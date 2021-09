Åpner opp om frieriet: – Man må ha andre ting å satse på enn løping

Det har bare gått et par måneder siden Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til OL-gull på 1500 meter og satte ny olympisk rekord. Et mål og en drøm han har jobbet for lenge.

– Det er en merkelig følelse å få det til. Samtidig er det veldig stort å få oppleve noe som de aller fleste utøvere drømmer om, sier Jakob til God morgen Norge.

GULL: Jakob Ingebrigtsen med gullmedaljen under medaljeseremonien på Olympic Stadium etter å ha vunnet 1500m finalen. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

Neste mål er å vinne VM.

– Det er viktig å sette seg nye mål og jobbe hardt mot de målene, påpeker 21- åringen.

Manglet noe i livet

Han, Filip og Henrik Ingebrigtsen har satt Sandnes på verdenskartet ved å ha tre brødre i verdenseliten i mellom- og langdistanseløping.

– Jeg ville ikke vært der jeg er i dag hadde det ikke vært for alle de jeg har rundt meg.

Jakob har siden han var liten jobbet målrettet og konkret mot det å bli best i verden, men på et tidspunkt merket han at det var noe han savnet.

– Jeg har levd et veldig spesielt liv. Da jeg var rundt 14 eller 15 år, så manglet det noe i livet mitt. Spesielt sosialt sett, da jeg valgte vekk en del ting for å bli så god som jeg ville, forteller han.

Løpestjernen gikk i denne perioden på skole hjemme i Sandnes, og i en av mattetimene traff han Elisabeth.

– Jeg var såpass god at det ikke var noe alternativ å slutte, men samtidig så mister man litt av motivasjonen om hva som er poenget med å løpe. Livet er mye mer enn å drive med idrett. Man må ha andre ting å satse på enn løping, forteller Jakob.

DELER SMÅ GLIMT AV HVERDAGEN: Elisabeth Asserson deler små glimt av hverdagen deres. Her er de på tur med hunden Maximus. Foto: @elisabethassers, Instagram

Elisabeth Asserson er for tiden student og deler også biter av livet deres på sin Instagram-konto. Til og med hunden deres Maximus har vokst seg stor på sosiale medier og har flere tusen følgere på sin Instagram.

Etter at Jakob traff Elisabeth, har 21-åringen fra Sandnes tatt rekord på rekord og i august i år skrev han norsk idrettshistorie da han løp inn til OL-gull i Tokyo.



– Det er kjekt å være med på hans drøm og det blir da begges drøm. Vi snakker ofte om at dette er bare en liten del av livet. Det er et langt liv etter løpingen også. Da kan vi være et normalt par. Nå får vi oppleve noe få andre får oppleve, sier Elisabeth.

Fridde i snøstorm

I dag er de samboere og har hunden Maximus. For fem måneder siden gikk friidrettsstjernen ned på kne og fridde til sin Elisabeth.

FRIDDE I SNØSTORM: Her går Jakob ned på kne. Bilde vises med tillatelse fra paret. Foto: Privat / @elisabethassers, Instagram

– Det var snøstorm og jeg hadde ikke lyst til å gå på tur den dagen. Jeg fikk litt kjeft i bilen for at jeg var for negativ. Jeg skjønte jo ikke noe, innrømmer Elisabeth.



Det hun ikke visste var at Jakob hadde helt andre planer for hvordan denne turen skulle bli.

– Jeg er god til å løpe, men er ikke så god til å fri, sier han spøkefullt.

Dårlig vær satt likevel ikke en demper for stemningen den dagen.

NYFORLOVET: Jakob gikk ned på kne og fridde til sin Elisabeth i april i år. Foto: @elisabethassers, Instagram

– Jeg hadde planlagt dette og hadde invitert med et vennepar som kunne ta bilder. Jeg hadde også tatt på meg hvit skjorte og slips under turklærene.

Like før han skulle fri kom det en skikkelig byge.

– Akkurat i det jeg gikk ned på kne ble det full snøstorm, sier den olympiske mesteren.

Har funnet drømmekjolen

Storm og uvær til tross, Elisabeth sa ja og nå planlegger de den store dagen.

– Man kan si at det er hun som har full regi på det, innrømmer Jakob.



Om bryllupet står i Sandnes eller et annet sted er enda ikke bestemt.

– Vi vurderer å gifte oss her på Østlandet, sier Elisabeth.

Drømmekjolen fant hun i Zürich i Sveits, da Jakob skulle springe i finalen i Diamond League.

– Jeg fokuserte på å løpe finalen og Elisabeth var og prøvde kjoler, sier han.

Kjolen får han ikke se før bryllupet i september 2023 og før det er det noen EM og VM som skal løpes.