Det ble et kort opphold for Dineke Polderman (49) da hun ble slått ut etter første duell på Torpet.

Etter kun fire dager på den lille husmannsplassen Damstua var eventyret over for Stavanger-kvinnen Dineke Polderman (49).

Polderman var den siste som ankom Torpet av de tre deltakerne som dro inn den første uken.

Sammen med Daniel Godø (29) og Nils Kvalvik (40) levde de et idyllisk og fredfullt liv sammen med dyrene. Lite visste de om at Mohammed Sarmadawy (27) røk ut av Farmen og var klar for å kjempe seg til én av tre plasser på Torpet.

Tok en for laget

Etter mye diskusjon endte det med at Polderman tok en for laget og meldte seg ut i kamp mot Sarmadawy. Nykommeren valgte at de skulle konkurrere i presisjon.

PRESISJON: Mohammed Sarmadawy valgte å konkurrere mot Dineke Polderman i preisjon. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om Polderman hadde øvd i forkant, tapte hun mot Sarmadawy og måtte forlate husmannsplassen.

Se den jevne Torpet-kampen i videoen øverst i saken.

– Ingen god følelse

Polderman var tydelig preget da TV 2 ringte henne dagen etter hun røk ut.

– Det var forferdelig å ryke ut. Akkurat nå vet jeg ikke hva jeg skal tenke. Jeg føler meg litt tom. Jeg hadde sett for meg å komme inn på Farmen etter hvert, så dette er ingen god følelse, sier hun og fortsetter:

NÆRE: Dineke Polderman var nære med å ga av med seieren i presisjon. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Både jeg og de andre så at jeg slo mine spikre nærmest sirklene, men Mohammed hadde en som traff rett på, så da vant han.

Avgjørelsen om hvem som skulle gå ut i kamp mot Sarmadawy ble ikke slik hun ønsket.

– I utgangspunktet sa Nils at han skulle ta kampen, men så fort han fikk vite at Mohammed valgte presisjon, trakk han seg. Han ville ikke ta en kamp med femti-femti vinnersjanse, og mente derfor at jeg burde ta den, forteller hun og legger til at hun synes det var dumt av Kvalvik.

TOK FARVEL: Dineke Polderman måtte ta farvel til de andre deltakerne, da hun tapte den første Torpet-kampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

For å avgjøre hvem som skulle ta kampen mot Sarmadawy ble det foreslått å holde egne konkurranser, der taperen måtte gå ut i kamp.

– Nils foreslo at vi burde ha en konkurranse om hvem som klarte å kaste en stein lengst. Det syntes jeg var helt idiotisk. Det samme var forslaget om å konkurrere i stående lengdehopp. Begge konkurransene er til fordel for guttene, og det hadde ikke blitt rettferdig.

FEIL AVGJØRELSE: Dineke Polderman mener måten hun ble valgt på til kamp, var urettferdig. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg var dumsnill

– Følte du at det ble guttene mot deg?

– Ja, det føltes litt sånn, selv om Daniel sa han ønsket at Nils skulle ut i kamp, siden han er en stor konkurrent. Jeg endte jo med å si «ja» til å ta kampen, men jeg er mest sur på meg selv for det. Jeg var altfor snill – dumsnill rett og slett. Jeg kjenner jeg er ganske lei meg for det, sier hun.

Polderman synes også Sarmadawy var feig, da han var tydelig på han ikke ville gå i en guttekamp.

– Det burde være gutter mot gutter og jenter mot jenter synes jeg. Men det var jo veldig smart av Mohammed, fordi han hadde bedre sjans for å vinne mot en jente enn en gutt.

Takknemlig for opplevelsen

Til tross for et kort opphold er Polderman veldig glad for de dagene hun fikk på Torpet.

– Man blir jo fort kjent med folk på et så lite sted. Jeg kommer til å savne gutta og at vi hadde det så morsomt sammen. Det eneste jeg ikke kommer til å savne er snorkingen til Nils, ler hun og legger til:

– Jeg hadde et vanvittig bra forhold til både Daniel og Nils. Spesielt Daniel er helt herlig. Vi tørket tårer før jeg dro, avslutter hun.

