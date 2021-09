To skadd etter kjedekollisjon

To personer er skadd etter å ha vært involvert i en kjedekollisjon med tre biler i Stord.

Klokken 13.25 meldte politiet om at to personer hadde blitt skadd i en kjedekollisjon i Stord.

Politiet skriver at de to personene som er skadd er våkne og bevisste, og blir ivaretatt av ambulansepersonellet på stedet.

Ulykken oppstod da en av bilene stoppet i et kryss, for så å bli påkjørt bakfra. Deretter kjørte en tredje bil inn i de to bilene.

Den tredje bilføreren, en dame i 80-årene, blir tatt med til legevakten for en sjekk.

Trafikken går forbi ulykkesstedet i ett kjørefelt. Videre skriver politiet at de foretar undersøkelser på stedet.