Stor eksplosjon i boligblokk i Göteborg

Opp mot 25 personer er brakt til sykehus etter hendelsen i Annedal, forteller en innsatsleder til P4 Göteborg. Flere av dem skal være alvorlig skadd, og blir fraktet til sykehus med ambulanse.

Gunilla Jensen fra SOS Alarm sier imidlertid til Expressen at flere av de skadde har blitt fraktet til sykehus med buss, da de kun trenger tilsyn, men ikke umiddelbar hjelp.

En beboer på stedet forteller at flere mennesker firet seg ned fra sine leiligheter ved hjelp av laken. Redningsinnsatsen foregår i tre oppganger, ifølge nødetatene i Storgöteborg.

En annen innsatsleder forteller at bygningen er ferdig evakuert, til tross for at brannen ikke er under kontroll.

Uttrykning

Nødetatene har 17 enheter på plass, tolv av dem ambulanser. Eksplosjonen fant sted i 5-tiden tirsdag.

Ifølge politiet er det innledet etterforskning om såkalt allmennfarlig ødeleggelse, og skadeomfanget er uklart.

Over hundre personer evakuert

Det er ikke klart akkurat hva som har eksplodert eller hvor, men politiet tror det skjedde inne i en leilighet. Både oppganger, garasje og leiligheter er blitt fylt med røyk.

Mellom 100-200 personer har blitt evakuert.

De evakuerte samles i en kirke i nabolaget. Flere politifolk er på vei dit for å samle inn vitneforklaringer.

