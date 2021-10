Hvem har ikke gått forbi en gammel låve eller et falleferdig uthus og tenkt som følger: Kanskje står det en gammel og verdifull bil eller motorsykkel inni der …

De fleste med et snev av fantasi og bilinteresse tror vi vil nikke gjenkjennende til det.

Vel, undrenes tid er tydeligvis ikke helt forbi og vi slutter ikke å bli overrasket over hva som innimellom dukker opp, forlatt og glemt, i gamle uthus.

Bilen på bildet over dukket nylig opp i England. Nærmere bestemt på landsbygda blant sauer, møkkete Land Rovere og steingjerder i nærheten den lille byen Kendal på vestkysten. Ganske langt nord i England.

Bilen er en uvanlig Lamborghini Espada. En modell som ble bygget i rundt 1.200 eksemplarer mellom 1968 og 1978, av den italienske superbil-produsenten.

Midlertidig lagring

Historien skal være som følger: En kar dukker opp på gården. Han trenger lagringsplass til noen biler, midlertidig, et par måneder. En leiesum avtales og tre biler settes på lager. Innerst en hvit Lamborghini Espada dessuten to Vauxhall. En Calibra og en Cavalier.

Men bilenes eier forsvant like fort og mystisk som han dukket opp. Ingen vet hvor han ble av. Stoppet gjorde også betalingen. For å gjøre en lang historie kort – bilene ble stående der i 30 år. Ingen har gjort krav på dem i løpet av alle disse årene. På Lamborghiniens speedometer er det klokket inn drøyt 7.000 kjørte kilometer. Om dette faktisk stemmer, eller om bilen har «rundet» en gang, vet ingen helt sikkert.

En teori går ut på at bilen må ha vært stålet og at den måtte gjemmes unna en stund. Det som slår sprekker i den teorien er at ingen Espada er meldt stålet i den perioden bilen ble hensatt.

Det antas nå at de to Vauxhallene ble satt der sammen med Lamborghinien for å beskytte den sistnevnte mot tyveri. Den kunne man nemlig ikke få ut uten å flytte de to andre. Det skriver bilnettstedet byri.net.

I The Late Brake Show kan vi bli med programleder Jonny Smith, for å se på det unike låvefunnet. Se video her:

Lamborghini Espada er en ekte Grand Tourer med V12-motor, beregnet på lange turer i høy hastighet. Kun 1.200 biler ble bygget i løpet av 10 år.

V12-motor og gode ytelser

Lamborghini Espada er utstyrt med en 3,9-liters V12-motor som yter hele 325 hestekrefter. Det var vanvittig mye tilbake i 1968 da bilen kom. Ytelsene var deretter.

Bilen ble designet av legendariske Marcello Gandini hos Bertone i Italia.

Espada er en fireseters Grand Tourer, beregnet på lange og raske dagsetapper på kontinentet. Bilen som nå atter får se dagslys har høyreratt. Noe som ikke gjør den mindre spesiell. Kun rundt 130 biler ble produsert med rattet på denne siden.

Nå er eieren av gården der bilen står død. Husene skal ryddes og tømmes og bilen må vekk.

Til tross for lagring i en stein-låve skal bilen ha klart seg svært bra. Lakken er riktignok litt medtatt, men ellers skal den se helt grei ut med tanke på dens ublide skjebne i alle disse årene. Mus og andre gnagere her heldigvis holdt seg unna.

Neste steg på livsløpet for Espadaen er at den trolig blir solgt på auksjon. Sikkert til en god pris også. Så får vi bare håpe at det dukker opp en litt mer omsorgsfull eier til bilen denne gangen.

