NRK-ansatt trodde han skulle få gave – endte med å bli skambanket på parkeringsplassen

– Min motivasjon for å møte ham (artisten, journ. anm.) var å finne ut av hvordan det gikk med ham. Jeg hadde lagt merke til at han hadde forandret seg litt. Jeg ville sjekke hvordan det gikk med ham, slik man gjør når man bryr seg om noen, sier fornærmede i saken, som er NRK-ansatt.

De to har kjennskap til hverandre fordi begge har arbeidet med musikk og kultur.

– Han sa han skulle gi meg en gave. Jeg syns det var rart, men tenkte ikke så mye mer på det.

Dette møtet endte med at den NRK-ansatte ble slått så hardt at han ble sykemeldt. Han rakk aldri åpne gaven, og vet ikke hva denne inneholdt. Så vidt den NRK-ansatte husker, var gaven flat.

Tiltalte husker ikke den nevnte gaven, men poengterer at det er mange deler av den kvelden han ikke husker.

FORSVARER: Ida Andenæs er advokat og partner i Elden advokatfirma. Foto: Line Haus/TV 2

Bakgrunn

Det var 24. januar 2020 at den NRK-ansatte ble banket opp utenfor NRK-bygget på Marienlyst i Oslo.

Ifølge tiltalen skjedde dette uten foranledning, og han skadet den NRK-ansatte slik at han fikk brudd i ansiktet og måtte operere inn en titanplate og skruer. Han fikk også en skade i en følelsesnerve.

En ansatt ved kjevekirurgisk avdeling har fortalt at skadene han har på følelsesnerven kan være permanente.

– Nummenheten er lik i dag, som rett etter hendelsen. Jeg er nummen fra nesa og ut mot kinnet. Hvis jeg tar på det, er det en merkelig smerte. Det er en stikkende smerte, forteller fornærmede.

Beklager

Forsvarer Ida Andenæs bekrefter at hun og klienten ikke bestrider at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Han erkjenner også å ha begått voldshandlingene.

Det aller første artisten sier når han skal forklare seg foran dommeren og fornærmede er:

– Når jeg hører om disse skadene, får jeg vondt inni meg. Jeg beklager. Jeg er egentlig kjent som en karakter som er mot vold, og har tidligere grepet inn i situasjoner for å stanse voldshendelser. Jeg var ikke meg selv på den tiden.

AKTOR: Andreas Magne Alfoni Strand er aktor i saken. Foto: Line Haus

Han husker ikke hva som gjorde at han slo til den NRK-ansatte, men tror det var noe fornærmede sa som provoserte ham. Artisten snur seg mot fornærmede:

– Unnskyld. Jeg har bedd for deg. Jeg håper alle skadene dine heles, sier artisten, og får et smil og et nikk fra den NRK-ansatte.

Noen måneder etter voldshendelsen skrev artisten flere trusler via sosiale medier, rettet mot den NRK-ansatte. Det står blant annet at artisten skulle «ta ham». Han får lest opp noen av truslene i retten.

– Det var feil å skrive slike trusler. Jeg tar sterk avstand fra slik oppførsel. Det var feil da, og det er feil nå, sier artisten, og er tydelig preget av situasjonen og virker svært angrende.

Ikke tilregnelig

Det ble først tatt ut tiltale mot artisten 29. april i 2020. Da var påtalemyndighetens utgangspunkt at han skulle dømmes til fengsel, men så bestemte sakkyndige at personen ikke kunne regnes som tilregnelig.

Derfor risikerer artisten å bli sendt til tvungen psykiatrisk behandling, dersom han blir dømt.

I rettssaken ble det vist overvåkningsvideoer fra NRKs parkeringsplass, hvor man tydelig ser at artisten sparker og slår den andre mannen, og bruker mye kraft i slagene sine.

– Han slo med lukket hånd. Det ble svart for meg. Det var mye kraft i det, forteller fornærmede i retten. Han blir tilbudt å se video av voldshendelsen, men sier at han ikke ønsker å se dette igjen.

Han ble overrasket over overfallet, og så det på ingen måte komme. Han sier han ikke hadde grunn til å tro at møtet mellom de to skulle bli voldelig.