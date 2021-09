Maria (28) fortalte åpenhjertig om trakassering – nå renner meldingene inn

Denne helgen tok influenser Maria Moen Nordli et kraftig oppgjør med seksuell trakassering og manglende grensesetting. Responsen har vært overveldende, og til tider hjerteskjærende.

– Kan vi snakke litt om hvor sinnssykt objektivisert vi kvinner blir?, skrev Maria Moen Nordli i en kronikk som ble publisert på TV 2 denne helgen.

Nå har kronikken blitt lest nesten en kvart million ganger.

– Det virker som at jeg virkelig truffet en nerve, sier Nordli til TV 2 mandag.

Siden kronikken ble publisert har det rent inn meldinger fra kvinner og menn i alle aldre. Mange har opplevd lignende ubehagelige hendelser og takker nå Nordli for at hun tar det opp.

– Det at så mange har opplevd det samme får meg bare til å tenke « fy faen». Vi lever i verdens beste land, og dette er kulturen vår og det norske kvinner må leve med til daglig, sier Nordli.

TAKKER: Flere har takket Nordli for at hun skrev kronikken. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Får tårer i øynene av meldingen

Noe av det som får Nordli til å reagere er hvor vanlig seksuell trakassering er blitt i dagens samfunn.

– Det er blitt så vanlig at vi nesten bare forventer det, sier Nordli.

Hun har snakket mye med sine venninner om tematikken og synes det er hjerteskjærende å høre at så mange hun kjenner opplever det samme.

– Hvis noen i vennegjengen har opplevd noe ubehagelig eller et tydelig overtramp blir folk nesten ikke overrasket lenger, fordi det skjer hele tiden, sier Nordli.

Det at så mange har tatt kontakt etter at kronikken ble publisert føles både godt og vondt for influenseren. Hun måtte flere ganger ta til tårene da hun leste meldingene som tikket inn.

– Jeg ønsker virkelig at vi skal bli bedre. Jeg ønsker at vi jenter skal kunne føle oss tryggere, sånn at vi slipper å være på vakt hele tiden, sier Nordli.

Vil ha holdningsendring

I kronikken skriver Nordli åpenhjertig at hun har mistet lysten på sex etter flere ubehagelige hendelser.

– Jeg er der nå at jeg vegrer meg for å inngå seksuelle relasjoner, fordi det føles litt som å sette meg selv i en utrygg posisjon. Og det er så feil for sex er det mest naturlige vi har, sier Nordli.

Hun mener det er på tide med en holdningsendring blant det norske folk, og ber unge gutter bli flinkere til å respektere grensene til kvinner.

– Jeg tror at dette er et større problem i min generasjon enn det var i pappa sin relasjon. Jeg tror det har skjedd en endring, og det kjenner jeg og alle kvinner på hver dag, sier Nordli.

Et økende problem

På Sex og Samfunn i Oslo, Norges største klinikk for seksual helse, ser de på manglende grensesetting blant unge som en stor bekymring.

Sykepleier Marit Myreng er glad for at Nordli velger å snakke høyt om dette temaet.

VIKTIG: Myreng mener det er viktig å snakke om grensesetting og uønsket seksuell oppmerksomhet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er høyst aktuelt det hun skriver om. I Norge er vi desverre ikke så veldig gode på å grensesette, verken for oss selv eller å vite hvor andres grenser går, sier Myreng.

De får ofte meldinger fra unge jenter og gutter som er usikre på om det de har opplevd egentlig var innafor.

– Ofte lurer de på om det de har opplevd var et overgrep, og om de har rett til å føle seg trampet på. Mange har ikke har et godt vokabular til å snakke om dette, sier Myreng.

– Er dette et økende problem i Norge?

– Ja, det er det nok. Man kan spekulere mye i hvorfor det er sånn, alt fra porno til realityserier kan være med på å skape et urealistisk syn på hvordan sex burde være, sier Myreng.

CHAT-TJENESTE: Hos Sex og Samfunn kan man sende inn anonyme meldinger via en Chat-tjeneste. Der forteller mange unge om ubehagelige hendelser. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Må starte tidligere

Sex og Samfunn ønsker nå at man enda tidligere begynner å snakke med barn om seksualitet og grensesetting.

– Vi må lære barn fra en tidlig alder om grenser og hvor det er greit å bli tatt på og ikke. Den undervisningen bør starte tidlig og følge de opp etter hvert som de blir eldre, sier Myreng.

På mange skoler har man ikke seksualundervisning før på ungdomskolen. Det mener Myreng er alt for sent.

– Det må mer til for at vi skal bli ordentlig gode på samtykke og grensesetting, sier Myreng.