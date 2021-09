Får 10.000 kroner i bot etter voldshendelse på Brann-nachspielet

Det bekrefter politiet i en pressemelding mandag.

Dey var natt til 10. august at tolv Brann-spillere hadde nachspiel på Brann stadion. Også syv jenter deltok. I ettertid har politiet etterforsket to mulige straffbare forhold: En mann er siktet for voldtekt og en mulig voldshendelse.

Politiet skriver i mandagens pressemelding at voldtektssaken er oversendt til Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse.

De vil ikke offentliggjøre hvilken innstilling som er gitt fra politiet til statsadvokatembetet.

– Nå er det statsadvokaten som har kompetanse til å avgjøre den saken, sier politiadvokat Lillian Anderson Kleppe til TV 2.



– Han er fortsatt siktet og vi har gjennomført de etterforskningsskritt som er nødvendige i saken.



– Når forventer dere at statsadvokaten tar en avgjørelse?



– Det er en sak som må prioriteres på grunn av sakstypen. Normalt varierer det litt ut fra saksmengde og så videre.



John Christian Elden, forsvarer for fotballspilleren som har status som siktet i voldtektssaken, sier følgende til TV 2 mandag:

– Kan fortsatt ikke se noen grunn til at han skal siktes eller senere tiltales, slik at saken bør gå mot henleggelse.

Har bevis på at det har skjedd en voldshendelse

Voldssaken er avgjort ved forelegg på bot, og personen som har blitt etterforsket for en mulig voldshendelse får 10.000 kroner i bot etter å ha brutt straffeloven §271 som omhandler kroppskrenkelse.

– Dette forelegget er sendt til siktede, med en oppfordring om å ta stilling til om han vedtar eller ikke vedtar forelegget. Dersom forelegget vedtas, anses saken som avgjort. Et forelegg som ikke vedtas, blir normalt brakt inn for tingretten, står det videre i politiets pressemelding.

Politiadvokat Kleppe sier til TV 2 at politiet har bevis på at den siktede har begått kroppskrenkelse mot en kvinne. Den siktede kan velge om han vedtar eller ikke vedtar boten. Han har fem dager på å ta avgjørelsen fra i dag.

– Hva har vært avgjørende for politiets beslutning?

– Jeg vil ikke gå inn på bevisene da det ikke er riktig på dette stadiet. Dette har skjedd på bakgrunn av etterforskningen. Jeg kan ikke si noe om detaljene, men det er gjennomført en del avhør av partene og vitner, og annen etterforskning uten å gå inn i hva det er snakk om der, sier Kleppe.

– Hva betyr kroppskrenkelse?

– Det er straffelovens bestemmelser om voldsutøvelse. Det er den mildeste bestemmelse om vold i straffeloven, men det er et stort spenn.

– Hvor alvorlig mener dere dette er?

– Jeg kan ikke vurdere det, men det gjelder voldsutøvelse og slik sett har saken et visst alvor.

Saken oppdateres!