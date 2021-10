Nye biler får stadig mer avansert utstyr. Mye av det er der for å hjelpe sjåføren og gjøre kjøreturen tryggere.

Samtidig ser vi en utvikling der stadig flere funksjoner legges til infotainmentsystemet. Du må altså bruke skjermen for å utføre veldig mye vi tidligere hadde knapper og brytere til.

Dette er ikke alltid like brukervennlig. Hvis du må sitte og trykke deg gjennom flere «nivåer» i systemet mens du kjører bil, forsvinner fort noe av oppmerksomheten på veien foran deg.

For å unngå dette, har bilprodusentene fokus på å utvikle nye og smarte tjenester. Stemmestyring er for eksempel på vei inn hos mange. En annen smart løsning oppdaget vi forleden på en Kia.

Glemmer å åpne igjen

Den ladbare SUV-en Sorento har nemlig et system der klimaanlegget mottar informasjon fra navigasjonen. Når du nærmer deg en tunell, får klimaanlegget beskjed om det. Det stenger da automatisk for luft utenfra – og går over til resirkulering.

Du slipper altså å lete etter en knapp eller gå inn på skjermen for å finne den. Og du slipper (som mange av oss har erfart) å huske at du har satt på resirkulering og åpne opp igjen når du er ute at tunellen.

Ikke rent sjelden oppdager man ikke det før det dugger ganske alvorlig på rutene...

Nei, alle vet nok ikke hvorfor denne knappen er her

I Kia Sorento kan du også få bilen til å stenge inntak av uteluft når du bruker spylervæske på frontruten.

Partikkelsensor hos Mercedes

– Dette systemet debuterte på Sorento. Man kan her velge om bilen skal skru på resirkulering av luften når den nærmer seg en tunell. I tillegg til å lukke lufteanlegget, vil systemet også lukke vinduer/takluke automatisk når du nærmer deg en tunell og resirkulering starter. Dette gjelder faktisk også ved bruk av spylervæske. Da vil også resirkuleringen skru seg på, dersom man har aktivert dette, forteller Mette Simonsen Sauge som inntil nylig var informasjonsansvarlig hos den norske Kia-importøren.

En annen smart løsning på dette området, er det merker som Mercedes og Audi har hatt i mange år og som også har fungert som automatisk lukking av klimaanlegget.

Her brukes en partikkelsensor som registrerer CO- og NOx-gasser. Når systemet oppdager at luften til klimaanlegget er forurenset, aktiveres resirkulering automatisk.

Kia har lenge vært gode på å tilby mye fint utstyr til hyggelig pris. Slik ser det ut inne i den store SUV-en Sorento.

Vite hvor knappen er

Hos Mercedes var systemet opprinnelig isolert til biler med utvidet klimaanlegg, men har senere også kommet med det merket kaller «Air cleaning package», som har en partikkelsensor som også gir mulighet for automatisk resirkulering. Denne sensoren skal det ikke være nødvendig å skifte i bilens levetid.

Og har du ingen av disse løsningene i bilen din – da er det i alle fall smart å være klar over hvor knappen til resirkulering er, slik at du så enkelt som mulig finner den når det trengs.

På noen biler er dette fortsatt en fysisk knapp, mens du på andre må trykke deg inn på klimaanlegget på skjermen, og så finne symbolet for omluft.

