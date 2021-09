Bronse til Christian André (32) og Norge

Etter fem og en halv time med høyt tempo og dyp konsentrasjon, i verdens hardeste og mest prestisjetunge kokkekonkurranse – Bocuse d'Or, leverte Christian André Pettersen og teamet hans søndag en tre-retters take-away-meny og en fat-rett bestående av oksebog som hovedtema.

Daglig leder Arne Sørvig i Norsk Gastronomi sier at alle dommerne er imponert over det Christan har presentert i Lyon.

– Dette var «last dance»

Men det var ikke nok for 32-åringen og teamet hans. Det endte nå som det gjorde for to år siden, med en tredjeplass og bronse.

– Hvordan føles det å ha tatt bronse?

– Det er fint det. Jeg hadde selvsagt håpet på høyere plassering. Men slik er konkurransen. Man tar noen risikoer og gambler, så er det toppen eller lenger ned, sier Pettersen til TV 2 med bronsestatuetten i hånda like etterpå.

SKUFFET: Christian Andre Pettersen og Norge fikk bronsemedalje nok en gang i Bocuse d'Or. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Er du skuffet?

– Nå, så tett opptil konkurransen, har jeg blandede følelser. Selvfølgelig satset vi på gullet. Men vi kom på pallen og fikk en valør, sier 32-åringen.

Se intervjuet med bronsevinneren øverst i saken.

Pettersen er tydelig på at dette var siste gang han deltok i den prestisjefylte konkurransen.

– Nå er det definitivt slutt. Dette var «last dance». Det tar enormt med krefter og ressurser å delta her. Man kan ikke forestille seg det, sier bronsevinneren.

Åttende gullet til Frankrike

Sølvmedaljen gikk til våre naboer i sør, Danmark og deres Ronni Vexøe Mortensen.

GULL: Davy Tissot og Frankrike stakk av med seieren og tok gullstatuetten. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Mens Davy Tissot og Frankrike tok gull og kan dermed titulere seg som verdens beste kokk.

Dette var åttende gang Frankrike stakk av med gullet.

Før resultatene i hovedkonkurransen ble avslørt, ble fire spesialpriser delt ut i Lyon.

Av disse fikk Sverige prisen for beste take away-rett, Island prisen for beste fatretten, Sveits prisen for beste commis og Social Commitment Award gikk til Columbia.

Mestvinnende nasjon

SLITEN: Christian André holdt fortsatt godt fast på bronsestatuen da han sliten satte seg inn i bilen etter premieutdelingen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Totalt 22 nasjoner deltok i konkurransen om å bli best i verden.

Siden Norge var første nasjon ut i konkurransen, ble ventetiden ekstra lang for Christian André Pettersen og teamet hans.

Dette var han tydelig på, før utdelingen, at var ekstra nervepirrende.

Norge er den mestvinnende nasjonen i Bocuse d`Or, noe som førte til at favorittstempelet hvilte tungt på Pettersen og teamet.

Men selv favorittstempel var ikke nok i år, til å nå helt opp.