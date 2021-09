Ceviche - salat med marinert rå fisk

Ceviche serveres her med nyfisket kveite. Du kan også bruke annen hvit fisk eller laks.

Rå kveite marineres i lime, frisk ingefær og chili og frisk koriander. Til 4 personer, som forrett, lunsjrett eller en liten kveldsrett.

Dette trenger du:

400-500 g kveitefilet uten skinn og ben, eventuelt annen hvit fiskefilet eller fersk laks

Saft av 2 lime + eventuelt ½ sitron

1 liten løk

1 fedd hvitløk

1 mango

1 avocado

½-1 rød chili

1-2 ts finrevet frisk ingefær

2-3 ss olivenoljeflaksalt

Frisk koriander

Slik gjør du:

Del fiskefilet i tynne skiver og legg flatt på 4 tallerkener. Press over saft av 1 lime eventuelt ½ sitron. Rens og finhakk løk med 1-2 ts flaksalt. Del mango og avokado i små terninger. Press saft av 1 lime og eventuelt sitron over salaten.

Anrett salaten over fisken på tallerken. Dryss over frisk koriander. Ringle over litt olje og eventuelt litt flaksalt. Server nylaget.