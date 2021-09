Etterlyser to Bjarne Melgaard-verker etter frekt tyveri fra Oslo-galleri

15. Desember i fjor ble galleriet Fine Art på Filipstad i Oslo utsatt for et særdeles frekt tyveri.

Mona Johannessen ved Fine Art i Oslo var alene på jobb da tyvene forsøkte å stikke av med to tepper laget av kunstneren Bjarne Melgaard.

Denne desember-kvelden var det kveldsåpent i galleriet som ligger like ved Aker Brygge i Oslo. Fine Art-medarbeider Mona Johannessen var alene på jobb da tre menn kom ned trappen til gallerilokalene.

– Den ene av dem kom bort og spurte om han kunne få en prisliste. Det var han som senere sto for selve tyveriet, forteller Johannessen til Åsted Norge.

På dette tidspunktet var hun alene på jobb, og hadde fokus på pc-skjermen foran seg uten å legge merke til hva som foregår.

På overvåkingsbildene fra lokalet denne kvelden kan man se de tre mennene, som alle er iført munnbind, bevege seg rundt i lokalet.

Mens to holder utkikk, går tredje mann i gang med å demontere opphenget for et teppe som henger på veggen. Veven er unikt og et eksemplar av begrenset opplag produsert av den norske anerkjente kunstneren Bjarne Melgaard.

Tørker av fingeravtrykk

Overvåkingsvideoen viser hvordan den ene av mennene demonterer metallstengene som holder kunstteppet oppe på veggen, før han legger det i en medbragt handlebag.

STJÅLET: Bjarne Melgaard-teppet med tittelen "Selvportrett når du forstår at de nærmeste aldri mere er det (blå variant 2)" har en verdi på 120.000 kroner.

Men tyvene stikker ikke av umiddelbart. Stengene blir gjemt bak en disk før den ene av gjerningspersonene tørker av fingeravtrykk. Så starter tyven å demontere også det andre utstilte Melgaard-teppet.

– Jeg hører noen klirrelyder og ser opp og mot trappen og veggen hvor teppet hadde hengt.

Mona reiser seg og går gjennom lokalet.

- Da ser jeg at teppet er borte.

STJÅLET: Dette oljemaleriet som også er laget av kunstneren Bjarne Melgaard ble stjålet fra Fine Art gallerier i september ifjor. Det er fortsatt ikke kommet til rette. Maleriet har en verdi på over 80.000 kroner. Foto: Even Klæboe

Når tyvene forstår at de er oppdaget, forsvinner de raskt opp trappen og ut døren. Når politiet ankommer, har tyvene forduftet.

Omfattende tyverisak

Tyveriet er en del av en omfattende tyverisak som oslopolitiets avsnitt for Spesiell Innsats har rullet opp det siste året.

Tyveriet av Melgaard-teppet er det andre tyveriet hos Fine Art på et år. Også i september i fjor ble det gjennomført et tyveri. Da var det også et kunstverk av Melgaard som forsvant: Et oljemaleri til en verdi av over 80.000 kroner.

Politiet mener at det er den samme grupperingen som står bak begge tyveriene.

Ni personer pågrepet

Før sommeren ble en rekke personer pågrepet og siktet for omfattende tyveri av kostbare designmøbler og gjenstander. Møblene og gjenstandene har blitt stjålet fra kontorlokaler, hotellresepsjoner og butikker i Oslo-området.

– Så langt er det ni personer som er siktet i disse sakene, forteller politiadvokat Nora Eek-Nielsen i Oslo politidistrikt til Åsted Norge.

– Hva slags personer er disse som er siktet?

Politiadvokat Nora Eek-Nielsen ved Oslopolitiets avdeling for Spesiell Innsats leder etterforskningen.

– Dette er norske statsborgere, og de fleste er forholdsvis ukjente for politiet fra tidligere. Det er kanskje det som gjør denne saken spesiell også, sier Eek-Nielsen.

Politiet har gjennom ransakinger gjort beslag av store mengder tyvgods som i hovedsak består av møbler. Så langt har de ikke klart å finne kunstverkene som ble stjålet fra Fine Art.

Nå ber politiet om tips som kan føre til at kunstverkene kommer til rette igjen.

Strenger sikkerhetstiltak

Daglig leder Rolf Stavnem har gjort omfattende tiltak i galleriet etter det frekke tyveriet.

– Vi har installert en rekke nye overvåkingskameraer i lokalet. Vi er alltid tre ansatte på jobb til enhver tid, og i tillegg har vi installert en sikkerhetssluse ved inngangen.

Nå håper Stavnem at tips kan føre til at kunstverkene til en samlet sum av over 200.000 kroner kommer til rette.

Har du opplysninger om hvor kunstverkene befinner seg, eller har du tips til hvor det kan ha blitt omsatt? Kontakt Åsted Norge eller Oslo politidistrikt.