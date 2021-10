Kjell ble knust i øksekonkurranse – måtte rette opp i noe etter oppholdet

Det ble en spennende tvekamp i søndagens episode, da førstekjempe Kjell Strand (55) valgte amerikaneren Robert «Rob» Michael Scott (54) som andrekjempe.

Scott valgte øksekast som tvekampgren, og Strand hadde et selvsikkert utgangspunkt da konkurransen startet.

Men kampen endte med en knusende seier til Scott, som fikk til sammen ni poeng – mot Strand som kun fikk ett poeng. Dette overrasket både Strand og flere av de andre deltakerne.

– Jeg kunne ikke gjort det på en annen måte. Jeg hadde fullt fokus. Det er ikke mye han skal ha den klovnen, men å kaste øks i dag – det kunne han, sier en bitter Strand etter han forlot gården.

Se den spennende tvekampen og reaksjonen til Strand øverst i saken.

FOKUSERT: Kjell Strand trodde han var bedre enn motstanderen i øksekast, men der tok han feil. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Helt feil mann

Det var en svært skuffet Strand som møtte TV 2, kort tid etter at Farmen-exiten var et faktum.

– Jeg var ganske sikker på å vinne i dag – det skal jeg ærlig innrømme. Rob fikk inn tre gode kast, og jeg hadde ikke sjans til å ta han. Men det er helt feil mann som står her og skal dra fra gården, sier han.

Strand synes det er surt å måtte forlate gården. Likevel føler han ikke han kunne gjort noe annerledes.

– Jeg prøvde å ha fullt fokus helt fra jeg dro fra kjempehytta, men Rob var god med øksa.

SEIERSBRØL: Robert Michael Scott vant overlegent i øksekonkurransen med ni poeng. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Da Strand måtte innse tapet, ønsket han å komme seg raskest mulig av gårde.

– Jeg ønsket ikke stå der å prate. Jeg ville bare vekk fra gjengen. Jeg vet jeg hadde blitt ekstremt emosjonell og følsom, og det hadde jeg ikke klart, sier han.

Feil valg

Flere av deltakerne, Strand inkludert, reagerte på at han ble valgt som førstekjempe av storbonde Heidi Persdatter Greiner Haaker (56).

– Hun sa jeg var en stor konkurrent. Det er jeg helt uenig i. Det er andre som er større konkurrenter enn meg. Hun har nok et lite horn i siden på meg vil jeg tro – det er grunnen til at hun valgte meg som førstekjempe, mener han.

Det avviser Persdatter Greiner Haaker da TV 2 ringer henne. Hun synes det er synd at Strand reagerte som han gjorde.

– Det var et kjipt valg å ta uansett. Alle er konkurrenter og man må velge en, sånn er det bare.

– Men hva var grunnen til at du valgte akkurat Kjell?

– Det falt på Kjell fordi han er stor og sterk, og han virket veldig kunnskapsrik. Han sa til meg etterpå at han ikke var så handy, men det hadde jeg ikke fått inntrykk av, sier hun og legger til:

ARBEIDSOM: Kjell Strand lå aldri på latsiden på gården, og viste flere praktiske evner under ukesoppdragene. Foto: TV 2

– Kjell er en brautende og voldsom type, som tar mye plass. Han stakk seg mest frem, så da var det mest naturlig å velge han.

56-åringen forteller også at jentene på gården hadde en avtale fra uke én om å holde sammen frem til finalen.

– Vi jentene hadde en plan om at det skulle stå minst én jente i finalen, så jeg hadde valgt en mann som førstekjempe uansett.

– Hva tenkte du da Kjell valgte å ikke ta deg i hånda etter tvekampen?

– Jeg synes det var litt latterlig. Vi er jo voksne folk, og vi vet jo hva vi melder oss på. Det er en konkurranse, og det at han blir så sur synes jeg egentlig bare er trist – mest for hans egen skyld.

Angrer i ettertid

Persdatter Greiner Haaker hadde ikke trodd at Strand skulle reagere slik han gjorde, og i ettertid angrer hun på valget sitt.

OVERRASKET: Heidi Persdatter Greiner Haaker trodde ikke at Kjell Strand skulle reagere som han gjorde. Foto: TV 2

– I etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg burde valgt noen andre enn Kjell. Jeg ante ikke at han kom til å takle valget så dårlig, og jeg burde heller valgt en av de andre mannlige konkurrentene, sier hun – og presiserer at hun ikke har noe imot Strand, som hun synes kan være en festlig type.

Selv om det ble en isfront fra Strand sin side, da han forlot gården, har de to fått snakket ut etter Farmen-oppholdet.

– Kjell kontaktet meg etter innspillingen og innrømmet at han lot bitterheten ta litt overhånd. Vi har pratet ut og det synes jeg var fint, forteller hun.

Strand bekrefter at de har snakket sammen, og at det nå er god stemning mellom dem.

– Jeg følte det var riktig å ta en prat med henne. Vi tok hverandre i hånda og fikk skværet opp, forteller Strand til TV 2.

Stjeler fra fellesskapet

På grunn av førstekjempevalget, følte Strand han var nødt til å velge Scott som motstander. Han innrømmer dog at han hadde en annen person i tankene.

På grunn av utslitte armer ble ikke valget som han tenkte.

– Jeg ville egentlig velge Herman, men jeg følte meg ekstremt sliten i armene etter uker med hard jobbing og lite mat, så jeg våget ikke å gamble på at han skulle velge melkespann. Dessuten hadde Herman og jeg en avtale, avslører han.

– Hva var avtalen med Herman?

– Jeg går ikke inn i kamp med utgangspunkt i å tape. Så jeg spurte han om når jeg kommer tilbake, om jeg fremdeles er skjermet. «Ja», svarte han. Det var avtalen vår.

Allerede i den første uken på Farmen begynte Scott og Herding å stjele mat fra fellesskapet – blant annet egg og brød.

Stjelingen har de klart å dysse ned blant deltakerne, men Strand håper duoen nå blir satt skikkelig på plass.

– Jeg håper Rob får så mye pepper – at de kjefter på han og tar han skikkelig. Han stjeler og gjør seg til. Nå håper jeg han, Herman og resten av alliansen deres blir pest rundt på gården, sier han.

Betenkt

Strand betegner seg som en stor arbeidsressurs inne på gården. At han nå blir borte tror han deltakerne får merke.

– Det kommer til å flyte med melkebøtter over alt. Det er en ovn det ikke vil bli fyr i. Masse materialer som ikke blir båret. Jeg tror den kommende uken blir knallhard, sier han.

Nå venter Torpet for arbeidshesten fra Kvernevik, men motivasjonen er noe laber.

– Jeg var svært betenkt da Mads fortalte om Torpet. Men jeg skal gi det en sjans, og se om jeg klarer å komme meg tilbake på gården. Jeg har mye å gi, og jeg er ikke klar for å dra hjem, sier han.

På Torpet møter Strand regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), lærer Daniel Godø (28) og utrykningssjåfør Nils Kvalvik (40).

I og med det kun er plass til tre personer på den lille husmannsplassen, vil Farmen-eventyret snart være over for én av dem.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få med deg Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play når du vil.