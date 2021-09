Fremdeles fare for innleggelser og smitte. Derfor gjør vi ikke som Sverige

Uvaksinerte i Sverige vil fra 29. september måtte forholde seg til strengere koronarestriksjoner enn andre. Det blir ikke aktuelt i Norge – tross faren for opphopinger i smitte og sykehusinnleggelser, ifølge ekspertene.

– De fleste uvaksinerte må regne med å komme i kontakt med viruset før eller siden, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Han viser til at uvaksinerte barn og ungdommer driver pandemien videre i Norge, men ettersom flere 12-18-åringer blir vaksinert vil dette trolig avta, slik man har sett i andre land.

– Epidemien vil lettere spres blant de uvaksinerte enn blant de vaksinerte. De uvaksinerte vil, selv om de er få, utgjøre en uforholdsmessig stor andel av de innlagte i sykehus. Dette er primært et problem for dem selv, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til TV2.

OPPFORDRING: Espen Rostrup Nakstad ber alle uvaksinerte om å vurdere en gang til å ta imot tilbudet om vaksine i kommunen der de oppholder seg. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ifølge Aavitsland, har de som er vaksinerte god beskyttelse mot alvorlig sykdom og det er derfor ikke noe stort problem at det går noen uvaksinerte rundt i samfunnet.

Tall fra FHI viser at 84 prosent av Norges befolkning over 18 år, er vaksinert med 2. dose per uke 38.

– Må selv avgjøre

Sverige åpner opp landet onsdag denne uken. Men uvaksinerte må fortsatt holde avstand og unngå folkemengder.

– I praksis innebærer det at de verken bør gå på konserter eller teater, og heller ikke besøke barer eller gå ut og danse, fastslo generaldirektør Johan Carlsson i Folkhälsomyndigheten på en pressekonferanse for to uker siden.

– I Sverige fortsetter de med strenge regler for uvaksinerte, det blir ikke aktuelt i Norge?

MÅ BESTEMME SELV: Overlege Preben Aavitsland oppfordrer folk til å vaksinere seg, men sier folk selv må vurdere om de synes det er nødvendig å beskytte seg. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Nei, de må selv avgjøre hvor godt de ønsker å skjerme seg mot andre for å unngå smitte. Vi har gitt råd til hele befolkningen, understreker Preben Aavitsland.

– De vanlige smittevernrådene gjelder for uvaksinerte. Dersom man selv ønsker å redusere risikoen for å bli smittet, vil det være et godt råd å unngå hyppig og tett kontakt med andre enn dem man bor sammen med eller som man vet er vaksinerte, sier Nakstad.

Kan påvirke resten

Begge er likevel klar på at man bør takke ja til vaksine, da det både beskytter dem samt familie, venner og kollegaer. Samtid kan en eventuell stor gruppe uvaksinerte påvirke resten av Norge fremover.

– Da er det mulig at vi kan få noen lokale opphopninger av smitte blant uvaksinerte i ulike aldersgrupper utover høsten og vinteren, men foreløpig er det usikkert hvor mange som vil kunne bli smittet samtidig, påpeker Nakstad, og sier det avhenger av hvor flinke man er til å holde seg hjemme når vi blir syke.

– Hvilken risiko lever uvaksinerte i nå som samfunnet er gjenåpnet?

– Det avhenger av hvor stor epidemien er i området der de bor og ferdes. Viruset forsvinner ikke fra landet, og de fleste uvaksinerte må regne med å bli smittet i løpet av de nærmeste årene. Faren for alvorlig sykdom hvis man er smittet, øker med alderen. Jo eldre man er, jo smartere er det å bli vaksinert, men vi anbefaler vaksinasjon for alle voksne, sier Aavitsland.

– Ikke særlig mottakelig

Overlegen viser til at kommunene forsøker å legge til rette for vaksinering gjennom gjentatte innkallinger, drop-in-stasjoner og mobile vaksinasjonsstasjoner. I tillegg tilbyr stadig flere den vaksinen man ønsker, enten Pfizer eller Moderna.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, tror det vil bli vanskelig å nå ut til gruppen med uvaksinerte.

– Dessverre synes det seg slik at de som ikke ønsker å la seg vaksinere, ikke er særlig mottakelig for faglig informasjon om at vaksine er ufarlig og gir beskyttelse.

EKSPERT: Professor Ørjan Olsvik ved UiT Foto: Nils Ole Refsvik / TV 2

Han mener en eventuell stor gruppe uvaksinerte vil redusere nedgangen i antall nysmittede, og derigjennom forlenge tiden viruset utgjør en «allmennfarlig smittsom sykdom».

– Det er fortsatt virus i omløp, særlig blant uvaksinert ungdom, det er derfor en risiko for at uvaksinerte voksne kan bli smittet, og disse kan bli syke. Det er altså fortsatt risiko for sykdom blant uvaksinerte voksne, sier Olsvik.