Nytt toppmøte om Bråthen-saken i kveld

Det jobbes hardt i kulissene i den betente saken mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Skiforbundet.

Nå får TV 2 bekreftet både fra kilder i Skiforbundet og Hoppkomiteen at det skal være et møte i kveld.

Det er, etter det TV 2 erfarer, skistyret med president Erik Røste i spissen som har bedt om møtet.

Ifølge VG stiller hoppkomiteen i Norges skiforbund seg nå bak et nytt forslag som vil gjøre at Clas Brede Bråthen (52) fortsetter som sjef på hopplandslaget.

Avisen skriver at det kommer frem i et brev som hopplandslagets sponsorer mottok i helgen:

«Ledergruppa i Hopp har nå fremmet et forslag til løsning som bør føre til at konflikten mellom ledelsen i skiforbundet og hoppfamilien bilegges» heter det i brevet som er signert markedskoordinator for hopplandslaget, Arne Åbråten.

Han skriver videre at hoppkomiteen har sluttet seg til forslaget, melder VG.

«Ledergruppa i hopp og Hoppkomiteen håper på en positiv mottagelse av forslaget fra forbundets generalsekretær» står det i brevet.

Styresak før helgen

Saken rundt Bråthen var også en egen sak på Skistyrets møte før helgen. Det var hoppkomiteens leder, Alf Tore Haug, som redegjorde for status i saken. Skistyret konkluderte med at det var behov for ytterligere møtevirksomhet, og har i dag kalt inn hele komiteen til et møte.

Etter det TV 2 forstår er det forliksforslaget som hoppkomiteen og administrasjonen i hopp har blitt enige om som skal diskuteres.

De ble enige om et forslag til løsning i forrige uke som gjør at Bråthen beholder jobben.

TV 2 vet at forslaget innebærer at enkelte av Clas Brede Bråthens administrative oppgaver skal overtas av Ståle Willumstad. Men Hoppkomiteen har godtatt at Bråthen fortsatt skal være øverste administrative leder i hopp.

Så spørs det om Skistyret vil svelge den halve kamelen det vil være at mannen de vil ha vekk fortsetter i jobben – dog med litt andre arbeidsoppgaver.

Disse forhandlingene skjer samtidig med et den rettslige stevningen mot Skiforbundet går sin gang.

Bråthens advokat bekrefter overfor TV 2 at stevningen vil bli sendt.

– Det jeg kan si er at stevningen blir sendt tidlig i denne uken, sier LO-advokat Marit Håvemoen.

Taus rundt forhandlinger

Håvemoen vil ikke si noe om det har vært kontakt mellom partene på advokatnivå.

– Jeg tror jeg nøyer meg med å si at vi jobber med å sende stevningen, sier Håvemoen.

Bråthen har varslet søksmål mot Norges Skiforbund der han krever fast jobb, i stillingen han har hatt midlertidig i 17 år.

Etter det TV 2 erfarer kommer søksmålet til å bli sendt uavhengig om det skjer forhandlinger på bakrommet.