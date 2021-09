Biles: – Jeg skulle gitt meg lenge før Tokyo-OL

Biles, som har sju OL-medaljer, sier til New York Magazine at hun burde gitt seg lenge før sommerens OL i Tokyo.

I OL avbrøt hun lagkonkurransen, stod over tre finaler, før hun tok bronse i bom. Hun trakk seg fra lagkonkurransen grunnet mentale problemer.

I ettertid er hun blitt hyllet for åpenheten, men selv sier hun at hun aldri burde deltatt.

– Spesielt om man ser på hva jeg har vært gjennom de siste sju årene.

Det hun henviser til er skandalen der det i 2018 ble avslørt at den tidligere landslagslegen Larry Nassar over flere år systematisk sto bak seksuelle overgrep mot landslagsturnerne til USA – inkludert Biles.

Nassar ble dømt til 175 år i fengsel, men i september var det en senatshøring der Biles vitnet. Det amerikanske turnforbundet har fått sterk kritikk for ikke å ha avslørt Nassar tidligere.

– Jeg burde gitt meg lenge før Toyo, da Nassar var i media i to år. Det var for mye. Jeg ville ikke la ham ta fra meg gleden ved noe jeg har jobbet for siden jeg var seks år gammel. Derfor kjempet jeg meg gjennom det så lenge kroppen og hodet tillot det, sier 24-åringen til magasinet.

Biles er den strste stjernen på turnhimmelen. Forventningene til medaljefangsten i Tokyo var langt større enn bronsen det ble til sutt.

– Iblant tenker jeg at det er helt OK. Det er slik det er, og slik det ble. Noen ganger begynner jeg å strigråte hjemme, avslører hun.

Simone Biles er tidenes turner. Ingen har flere medaljer enn hennes 32 fra OL og VM. Hun har fått fire turnelementer oppkalt etter seg.

– Jeg forstår ikke selv hvordan jeg fysisk klarer å gjøre det. Det er et gudegitt talent.