Her går de til aksjon mot kartellet som forsyner Europa med kokain

En storstilt koordinert politiaksjon mot kartellene som forsyner Europa med kokain er gjennomført, melder Europol i en pressemelding mandag.

Slo til i fire spanske byer

Spansk politi fikk i vår kjennskap til planer om å smugle inn over 1,25 tonn kokain, og da startet et utstrakt etterforskningsarbeid. Politiet forberedte seg på at to ledere av kartellet skulle ankomme Spania. Dette var en unik mulighet, for de to har lenge klart å unnslippe politiet.

10. mars skjedde det. Politiet i Tarragona, Barcelona, Gerona og Valencia utførte en koordinert aksjon mot kartellet og pågrep 13 personer, inkludert de to etterlyste lederne.

Samtidig ble kartellets smuglerlinjer av marihuana og luksusbiler stanset.

I alt er 2,6 tonn kokain, 324 kilo marihuana, ni luksusbiler, fem motorsykler og 612 euro i kontanter beslaglagt.

Organisert fra Balkan

I mai fulgte slovensk politi opp og tok ut siktelse mot 48 medlemmer av det kriminelle nettverket. Ti av disse er arrestert.

Ifølge Europol er flesteparten av de siktede fra Serbia, Kroatia, Montenegro og Slovenia.

Operasjonen mot Balkan-kartellet startet i juli 2020, og involverte etterforskere fra Spania, Kroatia, Serbia, Tyskland, Slovenia, Bosnia Herzegovina, USA og Colombia. Samarbeidet er koordinert av Europol.