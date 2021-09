Tallenes klare tale: – Dette er det skremmende med Erling Braut Haaland

Se Borussia Dortmund-Sporting CP på TV 2 Sport 1 og Play tirsdag fra klokken 20.15!

Siden starten av 2020 har Haaland scoret 44 mål som ikke er straffespark. Kun én spiller har scoret flere, Robert Lewandowski, som står med 51 mål.

Den store forskjellen er at Erling Braut Haaland er 21 år gammel og helt i startfasen av karrieren. Lewandowski er inne i sin tolvte Bundesliga-sesong.

Denne sesongen har jærbuen vist klare tegn på at han fortsatt er i full utvikling, noe som understrekes av tallene skribent for nettstedet «No Grass in the Clouds», Ryan O'Hanlon, har funnet frem.

Han har skrevet en artikkel hvor han beskriver hvordan Erling Braut Haaland har utviklet seg fra forrige sesong.

Og tallenes tale er klar. Jærbuen er i rute til å bli bedre på «alt» han foretar seg.

– Haaland er allerede blant de to som scorer mest mål i verden, men dersom starten av denne sesongen er et tegn på hva som kommer, så er det ikke lenge før Haaland er blant de to-tre beste fotballspillerne i verden – om han ikke allerede er det, skriver O'Hanlon.

Han beskriver detaljert hvordan jærbuen har blitt bedre på nesten alt han foretar seg på banen. (Se i faktaboksen under).

Tallens klare tale: Selv om tallene kun tar utgangspunkt i Haalands fem første seriekamper, er det tydelig at han er i rute til å bedre forrige sesongs tall. Haaland ser spesielt ut til å knuse tallene som omhandler hodespillet hans. Antall skudd i løpet av kampen: Forrige sesong: 3.32 Hittil denne sesongen: 5.0 Antall headinger mot mål: Forrige sesong: Tolv headinger Hittil denne sesongen: Syv headinger Antall hodedueller vunnet: Forrige sesong: 48 prosent Hittil denne sesongen: 65 prosent Tallene er hentet fra nettstedet «No Grass in the Clouds».

Doblet statistikken på fem kamper

Etter å ha listet opp tallene i faktaboksen over skriver Ryan O'Hanlon følgende:

– Dette er det skremmende med Haaland. Han holder fortsatt på å finne ut av disse tingene. Han har scoret flere mål enn alle, bortsett fra Lewandowski, uten å egentlig vite hvordan han spiller fotball. Han har ydmyket motstanderne med en kombinasjon av brutal styrke og perfekt timing. Men denne sesongen er tegnene at han også utvikler de andre ferdighetene sine, skriver O'Hanlon.

Erling Braut Haaland står med utrolige 68 mål på 67 kamper for Borussia Dortmund. TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener det er tidlig å konkludere, men at pilene peker riktig vei.

– Han har jo kun spilt fem Bundesliga-kamper, så rent statistisk er dette en liten sample. Men dersom vi legger den til grunn så utvikler han andre deler av spillet sitt. Først og fremst har han jo vært et naturfenomen når det gjelder rå kraft, hurtighet og avslutningsegenskaper, sier TV 2s ekspert.

– Det er jo ikke bare det at han scorer mye mål som skremmer vettet av folk. Du har også den enorme fysikken hans. For meg virker det som om at han har blitt flinkere til å bruke fysikken i luften. Jeg tror folk er vettskremt allerede, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Forrige sesong scoret Erling Braut Haaland kun ett mål med hodet i Bundesliga. Denne sesongen har han allerede headet inn to mål på fem kamper. Med det har han doblet statistikken sin etter ankomsten til Dortmund.

Det er også verdt å merke seg at Dortmund var det laget i Bundesliga som slo færrest innlegg forrige sesong.

– Det er jo naturlig at unge spillere blir bedre og det sies jo at man er på topp når man er rundt 28 år gammel. Dersom Erling blir en bedre hodespiller, så vil jo det resultere i at han scorer mer mål. Det er gode nyheter for ham selv, Dortmund og Norge. For motstanderne er det gjerne ikke like gode nyheter, sier Thorstvedt.

MÅL: Erling Braut Haaland knuser to Union Berlin-spillere og scorer med hodet.

Hummels: – Hodespillet hans var ganske dårlig

Det var nettopp headinger Dortmund-trener Marco Rose etterlyste da han fikk spørsmål fra TV 2 om hvilken egenskap han mente Haaland kunne bli bedre på.

For headinger har vært Haalands klare akilleshæl så langt i karrieren. På 20 Molde-kamper scoret Haaland to mål med hodet, mens han scoret like mange på 27 kamper for Salzburg.

Etter at Haaland scoret med hodet mot Union Berlin åpnet lagkamerat Mats Hummels opp om at han har jobbet sammen med Haaland for å forbedre hodespillet hans.

– Hodespillet hans var ganske dårlig da han kom til Dortmund. Edin (Terzic, Dortmunds tidligere trener), Erling og jeg trente mye på innlegg. Vi gjorde det igjen og igjen. Nå ser du hva det fører til, sa Mats Hummels til DAZN.

