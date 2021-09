Stjernebråk i PSG: – Mbappé føler seg utestengt av Messi og Neymar

Selv om PSG dominerer fullstendig i sin hjemlige liga, og har en stjernetrio på topp de fleste andre lag kan misunne, skal ikke stemningen innad i laget være den beste. Flere medier melder om bråk og dårlig stemning mellom stjernene foran PSGs storkamp mot Manchester City i Champions League.

I et klipp, som blant annet er gjengitt av den spanske avisen Marca, skal superspissen Kylian Mbappé ha beskrevet sin stjernekollega Neymar for en idiot.

– Den idioten sentrer ikke til meg, sier Mbappé i videoen, ifølge Marca.

Den franske avisen L’Equipe hevder noe av forklaringen på bråket skyldes Mbappés ønske om å forlate PSG til fordel for Real Madrid.

Avisen påstår at Neymar sliter med å forstå hvorfor spissmakkeren vil forlate Paris og PSG, og at franskmannen ikke deler «brasilianerens ambisjoner på fotballbanen for klubben».

L’Equipe påstår også at kilder innad i PSG forteller om at Mbappé føler seg isolert i garderoben. Det finnes flere spansktalende spillere i PSG, deriblant Messi og Neymar. Mbappé føler seg derfor ikke inkludert i samholdet i laget siden de ikke snakker det samme språket.

Endre Olav Osnes skal kommentere oppgjøret mellom PSG og Manchester City tirsdag kveld.

– Et lag med store egoer

TV 2-kommentatoren kan forstå at det har oppstått litt spenninger hos PSGs stjernegalleri.

– Det er jo et lag med vanvittig mange stjerner. Så sånn sett har ankerpunktet mitt alltid vært at det kanskje er litt for mange store egoer i PSG, sier Osnes til TV 2.

TV 2-KOMMENTATOR: Endre Olav Osnes. Foto: Øyvind Brattegard

– Selv Thomas Tuchel slet jo med det, og fikk ikke det Champions League-troféet klubben ønsket seg. Nå er jo Mauricio Pochettino kommet inn, og har fått Messi i tillegg. Messi er jo en spiller som har hatt særbehandling i Barcelona hele livet, så det sier jo litt om den utfordringen Pochettino har, fortsetter han.

Selv om franske aviser henviser til lukkede kilder innad i klubben når de rapporterer om stjernebråket, tror Osnes at det kanskje ligger noe i det.

– Jeg tror alltid det vil være litt spenninger i en sånn type tropp. Og det er ikke noen tvil om at det er en stor gruppe sør-amerikanske spillere der som trolig henger sammen både på og utenfor banen. Det var vel en av grunnene til at Messi dro dit, blant annet, sier kommentatoren.

Før han fortsetter:

– Men jeg tror slike historier i avisene ofte er overdramatisert. At spillere kan bli litt irritert og si ting i kampens hete, som Mbappé gjorde mot Neymar, det mener jeg er en storm i et vannglass som er blitt blåst opp og blåst ut av proporsjoner fordi dette er så store stjerner, sier han.

– Når det er sagt, så har jo Mbappé åpnet for å forlate klubben, og Neymar er jo en spiller som er vant til å få det på sin måte. For både Neymar og PSG trenger å vinne et Champions League-trofé med klubben nå, understreker Osnes.

Tror ikke medieoppslagene påvirker stjernene

Selv om avisene melder om litt dårlig stemning i PSG, har laget fått en strålende start på sesongen og vunnet de første åtte kampene i Ligue 1.

– Nei, det skulle nesten bare mangle hvis du tenker på pengebruken og spillerne laget har. Det er imidlertid i Champions League det har sviktet. Jeg er skeptisk til om de lykkes også denne gangen. Jeg er skeptisk til både balansen i det laget og sammensetningen av alle personlighetene i laget, sier TV 2-kommentatoren.

– Tror du PSG-stjernene blir påvirket av avisskriveriene før oppgjøret mot Manchester City?

– Nei, det tror jeg ikke. Det blir nok en jevn kamp, men basert på lagenes prestasjoner i helgen så er nok City en ørliten favoritt over to kamper. Kampen spilles imidlertid i Paris tirsdag, så dette blir jevnt, fastslår han.