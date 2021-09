Carlsen-seier tross «katastrofal» bom

Tirsdag fra kl. 16.30: Se fjerde dag av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

Magnus Carlsen-Maxime Vachier-Lagrave 2-1

– Totalt sett var dette en klar forbedring fra gårsdagen. Så jeg er fornøyd, sier han til TV 2.

Carlsen fikk en svært god start. Han vant med hvite brikker og fulgte opp med en kontrollert remis med svarte brikker mot Maxime Vachier-Lagrave.

Da kunne 30-åringen avgjøre kampen allerede i tredje parti, men der gikk det ordentlig galt.

Under åpningen valgte Carlsen å gå frem med en bonde i midten. Hensikten var å utfordre en av Vachier-Lagraves hester.

Problemet var bare at det åpnet for et dobbeltangrep fra franskmannen. Tabben endte i at Carlsen mistet en bonde i midten, noe Vachier-Lagrave, ifølge TV 2s ekspert, profitterte på ut partiet.

– Wow

Jon Ludvig Hammer reagerte på hvor raskt Carlsen spilte da han gjorde tabben.

– Magnus er i ferd med å tapte dette partiet, før han i det hele tatt har tatt en tenkepause. Wow, sa Hammer.

– Det der kommer til å irritere Magnus noe helt vanvittig. Han tenkte seg rett og slett ikke om før han spilte bonden fremover. Det er en katastrofe, fortsatte han.

Derfra og ut ventet en bratt motbakke. Carlsen himlet med øynene og slo ut med armen like før han innså nederlaget etter 39 trekk. Det fjerde partiet endte med remis, som sendte dem ut i lynsjakk-omspill.

Samtidig vant Wesley So, toeren i turneringen, mot Vladislav Artemiev. Det gjorde omspillspoengene ekstra viktige.

Nok en sjokkerende bom

Verdensmesteren startet med hvite brikker i lynsjakk-omspillet. Vachier-Lagrave spilte en overraskende åpning, som gjorde at Carlsen brukte lang tid i starten. Så fikk han partiet inn i sitt spor.

Men seieren kom senere enn den hadde trengt, ifølge TV 2s ekspert.

– Han kunne ha vunnet med ett trekk, kommenterte Hammer.

– Det der var en sjokkerende overseelse, fortsatte han. Se videoforklaringen her:

Denne gangen betydde det bare at han måtte vente litt lenger på seieren. Da trengte han bare remis med svart brikker i siste lynsjakkparti, et resultat som aldri var truet.

Omspillsseieren gir ham to poeng. So stakk av med tre poeng mandag, som betyr at Carlsen har fem poeng å gå på.

