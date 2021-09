Det nærmer seg oktober, og med det høstferie over hele landet. Det betyr erfaringsmessig noen utfordringer for mange bileiere.

Plutselig temperaturfall og glatte veier kan gjøre høstferien ubehagelig for de som kjører bil. Velger du feil dekk, øker risikoen for ulykker, og i tillegg kan du få problemer med forsikringsoppgjøret, hvis ulykken er ute.

Analyser gjennomført av Statens Vegvesen viser at dekk ofte har en avgjørende betydning for om en hendelse på veien blir en dødsulykke eller ikke. De siste tallene viser at dårlige dekk var en medvirkende årsak i 18 prosent av dødsulykkene på norske veier.

Her hjemme har vi allerede fått den første snøen mange steder på fjellet. Og da kan det være kort tid til vinteren for alvor setter inn:

Trafikkfarlige situasjoner

– Skal du på høstferie på fjellet er det lurt å legge om til vinterdekk. Holder du deg i lavlandet, la sommerdekkene være på, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Mang en høstferie-turist har blitt overrasket av snøvær, med sommerdekk på bilen. Da kan man ha et stort problem. For å kjøre avgårde med sommerdekk på glatte veier skal du absolutt ikke gjøre.

Husk dette når du skal skifte dekk

Når snøen først kommer, kan den også komme fort og mye. Da er det bare vinterdekk som gjelder.

Dårligere i plussgrader

– Sommerdekk på vinterføre duger ikke, og kan føre til trafikkfarlige situasjoner for både deg og andre på veien, sier Sødal, i en pressemelding.

For dem som ikke skal på fjellet eller skal være hjemme i høstferien, er det neppe like påtrengende å legge om til vinterdekk ennå.

– Vinterdekk er langt dårligere enn sommerdekk på våte veier i plussgrader. Så behold sommerdekkene på en stund til om du ikke skal til fjells, rådgir Sødal.

Erfaringsmessig blir det hvert år et rush når mange skal legge om dekk samtidig. Derfor er det heller ikke dumt å være litt i forkant her, for å unngå køer. Foto: NTB Scanpix

Dette er fristene

Bremselengden blir betydelig lenger om du har vinterdekk på bilen i plussgrader og regn. Det kan også øke faren for vannplaning. Da er det bedre å bruke sommerdekk som drenerer vannet godt.

For piggdekk er det egne datoregler. Det er tillatt å bruke piggdekk fra 16. oktober i Nord-Norge. For resten av landet er fristen 1. november. Men her skal du naturligvis ikke henge deg altfor mye opp i kalenderen. Det viktigste er å være skodd etter forholdene. Så hvis det er vinterføre, kan du naturligvis også bruke piggdekkene før fristen.

