Mann (36) siktet for drapet på Sabina Nessa

En mann er siktet for drapet på den britiske læreren Sabina Nessa.

Sabina Nessa (28) ble drept i en park i Kidbrooke i sørøstlige London da hun var på vei til å møte en venn 17. september.

Nessa ble funnet et døgn senere, tildekket av løv. Nå er en mann siktet for drapet, melder Sky News.

Den siktede mannen heter Koci Selamaj og skal ha jobbet som matleveringssjåfør i området.

Tidligere har både en 38 år gammel mann og en 40 år gammel mann vært mistenkt i saken, men har siden blitt løslatt.

Fredag samlet hundrevis av mennesker seg i Kidbrooke for å minnes Nessa. Også Kate Middleton har uttrykt sin støtte til de etterlatte i en Twitter-melding.

«Det gjør meg trist at livet til nok en uskyldig, ung kvinne går tapt i gatene våre. Tankene mine går til Sabinas familie og venner, og alle de som er berørt av denne tragiske hendelsen. C», skrev hertuginnen.

Drapet skjedde måneder etter at en annen ung kvinne, Sarah Everard (33), ble funnet drept i et skogsområde i Kent i England. Politimannen Wayne Couzens er pågrepet og siktet for drapet på Everard.