– Når presset er på sitt verste, pleier Solskjær å få resultater

Etter en god start på sesongen har det begynt å butte imot for Ole Gunnar Solskjær (48) og Manchester United. Med tre tap på de fire siste kampene må kristiansunderen tåle kritikk.

Se Manchester United - Villarreal onsdag klokken 20.45 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!



Etter Manchester Uniteds 0-1-tap mot Aston Villa på Old Trafford i helgen, var Gary Neville kritisk mot de røde djevlene i sin podcast på Sky Sports.

– Jeg sa det også da United vant, og da Ronaldo scoret. I mine øyne spiller de ikke godt nok som et lag til å kunne vinne ligaen, sier Manchester United-legenden til kommentatoren Martin Tyler.

Neville mener Ole Gunnar Solskjærs lag ser ut til å være avhengig av enkeltspilleres kreativitet, og at de ikke har et klart og tydelig mønster:

– Jeg mener du må fremstå som en enhet, både med og uten ball. Når du bare glimter til i enkeltøyeblikk, vil ikke disse øyeblikkene være nok i enkelte kamper, advarer Neville, og fortsetter:

– De trenger en tydelig spillestil, men akkurat nå ser jeg først og fremst en gruppe individualister som bare tidvis skaper store enkeltøyeblikk, med enkelte gode kombinasjoner, sier den tidligere United-kapteinen.

Presset intensiveres

De tre tapene til Manchester United på de fire siste kampene har kommet mot Young Boys i Champions League, West Ham i ligacupen og Aston Villa i serien. The Athletic-journalist og Manchester United-ekspert, Andy Mitten, skjønner at kritikken og presset mot Solskjær øker:

– Jeg tror jobben til Ole er trygg. Jeg tror ikke han mister jobben med det første. Men når en klubb av Manchester Uniteds status og størrelse taper tre av fire kamper, er ikke supporterne fornøyde, sier Mitten, og fortsetter:

– Jeg tror det er det samme blant alle store klubber rundt om i verden. De har heller ikke scoret på sine siste to kamper på Old Trafford, og det er nok årsaken til at vi ser litt uroligheter blant supporterne.

Samtidig påpeker Mitten at det enda er tidlig i sesongen, og at Manchester United ligger på fjerdeplass i Premier League etter seks kamper, kun ett poeng bak Liverpool og med like mange som byrival City og Chelsea.

– Starten denne sesongen har vært mye bedre enn tidligere sesonger. Men når laget ikke spiller bra og taper på Old Trafford, vil presset intensiveres. Det kommer aldri til å endre seg. Ole er i sitt tredje år som Manchester United-sjef, og laget har fortsatt ikke vunnet et trofé under ham.

– Det er Manchester United. Troppen er av de dyreste i verden, så er det lønningene og fansen. Uansett hvordan man ser på klubben, så er det ikke urimelig å forvente at de skal kjempe om å vinne titler og troféer, konstaterer Manchester United-eksperten.

– Et sjokkerende bilde. Håper vi aldri får se det igjen

– Vi har vært her før

Onsdag er Solskjærs neste mulighet til å snu den vonde trenden når Villarreal kommer til Old Trafford, en kamp Manchester United bør vinne etter tapet i Sveits i den første gruppespills-kampen i Champions League.

– Er det være eller ikke være fram mot landslagspausen i november?

– Vi har vært her før. Det rare med Manchester United under Ole Gunnar er at når presset er på sitt verste, så pleier han å få resultater. Jeg husker desember 2019. Ting gikk dårlig og de neste to kampene var Tottenham og Manchester City. Manchester United spilte ikke bare bra, men de vant begge kampene. Kampoppsettet er veldig utfordrende og mye tøffere enn hvordan starten på sesongen har vært.

– Men bedre lag tar ofte kampen til Manchester United, og de er bedre når det skjer. Det kan være til deres fordel. På kort sikt tror jeg de må vinne mot Villarreal på onsdag, men det er et lag som ikke har tapt en eneste kamp i ligaen denne sesongen. De dro til Real Madrid på lørdag og spilte 0-0. Også vant de jo Europa League i mai mot et lag fra Nord-England som spiller i rødt og starter med Manchester.

– Hvordan ser verden ut med et tap der?

– Det kommer til å være negativt og en veldig dårlig reaksjon. Det vil være sånn som det har vært denne helgen, bare enda mer intenst. Posisjonen og sannsynligheten til å ta seg videre fra gruppespillet vil bli betraktelig dårligere, skulle de tape. Men Ole tenker ikke negativt. Han kommer til å spille på følelsene fra Gdansk og be laget om å gå ut å vinne, avslutter Mitten.