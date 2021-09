Åros-siktet erkjenner å ha stukket fornærmede med kniv

Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept en mann i Åros i Asker fredag, har erkjent å ha stukket fornærmede med kniv.

Mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker. I kjennelsen fra Oslo tingrett går det fram at han har erkjent knivstikkingen, men at han har gitt uttrykk for at han handlet i selvforsvar.

Han er underlagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden og må sitte i full isolasjon de to første ukene.

Mannen hadde på forhånd samtykket til fengslingen.

Mannen i 40-årene er siktet for å ha knivstukket en mann i 30-årene i Åros på Hurum i Asker under en slåsskamp fredag ettermiddag. Den fornærmede døde på stedet.

Den siktede ble pågrepet i Oslo lørdag. Begge de involverte mennene er litauiske statsborgere.