Klopp til TV 2: – De resultatene hjelper dem mer enn oss

Jürgen Klopp mener Liverpools gode statistikk er til Portos fordel når de to lagene barker sammen på Estádio do Dragão tirsdag kveld.

På de to siste besøkene til Portugal og Estádio do Dragão har Liverpool hatt stålkontroll på Porto. 9-1 i målforskjell i favør laget fra Merseyside sier det meste. Liverpool-sjef Jürgen Klopp mener imidlertid ikke at de tidligere resultatene gir laget hans en fordel før den andre kampen i gruppespillet i Champions League.

– Nei, ikke i det hele tatt. (Sérgio) Conceição får de samme spørsmålene og han kommer til å sørge for at det ikke skal skje igjen. De resultatene vi hadde for noen år siden hjelper dem mer enn oss. Det gir oss ikke tre poeng, men det gir dem en ekstra motivasjon, sier Klopp til TV 2.

Tyskeren har møtt Porto fire ganger som Liverpool-manager. I 2018 vant de røde 5-0 i Portugal og sikret kvartfinale i Champions League med det samme resultatet sammenlagt. Året senere tok Klopp og co seg til semifinale på bekostning av Porto, etter 2-0 på Anfield og 4-1 i dragens hule i Portugal.

– Det er et annet lag og det er vel bare tre spillere som er igjen. Vi har holdt oss mer eller mindre sammen som et lag, men man kan ikke forutse slike ting og det er ikke behov for det. Vi vet at Porto er et veldig tøft sted å besøke, og vi må spille virkelig godt, sier Klopp og legger til:

– Det måtte vi også gjøre de forrige gangene vi har vært der, for kampene har ikke vært så klare som resultatene tilsier. Vi tenker ikke mye på det, men alle spør oss. Det vil hjelpe Porto mer enn det hjelper oss, men vi skal fortsatt prøve å få det resultatet vi ønsker.

Klopp har nok uansett rett i at Porto ikke blir noen enkel oppgave. På de sju første seriekampene står de med fem seire og to uavgjort, samtidig som de holdt Atlético Madrid til 0-0 på Wanda Metropolitano i åpningskampen.

Det er en tøff gruppe, så vi bør ta poeng så fort som mulig. Atlético mot Porto var en tøff kamp, og om noen fortjente å vinne, var det Porto. Det sier mye om laget vi møter, sier Klopp.

– Noen ganger må det være nok

Liverpool-sjefen har brukt de siste dagene på å analysere helgens 3-3 kamp mot Brentford, og til TV 2 kan 54-åringen fortelle at han liker kampen dårligere nå, enn han gjorde for to dager siden.

– Nå har jeg sett kampen to ganger til, så jeg liker den enda mindre. Når man ikke er like følelsesmessig involvert, så kan man se mer objektivt på kampen. Problemene vi hadde var helt tydelige, selv om jeg ikke vil ta vekk noe fra Brentfords prestasjon. Forsvarsspillet vårt var ikke bra nok. Det var ikke sånn hele tiden, men i de avgjørende øyeblikkene så var det ikke bra nok. Det holdt åpenbart Brentford i live, forklarer han.

Selv om han føler seg trygg på at de defensive problemene blir rettet opp før Champions League-hymnen spilles av tirsdag kveld, er Klopp opptatt av å ikke svartmale situasjonen.

– Okei, vi spilte uavgjort mot Brentford, men når et lag spiller som de gjorde, fortjener de ett poeng minst. Vi fikk også ett poeng forresten. Vi hadde et poeng mer da vi forlot stadion enn vi hadde da vi kom. Noen ganger må det være nok, sier Klopp bestemt.

Tenker ikke på City

Til Porto tar han med seg en så godt som skadefri tropp. Thiago og Harvey Elliott er de eneste som blir igjen i Liverpool.

– Vi reiser med en stor tropp. Vi har med 23 spillere. Bortsett fra de langtidsskadde, er alle med. Ingen Thiago og Harvey, resten er tilgjengelig. Ingen nye bekymringer for øyeblikket, sier Klopp.



Liverpool Echo meldte mandag at Trent Alexander-Arnold ikke var en del av Liverpool-troppen som reiste til Porto.



Etter 3-2 mot Milan i åpningskampen i gruppe B, handler nå alt om å sikre en ny trepoenger for Klopp og co. Kampen mot Porto blir Liverpools sjette på 17 dager, men selv om Manchester City venter allerede søndag, virker ikke det å bekymre tyskeren nevneverdig.

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi spiller tirsdag og søndag, vi kunne jo hatt ferie i mellomtiden. Ikke at vi skal det, men vi kunne ha gjort det for det er nok tid. Men nei, vi tenker ikke på City i det hele tatt, avslutter Klopp.