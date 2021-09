Psykolog om gjenåpningen: – Ingen tvil om at noen synes dette kom brått på

Til tross for nesten alle koronatiltak ble opphevet på lørdag, tror ekspertene at mange vil fortsette med særlig én vane.

Etter 562 dager med strenge tiltak, anbefalinger og begrensninger, kan omstillingen til en normal hverdag oppleves utfordrende.

Det føles kanskje ikke lenger naturlig å sette seg ved siden av en fremmed på bussen. Praten med kolleger ved kaffemaskinen går ikke like lett. Det frister kanskje ikke å gå på festen på lørdag med masse venner.

– Det er ingen tvil om noen synes at dette kom brått på. Det er heller ingen tvil om at noen fortsatt er veldig redde. Det er ikke rart med tanke på trykket som har vært oppe i så lang tid om at dette er farlig, sier psykolog Hedvig Montgomery.

Vil ta tid

Montgomery forklarer at mennesker er langsomme av natur.

– Det eneste som gjør oss raske er når vi blir ordentlig redde. Nå skal det motsatte skje, vi skal ut av frykten og det kommer til å gå langsommere, sier hun.

Vi har lagt om vanene våre i halvannet år. Psykologen mener det er flere aspekter ved gjenåpningen som kan være vanskelig å tilpasse seg.

– Det er en herlig kombinasjon. Det er de som har grunn til å være redde en stund til, som ethvert virus er farlig for. Det er de som er mer engstelige og som trenger mer tid på å roe det ned, sier hun.

Psykologen tror også at den begrensede kontakt med andre, har gjort mange av oss litt klønete sosialt.

– Å få det til å skli slik det vanligvis gjør vil ta litt tid. Men jeg lover, vi kommer dit, sier hun.

VANE: Helsedirektør Bjørn Guldvog forteller at det er særlig én koronavane han tror han vil fortsette med fremover. Foto: Frode Sunde / TV 2

Personlig stil

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet tror at meteren vil være blant tiltakene som vil sitte i oss lengst.

– Det er nok sånn at jeg, i likhet med mange andre, har vendt meg til å holde avstand til folk. Vi kan fint bruke litt tid på å vende oss til den nye hverdagen, sier han.

Guldvog er opptatt av at alle må tilpasse seg gjenåpningen på sin måte, i sitt eget tempo.

– Det er mange som fortsatt har gode grunner til å ville holde avstand, som det er farligere å bli smittet for. Vi kommer gradvis til å komme tilbake til normalen, men vi må finne vår egen, personlige stil i dette, sier han.

HVERDAG: Sosialantropolog Thorgeir Kolshus tror at vi raskt vil bli vant til den nye hverdagen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Rask tilvenning

Sosialantropolog Thorgeir Kolshus ved OsloMet mener at pandemien har vist hvor tilpasningsdyktige vi er.

– Pandemien har lært oss at endring kan skje forbløffende fort. Bare én uke etter 12. mars så vi på gamle filmer hvor folk satt tett, og da skvatt vi i sofaen. På forhånd hadde jeg aldri trodd at vi kunne klare en så fullstendig endring av hvordan vi tenker og handler intuitivt, sier Kolshus.

Han tror derfor at vi kommer til å tilvenne oss den nye normalen like raskt.

– Overgangen til en normal hverdag er mye mindre nå enn da butikker og utesteder åpnet i Oslo i mai. Dette har blitt pusset av oss gradvis, så jeg tror at vi vil vende tilbake til normalen veldig raskt, sier sosialantropologen.

Kan føre til splittelse

Kolshus mener at vi gjennom pandemien har vært åpne for at mennesker reagerer ulikt og at vi har ulike grunner til engstelse.

– Nå som vi er tilbake til normalen, er det lett av vi mister det perspektivet. Plutselig er det ikke akseptabelt å være mer bekymret enn andre. Mange er uvaksinerte og det er en del av disse som av ulike medisinske grunner ikke kan vaksinere seg. Da må det fortsette å være rom for engstelse, sier han.

Kolshus tror gjenåpningen kan være vanskeligere for denne gruppen.

– De som ikke kan vaksinere seg ser ikke at deres bekymring speiles av resten av oss. Dette utgjør et potensiale til vedvarende brudd i fellesskapet. Derfor bør alle som har muligheten til å bli vaksinert gjøre det. Det er et kollektivt ansvar, mener Kolshus.

To lærdommer

Montgomery mener vi at vi som samfunn har gjort oss to viktige lærdommer under korona.

– Det er to interessante aspekter. Det ene er hvor kraftfullt frykt er og hvor varsomme vi skal være med den kraften i samfunnet. Det andre er at det er de sårbare gruppene som alltid blir hardest rammet i en krise. Det å ha et blikk for hvem som er sårbar, krever mye, sier hun.

Guldvog har sagt at han er stolt av hvordan det norske folk har håndtert pandemien. Han gjentok budskapet i dag.

– Vi må passe på at innsatsen ikke bare bæres av frykt. Det er også solidaritet og samarbeidsvilje for å finne gode løsninger. Det kan vi ta med oss i andre spørsmål, som klima. Ved å samarbeide kan vi lykkes og få veldig gode resultater.