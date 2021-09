Rasende demonstranter satte fyr på migrantleir

En rekke demonstrasjoner mot venezuelanske migranter nord i Chile har de siste dagene preget nyhetsbildet i landet.

Bilder viser en rasende mobb bestående av tusener av mennesker som bærer chilenske flagg og plakater som uttrykker hat mot landets nye borgere. Demonstrantene kaster madrasser og klær som på bål midt i gaten.

Politiet hadde nylig klarert en leir i nærheten av flyplassen, hvor flere hundre migranter forrige uke slo opp telt for å bestemme seg for sin endelige destinasjon, da bildene ble tatt.

– De roper etter oss: «Dra tilbake til deres eget land. Hva gjør dere her?», sier Jaqueline Rojas, en av de venezuelanske borgerne i byen, til nyhetsbyrået Reuters.

Grov trakassering

– De roper mye ekkelt til oss. Det gjør oss trist, fordi sannheten er at alle ikke er de samme. Det er noen som har kommet for å gjøre fæle ting, og andre som kommer for å se etter arbeid. Jeg er på vei sørover for å finne en jobb, sammen med min datter og min bror, forteller Rojas.

Opptøyene har denne helgen foregått i storbyen Iquique, som en reaksjon på de mange migrantleirene som har blitt etablert i Tarapacá-regionen nord i Chile den siste tiden. Leirene er satt opp midt i byen, på strender i området, og flere andre plasser i den nordlige regionen som grenser til både Peru og Bolivia.

– Dette er bedre enn å være i Venezuela. I Venezuela har du hjemmet ditt og alt du kan ønske deg, men du har ikke mulighet til å mate barna dine, kle på dem eller sikre dem en god utdanning, sa Wendy González, leder på en av de midlertidige leirene, forrige uke.

Fordømmer angrepene

Presidenten i Chile Sebastián Piñera fordømte angrepene, og la vekt på at det kommer til å «straffes hardt», ifølge den chilenske avisen La Nación.

– Vi fordømmer kategorisk den brutale aggresjonen som en ukontrollert mobb begikk mot en tilfeldig gruppe migranter av venezuelansk opprinnelse, sa Piñera, som befant seg i Uruguay.

– Vi gjør alt som er nødvendig for at denne forbrytelsen ikke skal bli ustraffet, og den skal straffes hardt i henhold til loven, la han til.

Presidenten påpekte at landet har åpnet opp for 500.000 venezuelanske migranter, for å «uttrykke vårt ansvar og solidaritet med demokratiet i Venezuela».

En fortsettende migrantstrøm

Til tross for koronapandemien har det vært en migrantstrøm i Latin-Amerika, noe som den siste måneden har fått mye oppmerksomhet i media etter kaotiske tilstander i Del Rio i Texas. Tusener av migranter slo leir på grensen mellom Mexico og Texas i håp om asyl, spesielt haitiere. De fleste av dem ble imidlertid returnert til sine opprinnelsesland.

Haiti har vært særlig omtalt etter at politisk uto brøt løs som følge av et attentat mot presidenten i sommer, etterfulgt av en omfattende naturkatastrofe i landet.

Mange migranter beveger seg mot Chile, som er blant de mest velstående landene i kontinentet.