Slik blir den nye koronahverdagen

Det er ikke lenger begrensninger på hvor mange vi kan være sammen med eller hvor nær vi kan være andre. Serveringsbransjen kan drive med full kapasitet og det blir lettere å reise.

Selv om majoriteten av koronatiltakene har blitt opphevet og vi kan leve i en tilnærmet normal hverdag, er helsetoppene opptatt av å formidle at pandemien ikke er over. Det er fortsatt råd og regler som du bør forholde deg til.

– Vi kan feire at vi har fjernet en del reguleringer fra lovverket, men viruset er jo ikke endret gjennom helgen, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

GLAD: Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet mener det er mye ved koronautviklingen i Norge vi kan glede oss over. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mye å være glad for

Det siste døgnet er det registrert 381 koronasmittede i Norge. Ifølge Guldvog er ikke det tallet så viktig lenger.

– Det er ikke så interessant nå, for vi tåler smitte bedre enn tidligere. Det som fortsatt er viktig å følge med på er sykehusinnleggelsene og vaksinestatus. Men det går veldig bra i Norge nå, så vi har mye å være glad for, sier han.

Gjenåpningen ble en stor feiring for mange. Det var svært folksomt i sentrum av de største byene og det var kaos i køene til utestedene.

Guldvog er ikke bekymret for at vi kommer til å se en smitteoppblomstring i etterkant.

– Det er ikke grunnlag for frykt nå. Jeg tror vi tåler det og vi skal glede oss over at vi er tilbake i en mer normal hverdag. Samtidig må vi fortsatt bruke skjønn, sier han.

GJENÅPNING: Det var fullt hus på utestedet Justisen i Oslo lørdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Disse rådene gjelder fortsatt

– Vi kan klemme andre, vi kan danse og vi kan gå på store arrangementer. I det store og hele likner hverdagen nå mye mer på hverdagen før pandemien kom til Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun viser til at de generelle smittevernrådene fortsatt gjelder.

– Det viktigste er at vi holder oss hjemme og tester oss om vi er syke, og at vi har god hoste- og håndhygiene, sier hun.

Fra lørdag ble plikten til å gå i smittekarantene opphevet for alle. Plikten til isolasjon forblir forskriftsfestet, så det betyr at du fortsatt må være hjemme dersom du blir bekreftet smittet.

Ifølge FHI er nå fem døgns isolasjon tilstrekkelig dersom du blir smittet. Er du fullvaksinert og uten symptomer blir isolasjonstiden forkortet til to døgn.

Vi oppfordres også til å ha lav terskel for å teste oss ved symptomer, uavhengig om vi er fullvaksinerte eller tidligere har vært smittet.

Vaksinene beskytter svært godt mot alvorlig sykdom, og Vold kommer derfor med en oppfordring:

– Det viktigste rådet er å ta vaksinen, den beskytter svært godt mot alvorlig sykdom. For de som ikke er vaksinert er det ekstra viktig å følge de generelle smittevernrådene, sier Vold.

SMITTE: Folkehelseinstituttets Smittestopp-app kan være et godt verktøy nå som ansvaret for smittesporingen i hovedsak faller på hver enkelt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vær din egen smittesporer

For kommunene har smittesporingsarbeidet blitt mye lettere. De skal konsentrere seg om smittesporing til husstandsmedlemmer og andre personer som er tilvarende nære kontakter.

Hensikten er å gjøre smittesporing mer målrettet til å gjelde kun de mest smitteutsatte, uvaksinerte husstandsmedlemmer og andre nære personer.

Dette betyr også at detligger et større ansvar på alle og enhver i tiden fremover.

– Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing, skriver FHI i sine oppdaterte smittevernråd til befolkningen.

FHIs smittevernråd Dette er Folkehelseinstituttets smittevernråd i den nye fasen etter gjenåpningen som kalles «normal hverdag med økt beredskap». Ha god håndhygiene og hold hendene rene.

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå. Testing og isolasjon: Alle som er syke, bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg.

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus, anbefales å teste seg. Det samme gjelder for uvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet, og delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet. Øvrige uvaksinerte nærkontakter anbefales også å teste seg.

Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. Isolering ved smitte: Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Smittesporing: Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. Nærkontakter: Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg. Råd til risikogrupper: Egne råd gjelder for personer i risikogrupper. Det skilles mellom grupper med ulik grad av risiko, og mellom vaksinerte og uvaksinerte personer. Uvaksinerte med økt risiko for covid-19 kan redusere risikoen for luftveisinfeksjoner ved å unngå trengsel og holde avstand. Andre smittevernråd: Avstand og færre kontakter har vært et råd gjennom hele pandemien. Det å holde avstand til andre der det er mulig, kan forebygge smitte av luftveisinfeksjoner, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det kan bli gitt lokale anbefalinger om å holde avstand og redusere antall kontakter, dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Smitterisikoen er lavere utendørs enn innendørs. Generelt er det også i denne fasen anbefalt å sørge for god ventilasjon. I private boliger er det anbefalt å lufte regelmessig eller mellom bruk av ulike grupper.

Munnbind har vært anbefalt i flere situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde anbefalt avstand. Det er ikke gitt en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind. Anbefaling om bruk av munnbind kan fremdeles bli gitt lokalt, dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig. Kilde: FHI / NTB

Mindre farlig

FHI vurderer at vil være risiko for økt smitte når samfunnet gjenåpnes for fullt.

– Samtidig gjør den høye vaksinasjonsgraden i befolkningen at risiko for smitte og risiko for utvikling av alvorlig sykdom reduseres. Vaksinene og den gode vaksinedekningen i befolkningen gjør at epidemien nå er mindre farlig, sier Vold.

Guldvog tror vi kan komme til å se smitteutbrudd fremover.

– For de fleste kan vi senke skuldrene, leve mer som normalt og glede oss over tiden vi er inne i. Samtidig er det viktig å huske på at en tiendedel av den voksne befolkningen ikke er vaksinert. Det betyr at vi kan få en smitteoppblomstring i en del grupper, sier Guldvog.

Selv om Norge har fått kontroll på pandemien, minner han om at situasjonen er ganske annerledes i mange andre land.

– Avslutning av pandemien får vi ikke før verden er kommet i mål. Det tar litt tid, sier Guldvog.