R. Kelly kjent skyldig

Mandag kveld, norsk tid, melder Reuters at den amerikanske artisten Robert Sylvester Kelly, bedre kjent som R. Kelly, er kjent skyldig i seksuelle overgrep og menneskehandel.



Etter årevis med anklager om overgrep, måtte R. Kelly i midten av august møte i retten.

Forrige uke ble rettssaken avsluttet og mandag var juryens kjennelse klar.

Han ble funnet skyldig i alle tiltalepunkt.

Etter planen kommer ikke straffeutmålingen før i mai neste år.

R&B-stjernen, som er mest kjent for monsterhiten «I Believe I Can Fly», risikerer, ifølge amerikanske medier, livstid i fengsel.

Årevis med anklager

Anklagene mot superstjernen har versert i årevis. Foto: AFP

Anklagene mot superstjernen har vært mange gjennom en årrekke.

R. Kelly sto blant annet tiltalt for utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018.

Aktor, Elisabeth Geddes, hevdet under rettssaken at det var en dårlig bevart hemmelighet at superstjernen skal ha stått bak titalls overgrep over flere år.

Det tok mange år fra en rekke kvinner sto frem med anklager mot artisten, til rettssaken startet. Selv om de mange kvinnene har vært svært tydelige, har artisten selv insistert på at han er uskyldig.

R. Kellys forsvarer hevder at ofrene er bitre tilhengere som samtykket til sex, men ble hevngjerrige etter at forholdet til artisten tok slutt.

– Et rovdyr

En av de mange som vitnet mot R. Kelly under rettssaken, var Jerhonda Johnson Pace. Hun hevdet at hun ble seksuelt misbrukt av artisten som 16-åring.

Den da 16 år gamle jenta skal i tillegg ha blitt smittet med herpes etter at hun gjentatte ganger skal ha hatt samleie med artisten.

R. Kelly skal aldri ha informert Pace om sykdommen.

Under rettsaken kom også assisterende advokat, Maria Cruz Melendez, med en krass karakteristikk av superstjernen.

– Denne saken handler om et rovdyr. Den handler om en mann som har brukt sin egen berømmelse, popularitet og nettverk til rådighet for å finne jenter, gutter og unge kvinner som kan tilfredsstille han seksuelt, sa Melendez.

Enorm interesse

Interessen rundt rettsaken har vært enorm, ikke bare på grunn av Kellys superstjernestatus eller den lange rekken med grove anklager.

Artistens påståtte overgrep har blitt grundig omtalt i både dokumentarserier, bøker, til og med sketsjer – lenge uten at det fikk konsekvenser for Kelly.

– Tusenvis av mennesker har visst om dette i årevis, har Jim DeRogatis uttalt til Associated Press.

Musikkskribenten og professoren har skrevet boka «Soulless: The Case Against R. Kelly», og har uttalt at Kellys mange anklagere trolig vil finne liten trøst selv om R&B-stjernen blir dømt.