Shafaat (20) har aldri spilt med noen med samme bakgrunn – hockeypresidenten erkjenner stor utfordring

Shafaat Hashim har aldri spilt på lag med noen andre med minoritetsbakgrunn – til tross for 16 år på isen. Det mener ishockeypresidenten viser at de har en kjempeutfordring.

På direktesendt tv tidligere denne måneden delte byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, et ønske han har.

– Jeg gleder meg til å se den neste Zuccarello med minoritetsbakgrunn, kline pucken i mål, sa han med et stort smil.

Det sa byråden med en visshet om at det er få med minoritetsbakgrunn som spiller hockey i Norge.

Manglerud-spiller Shafaat Hashim er en av de få. Han synes det er synd at det ikke er flere.

– Det er kjipt at det er så få med minoritetsbakgrunn som spiller ishockey. Jeg håper det er noe som kan bli bedre de neste årene, sier han.

EN AV FÅ: Shafaat Hashim er en av få spillere med minoritetsbakgrunn på toppnivå i Norge. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Alene om det

20-åringen har denne sesongen fått sine første kamper på toppnivå i Norge.

Foreldrene er fra Myanmar. De flyttet til Norge to år før han ble født.



Hadde det ikke vært for et initiativ fra en god kamerat da Hashim var fire år, tror han at han i likhet med de fleste minoritetsbarn i Norge ikke hadde spilt hockey.

– Det var ganske flaks at jeg hadde en kompis som tok meg med på hockeyskole, sier han.

For Hashim har det blitt naturlig å være den eneste på laget med en annen bakgrunn.

– Jeg har har spilt mot 3-4 spillere med minoritetsbakgrunn, men jeg har aldri spilt med noen, sier han, som har spilt hockey i 16 år.

FOKUSOMRÅDE: President i Norges ishockeyforbund, Tage Pettersen, erkjenner at de har en stor utfordring med rekruttering av minoritetsbarn. Det er noe de nå jobber med å endre. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Erkjenner utfordring

Ishockeypresident Tage Pettersen mener det viser at de har en jobb å gjøre.

– Det sier litt om det utfordringsbildet vi står i, og at vi nok i altfor mange år ikke har tatt dette på stort nok alvor. Dette er vi nå nødt til å gjøre noe med. Det gjelder både minoritetsbiten og kvinnebiten. Summen av det er hovedutfordringene våre i årene som kommer, sier den norske ishockeypresidenten.

Han mener det er to hovedårsaker til at så få minoritetsbarn begynner med hockey.

Den ene er mangel på kjennskap og forhold til idretten.

– De fleste som kommer til landet har ikke noe forhold til is-idretter. For dem er det noe fremmed og nytt. Også må vi huske på at vi bare har 50 ishaller i Norge. Det er ingen idrett alle norske prøver. Vi sliter nok litt med at folk ikke har nok kjennskap til idretten, sier Pettersen.

Den andre årsaken mener han er økonomi.

– Vi må erkjenne det at økonomi er en utfordring. Det er forholdsvis kostbart å spille hockey. Det er ganske store utgifter med å kjøpe utstyr. Vi må knekke den nøtta for hvordan vi kan gjøre det rimeligere, sier han.

FORSTÅR VALGENE: Shafaat Hashim har stor forståelse for at mange velger å ikke begynne med ishockey. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vanskelig å begynne

Hashim er enig med Pettersen i at økonomi kan være en barriere for noen. Han tror også at manglende kjennskap til idretten kan være en stor årsak til at mange ikke begynner å spille hockey.

– Det er to store faktorer. Ishockey er dyrt, i motsetning til for eksempel fotball. Også kan det være vanskelig for de med minoritetsbakgrunn å begynne med en idrett de ikke har kjennskap til fra før, sier han.

20-åringen mener rekrutteringen går for sakte. Han forstår godt at det for mange føles mer naturlig å begynne med andre idretter.

– De med minoritetsbakgrunn velger som regel heller fotball eller andre idretter. Det kan være fordi de har flere venner der og at miljøet der er større. Det blir den enkle løsningen. Du kan alltid trene på en fotballbane i nærheten. Det er vanskeligere når det gjelder ishockey, sier Hashim.

ØNSKER BEDRING: Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, håper flere med minoritetsbakgrunn begynner med hockey de neste årene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Kultur som unnskyldning

Byråden, Gamal, mener norsk hockey må jobbe systematisk for å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn.

– De har en lang vei å gå, men det viktigste nå er at de er klare over det og gjør noe med det, sier han.

Gamal mener at forbundet er nødt til å jobbe systematisk med å rekruttere de som ikke kommer fra familier hvor det er naturlig å sende barna på hockeyskole.

Han ser at kultur-tradisjoner kan være en faktor for manglende rekruttering.

– Det kan være det som er bakgrunnen, men det trenger ikke å være det. Jeg tror at hvis man jobber systematisk med det, så klarer man det. Å bruke kultur som en unnskyldning fungerer ikke, svarer han.

Ser bedring

Pettersen mener det er mye som må gjøres for å bedre rekrutteringen. Norges Ishockeyforbund har i strategiplanen for 2020-2024 et tydelig mål om at økonomi ikke skal være en barriere for å drive med hockey.

De jobber for å finne løsninger for å senke utstyr- og reisekostnader.

I strategiplanen er det også tydelig at norsk ishockey skal være et sted for alle: "Norsk ishockey skal ha rom for mangfold og stor toleranse for deltakelse. Vi bør gjenspeile det norske samfunnets mangfoldighet og sammensetning, og jobbe for at norsk ishockey skal oppleves som en god arena å komme til." Står det der.

Ishockeypresidenten trekker frem prosjektet "Håkkihoder" som snart kommer i gang, som et arbeid som gjøres for å øke barns kjennskap til idretten og tilby et produkt som ikke setter krav til god økonomi hos foresatte.

Det skal være et gratis aktivitetstilbud for barn i 2.-4. klasse i bydel Grünerløkka. På sikt håper de å utvikle en ny nasjonal modell for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet for å rekruttere og beholde barn i organisert idrett. Det vil være fokus på å få inkludert flere minoritetsbarn.

Pettersen mener det jobbes godt i mange klubber med rekruttering, og han ser stadig flere med minoritetsbakgrunn i lavere årskull.

STOR STJERNE: Mats Zuccarello er Norge kanskje beste ishockeyspiller gjennom tidene. Foto: Erik Johansen / NTB

Zuccarello-etterfølger

Skal arbeidet med å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn virkelig lykkes, mener ishockeypresidenten at det vil være en stor fordel å få frem flere forbilder.

Til tross for at det jobbes med å rekruttere flere, tror han det ikke er realistisk på en god stund at byråden får sitt ønske oppfylt med at den neste Zuccarello har minoritetsbakgrunn.

– Hvis vi ser langt nok inn i kula tror jeg at det kan skje. Det å få en eller flere spillere opp på det øverste nivået i Norge og med tiden over til NHL må være ambisjonen vår. Men det sier seg selv at det vil ta litt tid å rekruttere det som kanskje nå er en 8-9 åring til å bli den neste Zuccarello, sier han.

Heller ikke Hashim har spesielt stor tro på at det vil skje i løpet av de førstkommende årene.

– Det får vi se på, sier han med et smil.