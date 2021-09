Nybilsalget i Norge er på et svært høyt nivå. Men selv om totalsalget er bra, betyr ikke det at alle merker gjør det godt.

Tre som har slitt tungt i flere år er Fiat, Alfa Romeo og Jeep. De tre er knapt synlige på registreringsstatistikken i Norge og det går lenge mellom du ser en ny bil fra én av dem ute i trafikken.

Nå kan det imidlertid bli endringer her. I dag kom nemlig nyheten om at Bertel O. Steen overtar importen av alle tre:

Bil-gigant

– Dette er tradisjonsrike bilmerker som kommer med spennende, elektriske modeller de kommende årene. Vi mener det er fullt mulig å øke salget av disse merkene i Norge betydelig, sier konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen.

Dette skjer i kjølvannet av at bilprodusentene PSA og FCA tidligere i år slo seg sammen og dannet Stellantis-konsernet, som med det ble verdens fjerde største bilprodusent.

Stellantis ble til da bilgigantene PSA og FCA fusjonerte. De har svært mange merker i konsernet.

Importerer syv Stellantis-merker

I tillegg til å være importør av PSA-merkene Peugeot, Citroën, Opel og DS blir Bertel O. Steen med dette importør av totalt syv Stellantis-merker i Norge.

– Stellantis er en av verdens ledende bilprodusenter, med en meget sterk satsing på elektriske modeller. For Bertel O. Steen innebærer denne avtalen at vi befester posisjonen som Stellantis sin foretrukne partner i Norge. Dette er et samarbeid som strekker seg helt tilbake til 1930 da Bertel O. Steen startet import av Peugeot til Norge. Det har således dype røtter og vil være av stor betydning for oss også i årene som kommer, sier Harald Frigstad, i en pressemelding.

500 er den eneste Fiat-modellene som har solgt i noen særlige antall i Norge de siste årene. Og det begynner også å bli en god stund siden storhetstiden til denne modellen.

Kommer med elbil i 2023

– Fiat ble grunnlagt av Giovanni Agnelli i 1899 – to år før Bertel O. Steen ble grunnlagt. Faktisk hadde Bertel O. Steen agenturet på Fiat fra 1909 til 1929, og Fiat var et meget viktig merke for konsernet i disse årene. Det er fremdeles et velkjent varemerke som har flere spennende modeller, blant annet elektriske 500. Alfa Romeo er et ikonisk italiensk bilmerke kjent for sitt unike design og sportslighet. Alfa Romeo skal være helelektrisk i 2027, som et av de første Stellantis-merkene, sier Simen Heggestad Nilsen, direktør for Stellantis Norge i Bertel O. Steen.

Han legger til:

– Jeep er også en sterk merkevare med lange tradisjoner. De har kommet med gode plug-in hybrider, og kommer med en helelektrisk modell i 2023. På varebilsiden kompletterer Fiat Professional vår allerede sterke portefølje, og gir Bertel O. Steen en unik bredde på nyttekjøretøy i Norge. Vi ser frem til å kunne tilby norske kunder den fulle bredden av det Stellantis har å by på av spennende modeller fremover.

