Parterapeut: – Vi vil se mer utroskap fremover

2020 var godt for en ting: Kjærligheten, tror familieterapeut Dora Thorhallsdottir. Men gjenåpningen vil by på noen utfordringer.

Barnedåp, konfirmasjon, venninnemiddag, bytur, svigers på besøk, slektstreff, barnebursdag, overnattingsbesøk, foreldremøter, konserter, fester, julebord og levere barna på trening. Der var livet, brått tilbake igjen.

Og samtidig som gjenåpningseuforien fortsatt bruser i kroppen, ser mange nervøst på kalenderen som fyller seg opp. Tidsklemma er tilbake. Og fra å være singel, eller i en boble med sin egen familie eller kjæreste, skal vi igjen møte andre.

– Gjenåpningen kan bli krevende, sier parterapeut Thora Dorhallsdottir.

Pandemipar

For noen har pandemien vært ekstra belastende for parforholdet. Enkelte har skilt veier etter å ha vært innestengt sammen over lang tid.

Samtidig har man sett at mange har funnet kjærligheten det siste året. Og mange har nok opplevd at parforholdet har kommet styrket ut av pandemien.

– Vi har fått mer tid sammen. Mange har vanligvis så hektiske liv at de så vidt registrerer partneren sin. Nå har det vært en større ro. Også for barn tror jeg dette har vært en gave, sier parterapeuten.

Hun tror også at gjenåpningen stort sett er positiv for kjærestepar, uansett om man kun har vært kjærester under pandemien, eller om man har vært gift i 50 år.

– Det er som første solskinnsdag i mai, vi blir automatisk i bedre humør. Vi får litt pauser fra hverandre med å dra på jobb, trening. Samtidig vet man at man også har kommet gjennom dette sammen, sier parterapeuten.

POSITIVT: Dora Thorhallsdottir tror de fleste parforhold har godt av gjenåpningen.

Nå skal vi inn i en ny fase. Nye parforhold skal forholde seg til at det finnes andre muligheter der ute, likevel. Det kan komme med noen utfordringer, spår samlivterapeuten.

Må svelge noen kameler

For pandemiparene kan den nye hverdagen komme brått på. Plutselig skal man på fest sammen, kanskje for første gang, og man skal også ta avgjørelser sammen.

– Mange må nok famle seg frem for å bli kjent litt på nytt igjen, tror parterapeuten.

For hva gjør man hvis vennene ikke liker pandemikjæresten?

Thorhallsdottir mener det er viktig å snakke om de vanskelige tingene, som sjalusi, og grensesetting. Så er det kanskje noen nye sider ved partneren man bare må akseptere.

– De parene har klart det ultimate - å komme seg gjennom en pandemi. Da blir man også kanskje rausere. Man godtar kanskje at kjæresten ikke er så sosial som man hadde trodd, for eksempel, sier parterapeuten.

På spørsmål om utroskap tror Thorhallsdottir at vi vil se mer av det fremover, sammenliknet med pandemitid.

– De som er utro har nok hatt en relativt stusselig tid. Det er vanskeligere å være utro på hjemmekontor uten unnskyldninger for å snike seg vekk, sier hun.

Likevel tror hun ikke gjenåpningen vil føre til at alle «glemmer» partneren sin.

– Det kan hende at moralen var litt lavere akkurat denne helgen. Og de som var utro før pandemien fortsetter nok med det. Så her går vi nok bare tilbake til normalen, sier terapeuten.

Ny normal

Iselin Guttormsen, sexolog, influencer og småbarnsmamma, har opplevd at pandemien har gitt henne en etterlengtet pause. Få sosiale avtaler og ingen kjøring til trening har skapt mer rom og tid til å være sammen. Det tror hun ikke hun er alene om å kjenne på.

– Plutselig har vi hatt god tid til å spise middag sammen og bare være en familie. Det har vært litt deilig, sier Guttormsen.

Hun forteller at pandemien begynte krevende. Plutselig skulle hun være i full jobb hjemmefra, og samtidig være lærer på heltid for sine to barn på 9 og 4 år. Hun tror mange syntes det var vanskelig.

– Det var en kjempeomstilling. Men så ble deler av det ganske fint, sier hun.

Som sexolog tror hun mange par må forberede seg på å snakke om vanskelige ting, som sjalusi og å sette grenser.

– Nå kommer julebordene og festene. Jeg tror folk kan få overtenning, og vi vil nok se både en økning av kjønnssykdommer, men også mer utroskap, sier Guttormsen.

Som småbarnsmamma i tidsklemma er hun selv bevisst på å tørre å si nei til avtaler fremover. Hun råder andre til å gjøre det samme.

– Det vil bli et sosialt press fremover. Men det er viktig å huske på at man ikke må være med på alt. Folk må tørre å si nei, sier hun.

I tillegg håper hun alle klarer å være litt rause med hverandre i tilvenningen til en ny normal.

– Vi som får avslag må også forstå at det for mange vil være overveldende, sier hun.