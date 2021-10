Kjell Strand (55) ble knust i øksekonkurranse mot Robert Michael Scott (54) på Farmen i forrige uke. Eventyret var likevel ikke over for rogalendingen, som dro inn på Torpet med en noe laber motivasjon.

Den lillehusmannsplassen Damstua, kan kun huse tre deltakere. Derfor måtte Strand ut i kamp mot én av de andre.

Strand ønsket en fysisk og rettferdig kamp, og valgte derfor å møte Nils Kvalvik (40) i saging.

Selv om Kvalvik følte seg som en underdog, var det til slutt han som stakk av med seieren. Dermed var 1921-tilværelsen over for Strand, som måtte forlate Torpet.

Se hva Kjell Strand tenker om exiten i videoen øverst i saken.

VERDIG VINNER: Kjell Strand tapte i saging mot Nils Kvalvik. Det synes han er helt greit. Foto: Alex Iversen/TV 2

God kamp

Når TV 2 ringer 55-åringen, kort tid etter han forlot Torpet, har han allerede kommet seg opp på fjellet med fiskestanga.

At han måtte forlate Torpet tar han med knusende ro.

– Det var ikke så utrolig viktig for meg å være på Torpet. Da jeg var ferdig på gården, var jeg egentlig ferdig. Så det var ok å dra, forklarer han.

Da Strand skulle ta fatt på sin tredje stokk under konkurransen, forstod han at slaget var tapt av én enkel årsak.

– Jeg stivnet så vanvittig på den tredje stokken. Men når sant skal sies – vi hadde en god kamp, Nils og jeg. Det var et veldig hyggelig bekjentskap, sier han.

I ettertid er han takknemlig for én spesiell ting etter Torpet-oppholdet.

– Jeg fikk en fysisk kamp, noe jeg ikke fikk på gården. Så det tar jeg med meg, sier han.

STIVNET: Kjell Strand ga Nils Kvalvik en god kamp, men stivnet i armene mot slutten. Foto: Alex Iversen/TV 2

I sagekonkurransen hang Strand godt med på tempoet, men ettersom han stivnet mot slutten ble det raskt klart at Kvalvik stakk av med seieren. Strand ga alt, men føler likevel det er én ting han kunne gjort annerledes.

– Hvis jeg skulle gjort noe annerledes, så skulle jeg nok valgt en annen konkurranse. Jeg vurderte kniven og spikeren, men jeg tok han på ordet – vi ønsket en fysisk kamp begge to, sier han.

Høye skuldre

Da Strand forlot Farmen var han svært skeptisk til å dra inn på Torpet, men valgte til å slutt å gi den lille husmannsplassen en sjanse.

Det som møtte ham bidro dog ikke til at skepsisen avtok.

– Jeg synes stemningen var veldig avslappet, for å si det mildt. De satt bare å røkte pipe og spilte spill, forteller han.

GODE VENNER: Kjell Strand ønsket å møte Nils Kvalvik i en fysisk og rettferdig kamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

Før Strand kom inn, avtalte regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), lærer Daniel Godø (28) og Kvalvik om å spille en annen karakter enn seg selv. Det ga Strand høye skuldre.

– Jeg var veldig årvåken, for jeg fikk høre at de prøvde å narre meg. Jeg hadde ganske høye skuldre. Det første jeg fikk høre av Nils da jeg kom inn døren var at det var de nye som skulle vaske huset. Det ble ikke helt sånn, humrer han, og fortsetter:

– De så jo for seg å være på feriekoloni. De hadde gjort litt, men jeg hadde så paranoia at jeg lurte på om det de hadde gjort, var utført av produksjonen, innrømmer han.

– Hva synes du om at de prøvde å lure deg?

– Det var helt greit. Jeg var såpass årvåken at jeg tok alt med en klype salt. Jeg gjorde mitt – gikk ut, begynte å vaske opp, og dagen etterpå holdt jeg på å rydde i snekkerboden. Så jeg gjorde mine ting, mens de fikk de sitte inne å spille spill.

God sjanse

Idet Strand forlater Torpet, er det Sarmadawy, Godø og Kvalvik som skal drifte Damstua, frem til nok en ny Farmen-deltaker entrer gården. Strand tror én av dem har god sjans til å kjempe seg inn på gården.

– Det kan godt være at Nils gjør det. Det hadde vært tøft. Men det spørs hvem som kommer fra gården, det vet man jo ikke.

GOD FARMEN-SJANSE: Kjell Strand mener Nils Kvalvik har en god sjanse til å kjempe seg inn på Farmen-gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Angrer du på deltakelsen?

– Nei, jeg gjør ikke det – men jeg kunne også vært den foruten. Jeg hadde napp på en stor spillefilm som jeg ga på båten for Farmen. Samtidig fikk jeg tre fine uker her, sier han.

Nå håper han at han har klart å gjort seg så synlig at både TV 2 og produksjonsselskapet som lager Farmen, Strix, vil bruke ham i fremtiden.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play når du vil.

Se også Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.