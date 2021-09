Ber om 20 års fengsel for drapene på Jan-Øystein (42) og Silje (29)

13. januar 2020 ble to mennesker funnet døde i en elv ved Osavatnet nær Gullfjellet i Bergen.

De avdøde viste seg å være 42 år gamle Jan-Øystein Ask Hilby, og 29 år gamle Silje. Begge befant seg på rom 305 ved hospitset i Møllendalsveien i Bergen den aktuelle helgen i januar.

Silje omtales kun med fornavn av hensyn til ønske fra familien.

Ifølge tiltalen ble de drept på hospitset med kniv-angrep og øksehugg. En 58-åring har erkjent begge drapene, mens to andre er tiltalt for drap og medvirkning.

I tillegg er to menn tiltalt for fjerning av bevis.

ÅSTEDET: Rettssaken etter hospits-drapet har vært hele fire uker lang. Årsaken er at det er fem tiltalte, og en lang rekke bevis som måtte gjennomgås. Foto: Marit Hommedal

Disse straffene ønsker aktor

Etter en hittil tre uker lang rettssak, er man nå inne i den fjerde og siste uken. Hele fem menn sitter på tiltalebenken.

I aktor sitt avslutningsforedrag, ba statsadvokat Benedicte Hordnes om 20 års fengsel for 58-åringen som har erkjent begge drapene.

Tiltalte får ett års fratrekk for tilståelsen, men aktoratet ønsker forvaring.

– Hvis man løfter blikket, må man huske på hva vi står overfor - et grotesk dobbeltdrap, der de har planlagt dette på forhånd. De låser seg inn og går straks går løs på to sovende mennesker i deres egen seng om natten. Slik dette fremstår, er dette en ren henrettelse, sier Hordnes.

For nattevakten som også var tiltalt for drap, og skal ha hjulpet til med å låse opp dørene og skru av overvåkningskameraene, vil aktor ha 20 års fengsel.

– Han har en spesiell plikt til å velge en av de andre alternativene. Istedenfor å avverge og dempe det som skjer, bidrar han aktivt til drap på to forsvarsløse personer som han skal beskytte, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

STRAFF: Statsadvokat Benedicte Hordnes ba om strenge straffer for de to hoveddrapstiltalte i hospits-saken. Foto: Marit Hommedal

Ønsker denne straffen for øvrige

For 24-åringen som også er medtiltalt for drapet, men som skal ha hatt en rolle der han holdt vakt utenfor drapsrommet, ønsker aktor 14 år

For 35-åringen som er tiltalt for vold, tyveri og fjerning av bevis, ønsker aktor fengsel i ett år og fire måneder.

– Det er blant annet skjerpende at tyveriet skjer rett fra halsen til Jan-Øystein, sier politiadvokat Høyland.

For 38-åringen som er tiltalt for fjerning av bevis, mener aktor straffen bør være 104 timer samfunsstraff.

De to sistnevnte skal ikke ha vært med på drapene, men bistått med å vaske og rydde åstedet, og kjørt likene til foten av Gullfjell der de dumpet likene i en elv.

DRAPSVÅPEN: Dette mener politiet er en av øksene som ble brukt til å drepe Hilby og Silje. Foto: Politiet

– Han har lav troverdighet

Ifølge politiet skal nattevakten ha bistått med å låse opp rommet til Hilby, skru av overvåkningskameraene og bidratt med utstyr og selve drapene.

I retten har nattevakten nektet for at han var med, og sier han skrudde av kameraene fordi han var redd for at renovasjonsselskapet BIR skulle oppdage ham.

– Han (nattevakten) har særdeles lav troverdighet. Han endrer forklaring, der han først hevder han ringte politiet denne helgen, men denne samtalen er ikke registrert hos politiet. Det er helt utenkelig at en slik samtale ikke registreres i politiet sin logg, sier Hordnes.

DRAPSSTEDET: I dette kommunale hospitset i Bergen skjedde drapet. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Uklart motiv

Et sentralt spørsmål i rettssaken, har vært årsaken til at den tiltalte 58-åringen og de medtiltalte drepte Jan-Øystein og Silje.

58-åringen forklarte i retten at han gjorde dette i tung rus, fordi han var sint over å ikke ha fått tilbakebetalt pengene paret skyldte ham.

Statsadvokat Hordnes har særs vanskelig for å forstå at dette kan være en tilstrekkelig grunn til å begå et brutalt dobbeltdrap.

De sprikende forklaringene til de tre drapstiltalte har også gjort det vanskelig å danne seg et totalbilde av motivene.

– Når det gjelder motiv, så kan man ikke vite noe sikkert. Det er ikke lett å forstå eller gi en fornuftig forklaring på drap eller et dobbeltdrap for noe som fremstår som en bagatell.