tiltalte om å ta på seg skylda, sa Åmlid videre.

– Æresrelatert

Som følge av det nye avhøret ble rettssaken, som egentlig skulle startet mandag, utsatt med én dag. Tiltalte brukte mandagen på å lese gjennom og godkjenne sin nye forklaring.

– Påtalemyndigheten vil søke å bevise at drapene var planlagt, og at hovedmotivet var gjenopprettelse av ære. Det er på det rene at tiltalte og kvinnen var et par i hvert fall frem til 22. mai, sa Åmlid i retten tirsdag.

Alle de involverte i denne saken kommer opprinnelig fra Syria. Den tiltalte mannen og hennes ekskone kom til Norge i 2015.

I avhøret i forrige uke, der den tiltalte 43-åringen utpekte en ny og navngitt gjerningsperson, ble æreskultur tema.

Ifølge tiltaltes forklaring ble han bedt av gjerningsmannen om å påta seg skylden for drapene, fordi det var hans ekskone som var død.

Forklaringen går videre ut på at 43-åringen ville få lavere straff enn andre, fordi hans ære var krenket i det kona hadde gått fra ham, etter det TV 2 forstår.

FORSVARER: Advokat Odd Rune Torstrup forsvarer den tiltalte 43-åringen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Sakens kjerne endret vesentlig karakter for 14 dager siden. Dette er så alvorlig at vi ikke kan la noen steiner ligge uten at de snus, sa mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup i retten.

Til stede i leiligheten da drapene skjedde var også en fjerde person.

Det er ikke den samme mannen som tiltalte har utpekt som ny gjerningsmann.

43-åringen er også tiltalt for frihetsberøvelse og grove trusler mot denne mannen, som sitter i vitneboksen tirsdag formiddag.

– Var planlagt

Mannen som sitter i vitneboksen tirsdag, og som også er fornærmet etter tiltalens punkt om frihetsberøvelse og trusler, sier i retten at han var den avdøde mannens beste venn.

Fra vitneboksen forteller han at han så drapet på bestekompisen rett foran seg.

– Han knivstakk min venn flere ganger. Etterpå så han på meg og sa at «jeg har nettopp drept to mennesker. Det koster meg ingen ting å drepe ett til», sier vennen i retten.

Vitnet forteller at tiltalte tok opp telefonen sin og begynte å fotografere likene. Dette var også statsadvokat Åmlid innom i sitt innledningsforedrag.

STAVANGER TINGHUS: Tirsdag formiddag sitter den avdødes beste venn i vitneboksen her. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Kort tid etter drapshandlingen tok tiltalte bilder av de blodige likene og sendte disse sammen med talemeldinger til det statsadvokaten mener er tiltaltes niese i Tyskland, sa statsadvokat Åmlid.

Vitnet forteller at han var livredd og ba tiltalte om å la han leve. Den tiltalte mannen skal etter hvert ha satt seg på sofaen og roet seg.

– Etter å ha røyket og slappet av litt ringte han til politiet, sier vitnet.

Vitnet forteller også at flere i miljøet rundt hadde tatt kontakt med kvinnen på vegne av tiltalte. Han skal ha vært svært frustrert over å ha mistet kona, og bedt venner av henne om å overtale henne til å komme tilbake til ham.

– Han sa at han hadde planlagt drapet i to dager. Så sa han at han hadde vært utenfor huset helt siden klokken åtte og overvåket det, sier vitnet.